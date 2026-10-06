Durante la valutazione delle opzioni a sua disposizione, Karr ha immediatamente respinto l'idea di affidarsi ad uno staff dedicato alla cybersecurity perché ha ritenuto non avesse senso assumere e mantenere uno staff competente nel settore della cybersecurity, che avrebbe potuto essere attratto da opportunità più redditizie offerte altrove. Inoltre, sarebbe costato troppo incaricare una società di consulenza esterna per occuparsi della cybersecurity 24/7. "Avevamo bisogno di una soluzione tecnologica. Dal mio punto di vista, era preferibile ricorrere ad una soluzione sofisticata, ma intuitiva, perché ritengo che la semplicità riesca a risolvere rapidamente i problemi", ha affermato Karr.

Karr ha quindi iniziato a cercare una soluzione in grado di offrire avanzate funzioni specificamente progettate per le aziende. Consapevole dei costi proibitivi delle soluzioni di Cisco e di altri vendor aziendali, Karr si è ricordato di aver usato Secure Internet Access Enterprise, un firewall DNS basato sul cloud di Akamai. Secondo Karr, "si trattava della soluzione migliore del settore ed era semplice da usare. Inoltre, Akamai fornisce motori affidabili in grado di rafforzare la risoluzione del DNS, che è una funzione fondamentale per garantire la sicurezza degli accessi a Internet".

Dopo aver incaricato Carahsoft, un partner di Akamai, Karr ha eseguito una versione pilota di Secure Internet Access Enterprise. "La soluzione è stata semplice da configurare e ha iniziato a proteggere la nostra rete non appena è stata connessa online", ha continuato Karr.

Karr ha anche apprezzato il fatto che Akamai e Carahsoft hanno offerto la soluzione ad un costo e con dimensioni adatte alle specifiche esigenze del comune: "Spesso, quando si acquistano strumenti tecnologici si pagano costi più alti del necessario. In qualità di amministratore delle finanze del nostro comune, devo riuscire a gestire in modo oculato i nostri investimenti nelle tecnologie e la soluzione di Akamai mi aiuta in tal senso".