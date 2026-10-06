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Comune di San Juan

Migliora e semplifica la sua protezione da attacchi di esfiltrazione di dati, malware e ransomware con il firewall DNS basato su cloud

Logo del comune di San Juan

Sede

San Juan, Texas
sjtx.us

Settore

Settore pubblico

Vantaggi principali

  • Protezione sull'edge dai domini dannosi
  • Riduzione dei falsi positivi con un miglior livello di prevenzione e mitigazione delle minacce
  • Semplice risoluzione dei problemi con una soluzione intuitiva

Soluzione

Secure Internet Access Enterprise
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Una struttura digitale sicura

Analogamente ai dipendenti di altre municipalità cittadine statunitensi, i dipendenti comunali di San Juan, in Texas, dipendono notevolmente dalla tecnologia per svolgere il loro lavoro. Il reparto tecnologico della città svolge, quindi, un ruolo cruciale nell'intento di garantire il perfetto funzionamento di una struttura digitale altamente performante. Questo reparto è anche guidato da un CTO altamente competente,

Pat Karr, che, dopo aver lavorato vent'anni nella gestione dell'IT per gli istituti scolatici, è stato assunto al comune di San Juan. Uno dei suoi primi progetti è stato rappresentato dalla modernizzazione della rete e dei processi IT del comune. Successivamente, si è occupato del miglioramento delle misure di cybersecurity.

Karr sapeva che le contee vicine e i settori dei servizi pubblici erano stati colpiti da attacchi malware e ransomware. Come ha spiegato Karr, la sfida per una qualsiasi organizzazione è tenere al sicuro i propri dati: "Durante un attacco, è inevitabile che si verifichino problemi di downtime per pulire o reinstallare un sistema oppure per recuperare dei dati. Tutto ciò fa aumentare i tempi e, di conseguenza, lievitare i costi".

Sapendo che ogni organizzazione è un bersaglio potenziale, Karr ha deciso di agire in modo proattivo. "Non è una questione di "se" un'azienda viene colpita, bensì di "quando". I nostri 38.000 residenti e dipendenti comunali non possono permettersi di affrontare i problemi di downtime e gli altri grattacapi associati ad attacchi di questo tipo. Volevo stare al passo con le minacce", continua.

La sofisticata semplicità della soluzione di Akamai

Durante la valutazione delle opzioni a sua disposizione, Karr ha immediatamente respinto l'idea di affidarsi ad uno staff dedicato alla cybersecurity perché ha ritenuto non avesse senso assumere e mantenere uno staff competente nel settore della cybersecurity, che avrebbe potuto essere attratto da opportunità più redditizie offerte altrove. Inoltre, sarebbe costato troppo incaricare una società di consulenza esterna per occuparsi della cybersecurity 24/7. "Avevamo bisogno di una soluzione tecnologica. Dal mio punto di vista, era preferibile ricorrere ad una soluzione sofisticata, ma intuitiva, perché ritengo che la semplicità riesca a risolvere rapidamente i problemi", ha affermato Karr.

Karr ha quindi iniziato a cercare una soluzione in grado di offrire avanzate funzioni specificamente progettate per le aziende. Consapevole dei costi proibitivi delle soluzioni di Cisco e di altri vendor aziendali, Karr si è ricordato di aver usato Secure Internet Access Enterprise, un firewall DNS basato sul cloud di Akamai. Secondo Karr, "si trattava della soluzione migliore del settore ed era semplice da usare. Inoltre, Akamai fornisce motori affidabili in grado di rafforzare la risoluzione del DNS, che è una funzione fondamentale per garantire la sicurezza degli accessi a Internet".

Dopo aver incaricato Carahsoft, un partner di Akamai, Karr ha eseguito una versione pilota di Secure Internet Access Enterprise. "La soluzione è stata semplice da configurare e ha iniziato a proteggere la nostra rete non appena è stata connessa online", ha continuato Karr.

Karr ha anche apprezzato il fatto che Akamai e Carahsoft hanno offerto la soluzione ad un costo e con dimensioni adatte alle specifiche esigenze del comune: "Spesso, quando si acquistano strumenti tecnologici si pagano costi più alti del necessario. In qualità di amministratore delle finanze del nostro comune, devo riuscire a gestire in modo oculato i nostri investimenti nelle tecnologie e la soluzione di Akamai mi aiuta in tal senso".

Potenziamento della prevenzione e della mitigazione delle minacce

Secondo Karr, Secure Internet Access Enterprise è il perfetto complemento dei firewall utilizzati dal comune. "Anche se i nostri firewall offrono solide funzioni di protezione tramite antivirus, malware e filtraggio dei contenuti, la soluzione di Akamai è eccellente nell'identificare e nel bloccare le minacce mirate tramite la risoluzione del DNS sull'edge. Insieme, queste soluzioni potenziano le funzionalità complessive di prevenzione e mitigazione delle minacce per il nostro comune", ha sostenuto Karr.

Karr ha sottolineato l'importanza della soluzione notando che il suo reparto deve gestire un numero notevolmente ridotto di falsi positivi e di telefonate relative alle minacce informatiche. Quando si verificano dei problemi, la risoluzione è semplice. "La soluzione è sofisticata sul back-end, ma è semplificata sul front-end. Gestire una soluzione di questo tipo caratterizzata da una tale semplicità è davvero straordinario", ha affermato.

Oltre ad apprezzare la praticità della soluzione di Akamai, Karr e il suo team si incontrano con i tecnici di Akamai ogni anno. Durante queste sessioni, i tecnici forniscono assistenza sulla ridefinizione delle configurazioni del firewall DNS e sull'impatto esercitato dai cambiamenti. "I loro consigli sono preziosi. Anche se possiamo scegliere di incontrarli più spesso, i nostri colloqui annuali sono proprio ciò che ci serve per mantenere relativamente stabile il nostro ambiente", ha continuato Karr.

Lavorare meglio, non di più

Oltre a ricevere notifiche e-mail contenenti informazioni sulle minacce bloccate, Karr e il suo team possono utilizzare la dashboard di Secure Internet Access Enterprise per accedere ad una rappresentazione visiva del traffico in uscita, degli eventi legati alle minacce e di altre informazioni pertinenti. "Quando noto un afflusso di e-mail relativi ad attacchi, accedo subito alla dashboard per verificare se il servizio di Akamai ci sta proteggendo in modo efficace sull'edge", ha affermato.

Poiché è richiesto un tempo minimo per gestire la soluzione di Akamai, lo staff di Karr può focalizzarsi maggiormente sul modo con cui poter offrire ai dipendenti comunali le tecnologie e gli strumenti necessari per eseguire varie operazioni, tra cui l'implementazione e la gestione di server, app e sistemi di produzione per la gestione delle e-mail, delle finanze e del client, solo per citarne alcune. "La soluzione di Akamai ci consente di lavorare meglio, non di più", ha affermato Karr.

In conclusione, Karr ha evidenziato l'importanza della relazione instaurata con Akamai: "Non voglio diventare solo un numero di fattura per un fornitore. Akamai è davvero focalizzata sulla relazione instaurata con noi e ci contatta costantemente per garantirci di utilizzare al meglio la sua soluzione".

Informazioni sul comune di San Juan

Il comune di San Juan migliora la qualità della vita di tutti i suoi cittadini fornendo servizi di qualità economici e sempre affidabili per consentire loro di realizzare il massimo potenziale. Virtuoso per i servizi offerti, il comune di San Juan svolgerà un ruolo di primo piano nella sua area geografica, favorendo le attrazioni locali, l'estetica, la posizione e lo spirito comunitario per diventare un centro di eccellenza nei settori del commercio, della cultura e dell'intrattenimento.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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