Analogamente ai dipendenti di altre municipalità cittadine statunitensi, i dipendenti comunali di San Juan, in Texas, dipendono notevolmente dalla tecnologia per svolgere il loro lavoro. Il reparto tecnologico della città svolge, quindi, un ruolo cruciale nell'intento di garantire il perfetto funzionamento di una struttura digitale altamente performante. Questo reparto è anche guidato da un CTO altamente competente,
Pat Karr, che, dopo aver lavorato vent'anni nella gestione dell'IT per gli istituti scolatici, è stato assunto al comune di San Juan. Uno dei suoi primi progetti è stato rappresentato dalla modernizzazione della rete e dei processi IT del comune. Successivamente, si è occupato del miglioramento delle misure di cybersecurity.
Karr sapeva che le contee vicine e i settori dei servizi pubblici erano stati colpiti da attacchi malware e ransomware. Come ha spiegato Karr, la sfida per una qualsiasi organizzazione è tenere al sicuro i propri dati: "Durante un attacco, è inevitabile che si verifichino problemi di downtime per pulire o reinstallare un sistema oppure per recuperare dei dati. Tutto ciò fa aumentare i tempi e, di conseguenza, lievitare i costi".
Sapendo che ogni organizzazione è un bersaglio potenziale, Karr ha deciso di agire in modo proattivo. "Non è una questione di "se" un'azienda viene colpita, bensì di "quando". I nostri 38.000 residenti e dipendenti comunali non possono permettersi di affrontare i problemi di downtime e gli altri grattacapi associati ad attacchi di questo tipo. Volevo stare al passo con le minacce", continua.