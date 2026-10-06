Semelhante aos funcionários de municípios urbanos nos Estados Unidos, os funcionários da Cidade de San Juan, Texas, dependem fortemente da tecnologia para seu trabalho. Isso significa que o departamento de tecnologia da cidade desempenha um papel essencial para garantir o funcionamento contínuo de uma infraestrutura digital de alto desempenho. E esse departamento é liderado por um CTO com profundo conhecimento.

Depois de duas décadas administrando TI no setor de gestão da educação, Pat Karr fez a transição para a Cidade de San Juan. Um de seus primeiros projetos foi modernizar a rede e os processos de TI da cidade. A etapa seguinte foi melhorar as medidas de cibersegurança.

Karr soube que os municípios vizinhos e os setores de serviço público estavam sendo impactados por malware e ransomware. Como ele explicou, o desafio para qualquer organização é manter seus dados seguros: "Durante um ataque mal-intencionado, o tempo de inatividade é inevitável, seja para limpeza, reinstalação de um sistema ou recuperação de dados. Tudo isso significa tempo, e tempo é dinheiro."

Sabendo que cada organização é um alvo potencial, Karr estava determinado a ser proativo. "Não se trata de saber se seremos atingidos, mas sim de quando isso acontecerá. Nossos quase 38.000 residentes e funcionários da cidade não podem suportar o tempo de inatividade e outros problemas associados a esses ataques. Eu queria ficar à frente das ameaças", continuou.