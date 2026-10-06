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Cidade de San Juan

Melhora e simplifica a proteção contra malware, ransomware e exfiltração de dados com firewall DNS baseado em nuvem

Logotipo da Cidade de San Juan

Localização

San Juan, Texas
sjtx.us

Setor

Setor público

Principais impactos

  • Protegeu na borda contra domínios maliciosos
  • Reduziu falsos positivos com prevenção e mitigação aprimoradas de ameaças
  • Simplificou a solução de problemas com uma solução fácil de usar

Solução

Secure Internet Access Enterprise
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Como garantir uma infraestrutura digital segura

Semelhante aos funcionários de municípios urbanos nos Estados Unidos, os funcionários da Cidade de San Juan, Texas, dependem fortemente da tecnologia para seu trabalho. Isso significa que o departamento de tecnologia da cidade desempenha um papel essencial para garantir o funcionamento contínuo de uma infraestrutura digital de alto desempenho. E esse departamento é liderado por um CTO com profundo conhecimento.

Depois de duas décadas administrando TI no setor de gestão da educação, Pat Karr fez a transição para a Cidade de San Juan. Um de seus primeiros projetos foi modernizar a rede e os processos de TI da cidade. A etapa seguinte foi melhorar as medidas de cibersegurança.

Karr soube que os municípios vizinhos e os setores de serviço público estavam sendo impactados por malware e ransomware. Como ele explicou, o desafio para qualquer organização é manter seus dados seguros: "Durante um ataque mal-intencionado, o tempo de inatividade é inevitável, seja para limpeza, reinstalação de um sistema ou recuperação de dados. Tudo isso significa tempo, e tempo é dinheiro."

Sabendo que cada organização é um alvo potencial, Karr estava determinado a ser proativo. "Não se trata de saber se seremos atingidos, mas sim de quando isso acontecerá. Nossos quase 38.000 residentes e funcionários da cidade não podem suportar o tempo de inatividade e outros problemas associados a esses ataques. Eu queria ficar à frente das ameaças", continuou.

Encontrar simplicidade sofisticada em uma solução da Akamai

Ao avaliar suas escolhas, Karr rapidamente descartou a ideia de ter uma equipe dedicada de cibersegurança. Recrutar e reter uma equipe qualificada de cibersegurança, que poderia ser atraída por oportunidades mais lucrativas em outros lugares, não fazia sentido. Também era muito caro contratar uma empresa de consultoria para a cibersegurança 24 horas por dia, 7 dias por semana. "Precisávamos de uma solução tecnológica. Minha preferência foi uma solução sofisticada, mas fácil de usar, pois valorizo a simplicidade que facilita a rápida solução de problemas", disse Karr.

Então, ele iniciou uma busca por uma solução que oferecesse recursos avançados adaptados para as empresas. Com base em experiências anteriores, ele sabia que as soluções da Cisco e de outros fornecedores de nível empresarial eram proibitivas em termos de custos. Então, ele se lembrou de ter usado o Secure Internet Access Enterprise, um firewall DNS baseado em nuvem da Akamai. De acordo com Karr, "era o melhor da categoria e simples de usar. Além disso, a Akamai fornece mecanismos sólidos que fortalecem a resolução de DNS, o que é fundamental quando se trata de segurança de acesso à Internet."

Depois de contratar a Carahsoft, parceira da Akamai, ele realizou um piloto do Secure Internet Access Enterprise. "Era simples de configurar. E começou a proteger nossa rede assim que entrou em operação", continuou Karr.

Ele também considerou importante que a Akamai e a Carahsoft ajustaram o preço e dimensionaram a solução de acordo com as necessidades da cidade: "Muitas vezes você paga por mais do que precisa quando se trata de aquisição de tecnologia. Como responsável pelos fundos da nossa cidade, eu preciso gerenciar nossos investimentos em tecnologia com prudência e posso fazer isso com a solução Akamai."

Melhorar a prevenção e mitigação de ameaças

Segundo Karr, o Secure Internet Access Enterprise complementa os firewalls da cidade. "Embora nossos firewalls ofereçam proteção sólida por meio de antivírus, malware e filtragem de conteúdo, a solução da Akamai se destaca em identificar e bloquear ameaças direcionadas por meio da resolução de DNS na edge. Juntos, eles aprimoram as capacidades globais de prevenção e mitigação de ameaças da cidade", afirmou Karr.

Karr destacou o valor observando que seu departamento lida com menos falsos positivos e significativamente menos chamadas telefônicas relacionadas a ciberameaças. Quando surgem problemas, a solução é fácil. "A solução é sofisticada no back-end, mas simplista no front-end. Gerenciar uma solução deste calibre com tanta facilidade é realmente impressionante", disse ele.

Além de apreciar a natureza prática da solução da Akamai, Karr e sua equipe se beneficiam de reuniões anuais com engenheiros da Akamai. Durante essas sessões, os engenheiros oferecem orientação sobre como aprimorar as configurações de firewall DNS da cidade e o impacto de quaisquer alterações feitas. "Seus conselhos são inestimáveis. Embora pudéssemos optar por nos reunir com mais frequência com eles, as reuniões anuais são exatamente o que precisamos, uma vez que nosso ambiente permanece relativamente estável", continuou Karr.

Trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil

Além de receber notificações por e-mail detalhando ameaças bloqueadas, Karr e sua equipe podem navegar no painel do Secure Internet Access Enterprise para ver uma representação visual do tráfego de saída, eventos de ameaças e outras informações relevantes. "Quando noto um fluxo de e-mails relacionados a ameaças, consulto o painel. Ele fornece um outro meio de validar que o serviço da Akamai está efetivamente nos protegendo na edge", disse ele.

Uma vez que a equipe de Karr gasta o mínimo tempo gerenciando a solução da Akamai, eles podem passar mais tempo dedicando-se a maneiras de capacitar os funcionários da cidade com ferramentas e tecnologia. Isso inclui implantar e gerenciar servidores, aplicativos e sistemas de produção para e-mail, finanças e gerenciamento de clientes, para citar alguns. "Aproveitamos a solução da Akamai para que possamos trabalhar de forma mais inteligente em vez de mais difícil", disse Karr.

Concluindo, Karr enfatizou a importância de seu relacionamento com a Akamai: "Eu nunca quero me tornar apenas um pedido de compra para um fornecedor. A Akamai é muito voltada para o relacionamento e permanece em contato para garantir que nós percebamos todo o valor da solução."

Sobre a Cidade de San Juan

A cidade de San Juan melhora a qualidade de vida de todos, fornecendo serviços de qualidade, acessíveis, e consistentemente confiáveis, para que seus cidadãos possam alcançar todo o seu potencial. Um provedor de serviços exemplar, a Cidade de San Juan será um líder político na região, cultivando atrações locais, estética, localização e espírito comunitário para se tornar um centro de comércio, cultura e recreação.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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