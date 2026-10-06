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サンフアン市

クラウドベースのDNSファイアウォールにより、マルウェア、ランサムウェア、データ窃取からの保護を強化し、シンプル化

サンフアン市のロゴ

所在地

テキサス州サンフアン市
sjtx.us

業種

公共部門

主な効果

  • 悪性のドメインからエッジで保護
  • 脅威の防止と緩和を強化し、誤検知を削減
  • 使いやすいソリューションにより、トラブルシューティングをシンプル化

ソリューション

Secure Internet Access Enterprise
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安全なデジタルバックボーンを確立

米国の都市部自治体の職員と同様に、テキサス州サンフアン市の職員の仕事もテクノロジーに大きく依存しています。つまり、同市のテクノロジー部門は、高性能なデジタルバックボーンのシームレスな運用を保証する上で重要な役割を担っています。そして、深い専門知識を持つCTOがその部門を率いています。

教育管理業界で20年以上IT管理に携わった後、Pat Karr氏はサンフアン市に移りました。彼の最初のプロジェクトの1つは、同市のネットワークとITプロセスを現代化することでした。次のステップは、サイバーセキュリティ対策の改善でした。

Karr氏は、近隣の郡や公共サービスセクターがマルウェアランサムウェアの影響を受けていることを認識していました。どの組織にとってもデータを安全に維持することが課題であることについて、同氏は次のように語っています。「悪性の攻撃が発生すると、クリーンアップ、システムの再インストール、データのリカバリなどのためにダウンタイムは避けられません。それは時間が費やされることを意味し、ひいてはコストが発生することを意味します」

Karr氏はすべての組織が標的になり得ることを認識しており、プロアクティブに対処することにしました。「問題は攻撃されるかどうかではなく、いつ攻撃されるかです。約38,000人の住民と市職員には、そのような攻撃に伴うダウンタイムやその他の問題を受け入れる余裕はありません。そのため、脅威に先手を打ちたいと考えました」と同氏は続けました。

Akamaiのソリューションに洗練されたシンプルさを見出す

選択肢を検討した際、Karr氏はサイバーセキュリティ専門スタッフの配置という案を即座に却下しました。他の職場でのより稼げる就業機会に誘惑される可能性があるため、熟練したサイバーセキュリティスタッフを採用して維持することは理にかなっていませんでした。また、24時間体制のサイバーセキュリティのためにコンサルティング会社を採用するのはコストがかかりすぎました。「私たちはテクノロジーソリューションを必要としていました。私は迅速なトラブルシューティングを促進するシンプルさを重視しているため、洗練されていて使いやすいソリューションを望んでいました」とKarr氏は述べています。

そこで同氏は、企業向けの高度な機能を備えたソリューションを探し始めました。過去の経験から、同氏はCiscoやその他のエンタープライズグレードのベンダーのソリューションは桁違いのコストがかかることを知っていました。そして、AkamaiのクラウドベースのDNSファイアウォールであるSecure Internet Access Enterpriseを使用したことを思い出しました。Karr氏は次のように述べています。「それは最高水準の使いやすい製品でした。さらに、AkamaiはDNS解決を強化する堅牢なエンジンを提供しています。それはインターネット・アクセス・セキュリティにおいて重要です」

AkamaiのパートナーであるCarahsoftの協力を得て、同氏はSecure Internet Access Enterpriseのパイロットを実施しました。「セットアップは簡単でした。本稼働すると、すぐにネットワークが保護され始めました」とKarr氏は続けました。

同氏は、AkamaiとCarahsoftがこのソリューションの価格とサイズをサンフアン市のニーズに合わせてくれたことにも感謝しています。「テクノロジーの購買では、必要以上のものに費用がかかることがよくあります。当市の資金の管理者として、私はテクノロジー投資を慎重に管理する必要があり、Akamaiのソリューションであればそれができます」

脅威の防止と緩和を強化

Karr氏によると、Secure Internet Access Enterpriseはサンフアン市のファイアウォールを補完します。「当市のファイアウォールはウイルス対策、マルウェア対策、コンテンツフィルタリングによる堅牢な保護を提供するのに対し、AkamaiのソリューションはエッジでのDNS解決によって標的型脅威を特定してブロックすることに秀でています。これらを組み合わせることで、当市の脅威防止機能と緩和機能が全体的に強化されます」とKarr氏は述べています。

Karr氏は、自らが率いる部門でフォールス・ポジティブ（誤検知）への対処が減り、サイバー脅威関連の電話応対も大幅に減少したことに言及し、その価値を強調しました。問題が発生しても、トラブルシューティングは簡単です。「このソリューションは、バックエンドが洗練されていて、フロントエンドはシンプルです。これほど優れたソリューションを容易に管理できることは、本当に素晴らしいことです」と同氏は述べています。

Karr氏と彼のチームは、負担が少ないというAkamaiのソリューションの性質を評価しているだけでなく、Akamaiのエンジニアとの年次ミーティングからもメリットを得ています。このセッションでは、サンフアン市のDNSファイアウォール設定の改良や、変更によって生じる影響について、エンジニアがガイダンスを提供します。「彼らのアドバイスは非常に有益です。もっと頻繁にミーティングを行うこともできますが、当市の環境は比較的安定しているため、年1回の確認が当市のニーズに合っています」とKarr氏は続けました。

手間をかけず、スマートに稼働

Karr氏と彼のチームは、ブロックされた脅威について詳細に記したメール通知を受信するだけでなく、Secure Internet Access Enterpriseのダッシュボードを操作して、アウトバウンドトラフィック、脅威イベント、その他の関連情報を視覚的に確認できます。「脅威関連のメールを大量に受信したら、ダッシュボードを開きます。ダッシュボードでも、Akamaiのサービスがエッジで効果的に防御を行っていることを確認できます」と同氏は述べています。

Karr氏のスタッフは、Akamaiのソリューションの管理にかかる時間が極めて少ないため、ツールとテクノロジーによって市職員を強化する手段により多くの時間を費やし、重点的に取り組むことができます。それには、電子メール、財務、クライアント管理のためのサーバー、アプリ、本番システムの展開と管理などが含まれます。「Akamaiのソリューションを活用することで、あくせく働くのではなく、スマートに働くことができます」とKarr氏は述べています。

最後に、Karr氏はAkamaiとの関係の重要性を強調しました。「私はベンダーから、発注書のように扱われたくありません。Akamaiは非常に関係を重視しており、常に情報交換を行い、当市がソリューションから最大限の価値を引き出せるようにしてくれます」

サンフアン市について

サンフアン市は、低コストで常に信頼できる高品質のサービスを提供することにより、すべての人の生活の質を向上させ、市民が可能性を最大限に発揮できるようにしています。模範的なサービスプロバイダーである同市は、この地域の政治的リーダーとして、地元の魅力、美しさ、土地柄、コミュニティ精神を育み、商業、文化、レクリエーションの中心となることを目指しています。

Akamaiについて

Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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