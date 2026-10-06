米国の都市部自治体の職員と同様に、テキサス州サンフアン市の職員の仕事もテクノロジーに大きく依存しています。つまり、同市のテクノロジー部門は、高性能なデジタルバックボーンのシームレスな運用を保証する上で重要な役割を担っています。そして、深い専門知識を持つCTOがその部門を率いています。

教育管理業界で20年以上IT管理に携わった後、Pat Karr氏はサンフアン市に移りました。彼の最初のプロジェクトの1つは、同市のネットワークとITプロセスを現代化することでした。次のステップは、サイバーセキュリティ対策の改善でした。

Karr氏は、近隣の郡や公共サービスセクターがマルウェアやランサムウェアの影響を受けていることを認識していました。どの組織にとってもデータを安全に維持することが課題であることについて、同氏は次のように語っています。「悪性の攻撃が発生すると、クリーンアップ、システムの再インストール、データのリカバリなどのためにダウンタイムは避けられません。それは時間が費やされることを意味し、ひいてはコストが発生することを意味します」

Karr氏はすべての組織が標的になり得ることを認識しており、プロアクティブに対処することにしました。「問題は攻撃されるかどうかではなく、いつ攻撃されるかです。約38,000人の住民と市職員には、そのような攻撃に伴うダウンタイムやその他の問題を受け入れる余裕はありません。そのため、脅威に先手を打ちたいと考えました」と同氏は続けました。