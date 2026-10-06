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Ville de San Juan

Améliore et simplifie la protection contre les logiciels malveillants, les ransomwares et l'exfiltration de données grâce à un pare-feu DNS basé sur le cloud

Logo de la ville de San Juan

Localisation géographique

San Juan, Texas
sjtx.us

Secteur

Secteur public

Principaux impacts

  • Protection en bordure de l'Internet contre les domaines malveillants
  • Réduction du nombre de faux positifs grâce à une prévention et une atténuation améliorées des menaces
  • Dépannage simplifié grâce à une solution facile à utiliser

Solution

Secure Internet Access Enterprise
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Assurer la sécurité de l'épine dorsale du digital

À l'instar des employés des municipalités urbaines des États-Unis, les employés de la ville de San Juan, au Texas, dépendent fortement de la technologie pour leur travail. Cela signifie que le service technologique de la ville joue un rôle crucial pour garantir un fonctionnement sans faille d'un système digital hautes performances. Le CTO qui est à la tête de ce service connaît très bien le sujet.

Après une vingtaine d'années passées à la tête d'un service informatique dans le secteur de la gestion de l'éducation, Pat Karr est venu travailler pour la ville de San Juan. L'un de ses premiers projets a été la modernisation du réseau et des processus informatiques de la ville. L'étape suivante consistait à améliorer les mesures de cybersécurité.

Pat Karr savait que les comtés voisins et le service public étaient touchés par des logiciels malveillants et des ransomwares. Comme il l'a expliqué, le défi pour toute organisation est de protéger ses données : « Lors d'une attaque malveillante, les interruptions de service sont inévitables, qu'il s'agisse de nettoyer, de réinstaller un système ou de restaurer des données. Tout cela prend du temps, or le temps, c'est de l'argent. »

Sachant que chaque organisation est une cible potentielle, Pat Karr était déterminé à faire preuve de proactivité. « Nous savons pertinemment que nous serons touchés. La question est de savoir quand. Les quelque 38 000 habitants et employés de la ville ne peuvent pas se permettre de subir les temps d'arrêt et autres complexités associés à ces attaques. Mon objectif était donc de conserver une longueur d'avance sur les menaces », poursuit-il.

La solution Akamai offre une simplicité sophistiquée

Lors de l'évaluation de ses choix, Pat Karr a rapidement rejeté l'idée d'un personnel dédié à la cybersécurité. Le recrutement et la fidélisation de personnel qualifié en cybersécurité, qui pourrait être attiré par des opportunités plus lucratives ailleurs, n'avaient pas de sens à ses yeux. Il était par ailleurs trop cher d'engager une société de conseil pour la cybersécurité 24 h24 et 7 j/7. « Nous avions besoin d'une solution technologique. J'ai préféré une solution sophistiquée mais conviviale, car j'aime la simplicité qui permet un dépannage rapide », explique Pat Karr.

Il a donc lancé une recherche de fonctionnalités avancées adaptées aux entreprises. D'après ses expériences passées, il savait que les solutions de Cisco et d'autres fournisseurs professionnels étaient trop coûteuses. Puis, il s'est souvenu de l'utilisation de Secure Internet Access Enterprise, un pare-feu DNS basé sur le cloud d'Akamai. Selon Pat Karr, « c'était la meilleure solution, et simple à utiliser de surcroît. De plus, Akamai fournit des moteurs robustes qui renforcent la résolution DNS, ce qui est essentiel en matière de sécurité de l'accès à Internet. »

Après avoir fait appel à Carahsoft, partenaire d'Akamai, il a exécuté un projet pilote de Secure Internet Access Enterprise. « Cette solution était très facile à configurer, et elle a assuré la protection de notre réseau dès sa mise en service », poursuit-il.

Il a également apprécié l'adaptation du prix et de la taille de la solution aux besoins de la ville par Akamai et Carahsoft : « On paye souvent plus que nécessaire en matière d'achat de technologies. En tant que dépositaire des fonds de notre ville, je dois faire attention à nos investissements technologiques, et Akamai me permet d'être économe. »

Amélioration de la prévention et de l'atténuation des menaces

D'après Pat Karr, Secure Internet Access Enterprise vient compléter les pare-feux de la ville. « Même si nos pare-feux offrent une protection robuste en filtrant les antivirus, les logiciels malveillants et le contenu, la solution d'Akamai excelle dans l'identification et le blocage des menaces ciblées par l'intermédiaire de la résolution DNS en bordure de l'Internet. Ensemble, ils améliorent les capacités globales de prévention et d'atténuation des menaces de la ville », a déclaré Pat Karr.

Il a aussi souligné la valeur ajoutée en expliquant que son service gère moins de faux positifs et beaucoup moins d'appels téléphoniques liés aux cybermenaces. Lorsque des problèmes surviennent, le dépannage est facile. « La solution est sophistiquée au niveau du back-end, mais simpliste sur le front-end. Gérer une solution de ce calibre avec une telle facilité est vraiment impressionnant », explique-t-il.

En plus d'apprécier la nature autonome de la solution Akamai, Pat Karr et son équipe bénéficient de réunions annuelles avec les ingénieurs d'Akamai. Au cours de ces rencontres, les ingénieurs fournissent des conseils pour affiner les configurations du pare-feu DNS de la ville et sur les répercussions des modifications apportées. « Leurs conseils sont précieux. Bien que nous puissions choisir de nous rencontrer plus fréquemment, les contrôles annuels sont parfaits, car notre environnement reste relativement stable », poursuit-il.

Travailler mieux et non davantage

En plus de recevoir des notifications par e-mail détaillant les menaces bloquées, Pat Karr et son équipe peuvent se servir du tableau de bord Secure Internet Access Enterprise pour consulter une représentation visuelle du trafic sortant, des événements de menace et d'autres informations pertinentes. « Lorsque je remarque un afflux d'e-mails liés aux menaces, je me tourne vers le tableau de bord. Il m'offre un autre moyen de vérifier que le service Akamai nous protège efficacement en bordure de l'Internet », explique-t-il.

Étant donné que le personnel de Pat Karr ne consacre que très peu de temps à la gestion de la solution Akamai, chacun peut consacrer plus de temps à la mise à disposition d'outils et de technologies pour les employés de la ville. Cela inclut le déploiement et la gestion de serveurs, d'applications et de systèmes de production pour la messagerie, les finances et la gestion des clients, pour n'en citer que quelques-uns. « Nous tirons parti de la solution Akamai pour travailler plus intelligemment, et pas plus intensément », explique Pat Karr.

En conclusion, le CTO de la ville de San Juan a souligné l'importance de sa relation avec Akamai : « Je souhaite avant tout ne pas devenir un bon de commande pour un fournisseur. Akamai est très axé sur les relations et reste en contact pour s'assurer que nous tirons pleinement parti de la solution. »

À propos de la ville de San Juan

La ville de San Juan améliore la qualité de vie de tous en offrant des services abordables, fiables et de qualité afin que les citoyens puissent déployer leur plein potentiel. Fournisseur de services exemplaire, la ville de San Juan s'imposera comme un leader politique dans la région, cultivant les attractions locales, l'esthétique, l'emplacement et l'esprit communautaire pour devenir un centre de commerce, de culture et de loisirs.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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