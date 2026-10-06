À l'instar des employés des municipalités urbaines des États-Unis, les employés de la ville de San Juan, au Texas, dépendent fortement de la technologie pour leur travail. Cela signifie que le service technologique de la ville joue un rôle crucial pour garantir un fonctionnement sans faille d'un système digital hautes performances. Le CTO qui est à la tête de ce service connaît très bien le sujet.

Après une vingtaine d'années passées à la tête d'un service informatique dans le secteur de la gestion de l'éducation, Pat Karr est venu travailler pour la ville de San Juan. L'un de ses premiers projets a été la modernisation du réseau et des processus informatiques de la ville. L'étape suivante consistait à améliorer les mesures de cybersécurité.

Pat Karr savait que les comtés voisins et le service public étaient touchés par des logiciels malveillants et des ransomwares. Comme il l'a expliqué, le défi pour toute organisation est de protéger ses données : « Lors d'une attaque malveillante, les interruptions de service sont inévitables, qu'il s'agisse de nettoyer, de réinstaller un système ou de restaurer des données. Tout cela prend du temps, or le temps, c'est de l'argent. »

Sachant que chaque organisation est une cible potentielle, Pat Karr était déterminé à faire preuve de proactivité. « Nous savons pertinemment que nous serons touchés. La question est de savoir quand. Les quelque 38 000 habitants et employés de la ville ne peuvent pas se permettre de subir les temps d'arrêt et autres complexités associés à ces attaques. Mon objectif était donc de conserver une longueur d'avance sur les menaces », poursuit-il.