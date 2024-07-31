eclicktech

해외 시장에서의 브랜드 인지도를 높이고 매출을 확대하려는 중국 기업들은 효과적인 ROI를 제공하는 동시에 현지 정책과 규제를 준수하는 다양한 광고 서비스를 필요로 합니다. 클라이언트의 기대치를 충족하려면 100밀리초 이내에 광고를 표시해야 합니다. eclicktech의 기술 리더 훙친펭은 "광고 업계에서 100밀리초는 타협할 수 없는 시간입니다. 이 시간을 초과하면 광고 입찰 및 게재 기회를 잃게 됩니다."라고 말했습니다.

중국 기반 인프라가 이러한 요구사항에 부합할 수 있는지 확인해야 했던 eclicktech는 플랫폼과 디지털 서비스를 제공하기 위해 멀티클라우드 전략에 의존했습니다. 하지만 AI가 비용에 미칠 영향은 예상하지 못했습니다.

"2023년 AI가 부상하면서 더 많은 클라이언트가 AI 기반 이미지와 비디오를 실시간으로 제작했고, 이를 처리하는 데 컴퓨팅 집약적인 작업이 필요했습니다." 비용이 증가하자 eclicktech은 비용 절감 방안으로 새로운 클라우드 파트너를 찾기로 결정했습니다.