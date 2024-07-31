eclicktech(기존의 Yeahmobi)는 디지털 마케팅 서비스 공급업체이자 인수 대행사로, Huawei, Alibaba, Tencent, Baidu 등 중국 기업이 글로벌 서비스 제공 범위를 확장하도록 성능 및 프로그래매틱 광고 네트워크를 제공합니다. eclicktech는 자사 서비스를 통해 5000개 이상의 기업이 월 3000억 회 이상의 광고 노출과 월 9000만 회 이상의 모바일 앱 설치를 통해 9억 명 이상의 월간 활성 사용자에게 도달하도록 지원합니다. IT 비용이 증가함에 따라 eclicktech는 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 솔루션을 활용해 트래픽 및 컴퓨팅 비용을 크게 절감했습니다.
"Akamai 덕분에 IT 비용을 크게 절감할 수 있었으며, 향후 성장에도 도움이 될 것으로 확신합니다."- 훙친펭(Hunk Qin Peng), eclicktech IT 리더
중국 기업의 글로벌 서비스 범위 확장 지원
예상치 못한 컴퓨팅 비용 증가로 인한 타격
해외 시장에서의 브랜드 인지도를 높이고 매출을 확대하려는 중국 기업들은 효과적인 ROI를 제공하는 동시에 현지 정책과 규제를 준수하는 다양한 광고 서비스를 필요로 합니다. 클라이언트의 기대치를 충족하려면 100밀리초 이내에 광고를 표시해야 합니다. eclicktech의 기술 리더 훙친펭은 "광고 업계에서 100밀리초는 타협할 수 없는 시간입니다. 이 시간을 초과하면 광고 입찰 및 게재 기회를 잃게 됩니다."라고 말했습니다.
중국 기반 인프라가 이러한 요구사항에 부합할 수 있는지 확인해야 했던 eclicktech는 플랫폼과 디지털 서비스를 제공하기 위해 멀티클라우드 전략에 의존했습니다. 하지만 AI가 비용에 미칠 영향은 예상하지 못했습니다.
"2023년 AI가 부상하면서 더 많은 클라이언트가 AI 기반 이미지와 비디오를 실시간으로 제작했고, 이를 처리하는 데 컴퓨팅 집약적인 작업이 필요했습니다." 비용이 증가하자 eclicktech은 비용 절감 방안으로 새로운 클라우드 파트너를 찾기로 결정했습니다.
멀티클라우드 확장을 위한 Akamai 선택
eclicktech는 잠재적 파트너를 평가하면서 글로벌 입지 및 리소스, 네트워크 안정성, 비용 절감이라는 세 가지 기준에 우선순위를 두었습니다. 훙친펭은 "Akamai는 모든 요구사항을 충족했습니다."라고 말했습니다.
Akamai로의 전환은 원활하게 이루어졌습니다. 훙친펭은 "클라우드 전환 프로세스 전반에서 Akamai 팀의 도움을 받아 신속하게 진행할 수 있었습니다."라고 설명했습니다.
eclicktech는 두 가지 주요 비용 절감을 실현했습니다. 훙친펭은 "다른 클라우드 공급업체로부터 전환한 후 전체 트래픽 비용은 60%~70% 감소했고, 전체 컴퓨팅 비용은 20% 감소했습니다. 플랫폼 안정성도 향상되었습니다."라고 설명했습니다.
더 큰 성장으로 도약
현재 eclicktech는 매일 약 2000억 건의 광고 요청을 처리하며, 2030년까지 1조~1조 5000억 건의 광고 디스플레이 요청을 처리할 수 있다고 예상합니다. 세계 최대의 써드파티 광고 기업이 되겠다는 비전을 가진 eclicktech는 규모를 확장하고 성장 목표를 달성하는 데 있어 Akamai와의 파트너십이 핵심이 될 것으로 기대합니다. 훙친펭은 "엣지 노드에서 더 많은 AI 추론 및 기타 컴퓨팅을 처리하고 트래픽 증가를 지원하기 위해 더 많은 기술을 활용하고 있는 상황에서 Akamai가 eclicktech를 지원할 수 있을 것이라고 믿습니다."라고 말을 맺었습니다.
eclicktech 소개
인텔리전트 마케팅 서비스 공급업체로서 ‘기술로 세상을 평평하게’라는 비전을 고수하는 eclicktech는 글로벌 마케팅 서비스를 제공하고 클라이언트가 사용자를 확보하고 브랜드 인지도를 높이며 상업적 수익화를 실현하도록 지원합니다. 우수한 서비스 능력과 업계에서 좋은 평판을 바탕으로 다양한 인터넷 미디어 리소스와 양질의 광고주 고객 리소스를 축적했습니다. 인터넷 미디어 리소스 측면에서는 Google, Facebook, Ocean Engine, Kuaishou, Apple Ads, Twitter, Pinterest, Microsoft 등의 글로벌 미디어 또는 그 에이전트와 안정적이고 긴밀한 협력 관계를 구축했으며, 광고주 측면에서는 Alibaba, Tencent, NetEase, ByteDance, Kuaishou, iQIYI 등 유명 기업의 신뢰를 얻었습니다. 시안에 본사를 둔 eclicktech는 베이징, 상하이, 선전, 홍콩, 미국, 인도, 독일, 일본, 대한민국에 자회사를 설립했습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.