eclicktech (anciennement Yeahmobi) est un fournisseur de services de marketing digital et une agence d'acquisition qui propose des réseaux de publicité programmatique et liés à la performance pour aider les entreprises chinoises, notamment Huawei, Alibaba, Tencent et Baidu, à étendre leur présence mondiale. Grâce à ses offres, eclicktech aide plus de 5 000 entreprises à se mettre en relation avec plus de 900 millions d'utilisateurs actifs mensuels, via plus de 300 milliards d'impressions publicitaires mensuelles et plus de 90 millions d'installations d'applications pour mobile mensuelles. Alors que ses dépenses informatiques augmentaient, eclicktech a réalisé d'importantes réductions de trafic et de coûts informatiques en utilisant les solutions de Cloud Computing d'Akamai.
« Akamai nous a déjà permis de réduire considérablement nos coûts informatiques, et nous pensons que ses outils peuvent nous aider à soutenir notre croissance future. »— Hunk Qin Peng, Responsable informatique, eclicktech
Aider les entreprises chinoises à atteindre une audience mondiale
Des augmentations inattendues des coûts de calcul
Pour étendre la présence de leur marque et leurs ventes sur les marchés étrangers, les entreprises chinoises ont besoin d'une gamme de services publicitaires qui tiennent compte des politiques et des réglementations locales tout en offrant un retour sur investissement efficace. Pour répondre aux attentes des clients, eclicktech doit afficher les publicités en 100 millisecondes ou moins. Selon Hunk Qin Peng, responsable technique d'eclicktech, « 100 millisecondes, c'est un critère non négociable dans le secteur de la publicité. Si nous dépassons ce délai, nous perdons la possibilité de faire des offres et d'afficher des publicités. »
Afin de s'assurer que son infrastructure basée en Chine puisse répondre à ces exigences, eclicktech s'est appuyée sur une stratégie multicloud pour fournir sa plateforme et ses services digitaux. Toutefois, l'entreprise n'a pas anticipé l'impact de l'IA sur ses coûts.
« Avec l'essor de l'IA en 2023, un plus grand nombre de nos clients ont créé des images et des vidéos pilotées par l'IA en temps réel, dont le traitement était gourmand en ressources informatiques. » Face à l'augmentation des dépenses, l'entreprise a décidé de trouver un nouveau partenaire pour ses services d'informatique dans le cloud afin de réduire les coûts.
Faire confiance à Akamai pour l'expansion du multicloud
Lors de l'évaluation des partenaires potentiels, eclicktech a donné la priorité à trois critères : la présence et les ressources mondiales, la fiabilité du réseau et les économies de coûts. « Akamai a répondu à toutes nos exigences », a déclaré Qin Peng.
La transition vers les services d'Akamai s'est déroulée parfaitement. « L'équipe d'Akamai nous a aidés tout au long du processus de migration dans le cloud, qui s'est déroulé rapidement », poursuit-il.
eclicktech a réalisé deux réductions de coûts importantes. « Après cette migration depuis d'autres fournisseurs de services dans le cloud, nos coûts globaux de trafic ont chuté de 60 à 70 % et nos coûts informatiques globaux ont diminué de 20 %. De plus, la fiabilité de notre plateforme s'est améliorée », a expliqué Qin Peng.
Vers une croissance plus forte
Aujourd'hui, elicktech traite environ 200 milliards de demandes de publicité par jour et estime qu'elle pourrait traiter entre 1 000 et 1 500 milliards de demandes d'affichage publicitaire d'ici 2030. Ayant l'objectif de devenir la plus grande société de publicité tierce au monde, eclicktech espère que le partenariat avec Akamai sera déterminant pour l'accompagner et réaliser les objectifs de croissance. « Aujourd'hui, devant faire face aux inférences de l'IA et à d'autres calculs sur les nœuds de périphérie, et nous appuyant sur davantage de technologies pour soutenir la croissance de notre trafic, nous pensons qu'Akamai peut nous apporter son aide », a conclu Qin Peng.
À propos d'eclicktech
En tant que fournisseur de services de marketing intelligent, eclicktech a une vision : « Conquérir le monde avec la technologie » et vise à fournir des services de marketing mondiaux en aidant ses clients à atteindre des utilisateurs, à promouvoir la notoriété de leur marque et à optimiser la monétisation commerciale. Grâce à l'excellence de ses services et à sa bonne réputation dans le secteur, l'entreprise a accumulé des ressources diversifiées en matière de médias Internet et des ressources de haute qualité pour les annonceurs. En matière de ressources pour les médias sur Internet, l'entreprise a mis en place des partenariats stables et fiables avec des médias mondiaux ou leurs agents, notamment Google, Facebook, Ocean Engine, Kuaishou, Apple Ads, Twitter, Pinterest, Microsoft, etc. ; en termes d'annonceurs, la société a gagné la confiance d'Alibaba, Tencent, NetEase, ByteDance, Kuaishou, iQIYI et d'autres entreprises de renom. L'entreprise basée à Xi'an dispose de filiales à Pékin, Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, aux États-Unis, en Inde, en Allemagne, au Japon et en Corée du Sud.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.