Pour étendre la présence de leur marque et leurs ventes sur les marchés étrangers, les entreprises chinoises ont besoin d'une gamme de services publicitaires qui tiennent compte des politiques et des réglementations locales tout en offrant un retour sur investissement efficace. Pour répondre aux attentes des clients, eclicktech doit afficher les publicités en 100 millisecondes ou moins. Selon Hunk Qin Peng, responsable technique d'eclicktech, « 100 millisecondes, c'est un critère non négociable dans le secteur de la publicité. Si nous dépassons ce délai, nous perdons la possibilité de faire des offres et d'afficher des publicités. »

Afin de s'assurer que son infrastructure basée en Chine puisse répondre à ces exigences, eclicktech s'est appuyée sur une stratégie multicloud pour fournir sa plateforme et ses services digitaux. Toutefois, l'entreprise n'a pas anticipé l'impact de l'IA sur ses coûts.

« Avec l'essor de l'IA en 2023, un plus grand nombre de nos clients ont créé des images et des vidéos pilotées par l'IA en temps réel, dont le traitement était gourmand en ressources informatiques. » Face à l'augmentation des dépenses, l'entreprise a décidé de trouver un nouveau partenaire pour ses services d'informatique dans le cloud afin de réduire les coûts.