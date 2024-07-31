eclicktech（旧Yeahmobi）社は、デジタル・マーケティング・サービス・プロバイダー兼買収代理業者であり、高性能でプログラマティックな広告ネットワークを提供し、Huawei、Alibaba、Tencent、Baiduといった中国のエンタープライズがグローバルリーチを拡大するための支援をしています。同社は独自のサービスを提供し、月間3,000億回以上の広告インプレッションと月間9,000万回以上のモバイルアプリのインストールを通じて、5,000社以上のエンタープライズが月間9億人以上のアクティブユーザーを獲得できるよう支援しています。ITコストの増加に伴い、eclicktechはAkamaiのクラウドコンピューティング・ソリューションを使用してトラフィックとコンピューティングコストの大幅な削減を実現しました。
「Akamaiを利用することで、ITコストを大幅に削減できました。Akamaiは今後も弊社の成長を後押ししてくれると思います」— eclicktech社、ITリーダー、Hunk Qin Peng氏
中国のエンタープライズがグローバルオーディエンスにリーチできるよう支援
予期しないコンピューティングコストの増加が発生
中国のエンタープライズは海外市場でブランドリーチの拡大と売上の増加を目指しているため、現地のポリシーや規制に対応しながらインパクトのあるROIを実現する幅広い広告サービスを必要としています。顧客を満足させるために、eclicktechは100ミリ秒以内に広告を表示する必要があります。eclicktechのテクニカルリーダーであるHunk Qin Peng氏は次のように述べています。「100ミリ秒というのは、広告業界では譲れない一線です。この時間を超えると、入札して広告を表示する機会が失われます」
自社の中国ベースのインフラがこの要件を満たすようにする必要があるため、eclicktechはマルチクラウド戦略によってプラットフォームとデジタルサービスを提供しました。しかし、AIがコストに与える影響を予測していませんでした。
「2023年にAIが台頭し、クライアントの多くがAI画像やAI動画をリアルタイムで作成したため、弊社はそのコンピューティング負荷を処理しなければなりませんでした」。コストが増加したため、同社はコスト削減策として新しいクラウドパートナーを探すことにしました。
マルチクラウドの拡張のためにAkamaiを選択
潜在的なパートナーを評価する際に、eclicktechは、グローバルプレゼンスとリソース、ネットワークの信頼性、コスト削減という3つの基準を重視しました。「Akamaiは弊社のすべての要件を満たしていました」とQin Peng氏は述べています。
Akamaiへの移行はシームレスでした。「Akamaiチームの支援を受けて、クラウド移行プロセス全体が迅速に進みました」とQin Peng氏は続けます。
eclicktechは2つの重要なコスト削減を達成しました。「他のクラウドプロバイダーから移行した後、トラフィックコスト全体が60～70% 減少し、コンピューティングコスト全体が20% 減少しました。さらに、プラットフォームの信頼性が向上しました」とQin Peng氏は説明します。
成長への足がかり
現在、eclicktechは1日あたり約2,000億件の広告リクエストを処理しており、2030年までに1～1.5兆件の広告表示リクエストに対応することになる可能性があると推定しています。世界最大のサードパーティ広告会社になるというビジョンを掲げるeclicktechは、拡大を成し遂げて成長目標を達成するためにはAkamaiとのパートナーシップが鍵になると期待しています。Qin Peng氏は次のように述べています。「AI推論やその他のコンピューティングをエッジノードで処理し、より多くのテクノロジーを活用してトラフィックの増加に対応するにあたり、Akamaiなら弊社をサポートできると思います」
eclicktechについて
インテリジェントなマーケティング・サービス・プロバイダーであるeclicktechは、「テクノロジーで世界をフラットにする」というビジョンに従って、グローバルなマーケティングサービスを提供し、クライアントのユーザー獲得、ブランド認知度の向上、商業収益化の実現を支援しています。優れたサービス能力を備え、業界で高い評価を得ている同社は、多様なインターネット・メディア・リソースと高品質の広告主顧客リソースを蓄積しています。インターネット・メディア・リソースに関しては、グローバルメディアやクライアント（Google、Facebook、Ocean Engine、Kuaishou、Apple Ads、Twitter、Pinterest、Microsoftなど）と安定的で緊密な協力関係を築いています。また、広告主に関しては、Alibaba、Tencent、NetEase、ByteDance、Kuaishou、iQIYIなどの有名企業から信頼を得ています。同社は西安を拠点としており、北京、上海、深セン、香港、米国、インド、ドイツ、日本、韓国に子会社があります。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。