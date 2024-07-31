eclicktech

中国のエンタープライズは海外市場でブランドリーチの拡大と売上の増加を目指しているため、現地のポリシーや規制に対応しながらインパクトのあるROIを実現する幅広い広告サービスを必要としています。顧客を満足させるために、eclicktechは100ミリ秒以内に広告を表示する必要があります。eclicktechのテクニカルリーダーであるHunk Qin Peng氏は次のように述べています。「100ミリ秒というのは、広告業界では譲れない一線です。この時間を超えると、入札して広告を表示する機会が失われます」

自社の中国ベースのインフラがこの要件を満たすようにする必要があるため、eclicktechはマルチクラウド戦略によってプラットフォームとデジタルサービスを提供しました。しかし、AIがコストに与える影響を予測していませんでした。

「2023年にAIが台頭し、クライアントの多くがAI画像やAI動画をリアルタイムで作成したため、弊社はそのコンピューティング負荷を処理しなければなりませんでした」。コストが増加したため、同社はコスト削減策として新しいクラウドパートナーを探すことにしました。