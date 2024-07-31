Wenn chinesische Unternehmen versuchen, ihre Markenreichweite und ihren Umsatz auf ausländischen Märkten auszuweiten, benötigen sie verschiedene Werbeservices, die lokale Richtlinien und Vorschriften berücksichtigen und gleichzeitig einen hohen ROI erzielen. Um Kundenerwartungen zu erfüllen, muss eclicktech Werbeanzeigen innerhalb von 100 Millisekunden oder weniger anzeigen. Laut Hunk Qin Peng, dem technischen Leiter von eclicktech, sind 100 Millisekunden in der Werbebranche nicht verhandelbar: „Wenn wir diese Zeit überschreiten, verlieren wir die Möglichkeit, für Werbeaufträge zu bieten und Anzeigen zu schalten.“

Um sicherzustellen, dass die in China ansässige Infrastruktur diese Anforderungen erfüllen konnte, setzte eclicktech bei der Bereitstellung seiner Plattform und digitalen Services auf eine Multicloud-Strategie. Doch das Unternehmen hat die Auswirkungen von KI auf seine Kosten nicht vorhergesehen.

„Mit dem Aufstieg von KI im Jahr 2023 haben mehr unserer Kunden in Echtzeit KI-basierte Bilder und Videos erstellt, was für uns rechenintensiv war.“ Als die Ausgaben stiegen, entschied sich das Unternehmen dafür, einen neuen Cloudpartner zu finden, um die Kosten zu senken.