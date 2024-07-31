eclicktech (ehemals Yeahmobi) ist ein Serviceanbieter im Bereich digitales Marketing sowie eine Akquisitionsagentur, die performance- und programmgesteuerte Werbenetzwerke anbietet, um chinesische Unternehmen wie Huawei, Alibaba, Tencent und Baidu bei der Ausweitung ihrer globalen Reichweite zu unterstützen. eclicktech unterstützt über 5.000 Unternehmen dabei, über 300 Milliarden monatliche Werbeimpressionen, über 90 Millionen monatliche mobile App-Installationen sowie monatlich mehr als 900 Millionen aktive Nutzer zu erreichen. Als die IT-Ausgaben stiegen, konnte eclicktech durch die Verwendung der Cloud-Computing-Lösungen von Akamai den Traffic und die Computing-Kosten erheblich senken.
„Mit Akamai konnten wir unsere IT‑Kosten bereits deutlich senken und wir glauben, dass es außerdem unser künftiges Wachstum unterstützen kann.“– Hunk Qin Peng, IT‑Leiter, eclicktech
Unterstützung chinesischer Unternehmen beim Erreichen globaler Zielgruppen
Unerwartete Kostensteigerungen
Wenn chinesische Unternehmen versuchen, ihre Markenreichweite und ihren Umsatz auf ausländischen Märkten auszuweiten, benötigen sie verschiedene Werbeservices, die lokale Richtlinien und Vorschriften berücksichtigen und gleichzeitig einen hohen ROI erzielen. Um Kundenerwartungen zu erfüllen, muss eclicktech Werbeanzeigen innerhalb von 100 Millisekunden oder weniger anzeigen. Laut Hunk Qin Peng, dem technischen Leiter von eclicktech, sind 100 Millisekunden in der Werbebranche nicht verhandelbar: „Wenn wir diese Zeit überschreiten, verlieren wir die Möglichkeit, für Werbeaufträge zu bieten und Anzeigen zu schalten.“
Um sicherzustellen, dass die in China ansässige Infrastruktur diese Anforderungen erfüllen konnte, setzte eclicktech bei der Bereitstellung seiner Plattform und digitalen Services auf eine Multicloud-Strategie. Doch das Unternehmen hat die Auswirkungen von KI auf seine Kosten nicht vorhergesehen.
„Mit dem Aufstieg von KI im Jahr 2023 haben mehr unserer Kunden in Echtzeit KI-basierte Bilder und Videos erstellt, was für uns rechenintensiv war.“ Als die Ausgaben stiegen, entschied sich das Unternehmen dafür, einen neuen Cloudpartner zu finden, um die Kosten zu senken.
Multicloud-Expansion mit Akamai
Bei der Bewertung potenzieller Partner hat eclicktech drei Kriterien priorisiert: globale Präsenz und Ressourcen, Netzwerkzuverlässigkeit sowie Kosteneinsparungen. „Akamai hat all unsere Anforderungen erfüllt“, so Qin Peng.
Der Übergang zu Akamai erwies sich als nahtlos: „Das Team von Akamai hat uns während des gesamten Cloudmigrationsprozesses geholfen, der insgesamt sehr schnell verlief“, fährt er fort.
eclicktech erzielte zwei wesentliche Kosteneinsparungen. „Nach der Migration von anderen Cloudanbietern sanken unsere Gesamtkosten für Traffic um 60 bis 70 % und die Gesamtkosten für Computing um 20 %. Außerdem hat sich die Zuverlässigkeit unserer Plattform verbessert“, erklärt Qin Peng.
Mehr Wachstum
Heute verarbeitet eclicktech etwa 200 Milliarden Werbeanfragen pro Tag und Qin Peng schätzt, dass das Unternehmen bis 2030 eine bis anderthalb Billionen Anfragen zur Anzeige von Werbung verarbeiten könnte. eclicktech verfolgt die Vision, der weltweit größte Drittanbieter für Werbeservices zu werden, und das Team weiß, dass die Partnerschaft mit Akamai der Schlüssel für Skalierbarkeit und Wachstum sein wird. „Wir verarbeiten heute mehr KI-Inferenzen und andere Computing-Vorgänge auf Edge-Knoten und nutzen mehr Technologie, um unser Trafficwachstum zu unterstützen – und wir sind überzeugt, dass Akamai uns hierbei unterstützen kann“, so Qin Peng.
Über eclicktech
Als intelligenter Marketing-Serviceanbieter verfolgt eclicktech die Vision „die Welt mit Technologie erreichbar zu machen“. Hierzu bietet er globale Marketingservices an und hilft Kunden dabei, Nutzer zu erreichen, die Markenbekanntheit zu fördern und die kommerzielle Monetarisierung zu realisieren. Dank seiner hervorragenden Servicequalität und seines guten Rufs in der Branche verfügt das Unternehmen heute über vielfältige Internet-Medienressourcen und namhafte werbetreibende Kunden. So pflegt eclicktech Kooperationsbeziehungen zu globalen Medien oder deren Mitarbeitern, darunter Google, Facebook, Ocean Engine, Kuaishou, Apple Ads, Twitter, Pinterest, Microsoft usw. Und was werbetreibende Kunden angeht, genießt das Unternehmen das Vertrauen von Alibaba, Tencent, NetEase, ByteDance, Kuaishou, iQIYI und anderen bekannten Unternehmen. Das Unternehmen mit Sitz in Xi’an betreibt Tochtergesellschaften in Peking, Shanghai, Shenzhen, Hongkong, den USA, Indien, Deutschland, Japan und Südkorea.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.