eclicktech (antes conocida como Yeahmobi) es una agencia de adquisición y proveedor de servicios de marketing digital que ofrece redes de publicidad programática y de rendimiento para ayudar a empresas chinas, como Huawei, Alibaba, Tencent y Baidu, a ampliar su alcance global. Con sus ofertas, eclicktech ayuda a más de 5000 empresas a llegar a más de 900 millones de usuarios activos al mes a través de más de 300 000 millones de impresiones publicitarias mensuales y más de 90 millones de instalaciones mensuales de aplicaciones móviles. A medida que aumentaban sus gastos de TI, eclicktech consiguió reducciones considerables en los costes informáticos y de tráfico mediante el uso de soluciones de cloud computing de Akamai.
"Akamai ya nos ha permitido reducir significativamente los costes de TI y creemos que puede impulsar nuestro futuro crecimiento".— Hunk Qin Peng, responsable de TI de eclicktech
Mayor alcance global para las empresas chinas
Aumentos inesperados de los costes informáticos
Las empresas chinas que desean ampliar el alcance de su marca y sus ventas en mercados extranjeros necesitan diversos servicios publicitarios que cumplan las políticas y las normativas locales y que, a su vez, proporcionen un retorno de la inversión de gran impacto. Para satisfacer las expectativas de los clientes, eclicktech debe mostrar anuncios en 100 milisegundos o menos. Según Hunk Qin Peng, responsable técnico de eclicktech, "estos 100 milisegundos no son negociables en el sector de la publicidad. Si excedemos ese tiempo, se pierde la oportunidad de ofertar y mostrar anuncios".
eclicktech necesitaba garantizar que su infraestructura ubicada en China podía cumplir estos requisitos y confió en una estrategia multinube para ofrecer su plataforma y servicios digitales. Sin embargo, no pudo prever el impacto de la IA en sus costes.
"Con el auge de la IA en 2023, un mayor número de clientes creaban imágenes y vídeos basados en IA en tiempo real, y procesarlos requería un uso intensivo de nuestros recursos informáticos". Cuando aumentaron los gastos, la empresa decidió buscar un nuevo partner de nube como medida de reducción de costes.
Elección de Akamai para una ampliación multinube
A la hora de evaluar a las posibles empresas, eclicktech dio prioridad a tres criterios: presencia y recursos globales, fiabilidad de la red y ahorro de costes. "Akamai cubrió todas nuestras necesidades", afirma Qin Peng.
La transición a Akamai fue impecable. "El equipo de Akamai nos ayudó durante todo el proceso de migración a la nube, que fue muy rápido", añade.
eclicktech consiguió dos importantes reducciones de costes. "Después de migrar desde otros proveedores de nube, el coste total del tráfico descendió entre un 60 y un 70 %, y los costes informáticos globales disminuyeron un 20 %. Además, la fiabilidad de nuestra plataforma ha mejorado", explica Qin Peng.
Avance hacia un mayor crecimiento
En la actualidad, elicktech procesa unos 200 000 millones de solicitudes de publicidad al día y calcula que podría atender entre 1 billón y 1,5 billones de solicitudes de publicidad para 2030. Con su visión de convertirse en la empresa de publicidad externa más grande del mundo, eclicktech espera que la colaboración con Akamai sea clave para alcanzar la escala necesaria y cumplir los objetivos de crecimiento. "Creemos que Akamai puede ayudarnos con el procesamiento de una mayor inferencia de IA y otros recursos informáticos en nodos del Edge, y con el uso de más tecnología para respaldar el crecimiento de tráfico", concluye Qin Peng.
Acerca de eclicktech
Como proveedor de servicios de marketing inteligente, eclicktech sigue su visión de "globalizar el mundo con tecnología" con la que ofrece servicios de marketing global y ayuda a los clientes a conseguir usuarios, promover el conocimiento de su marca y lograr la monetización comercial. Con su excelente capacidad de servicio y buena reputación en el sector, esta empresa ha acumulado recursos de medios de Internet diversificados, así como recursos de clientes anunciantes de alta calidad. Por lo que respecta a los recursos de medios de Internet, esta empresa ha establecido relaciones de cooperación estrechas y estables con medios globales o sus agentes, como Google, Facebook, Ocean Engine, Kuaishou, Apple Ads, Twitter, Pinterest, Microsoft, etc. En cuanto a los anunciantes, la empresa se ha ganado la confianza de Alibaba, Tencent, NetEase, ByteDance, Kuaishou, iQIYI y otras compañías conocidas. Esta empresa, con sede en Xi'an, ha establecido sus filiales en Pekín, Shanghái, Shenzhen, Hong Kong, EE. UU., India, Alemania, Japón y Corea del Sur.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.