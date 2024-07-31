Las empresas chinas que desean ampliar el alcance de su marca y sus ventas en mercados extranjeros necesitan diversos servicios publicitarios que cumplan las políticas y las normativas locales y que, a su vez, proporcionen un retorno de la inversión de gran impacto. Para satisfacer las expectativas de los clientes, eclicktech debe mostrar anuncios en 100 milisegundos o menos. Según Hunk Qin Peng, responsable técnico de eclicktech, "estos 100 milisegundos no son negociables en el sector de la publicidad. Si excedemos ese tiempo, se pierde la oportunidad de ofertar y mostrar anuncios".

eclicktech necesitaba garantizar que su infraestructura ubicada en China podía cumplir estos requisitos y confió en una estrategia multinube para ofrecer su plataforma y servicios digitales. Sin embargo, no pudo prever el impacto de la IA en sus costes.

"Con el auge de la IA en 2023, un mayor número de clientes creaban imágenes y vídeos basados en IA en tiempo real, y procesarlos requería un uso intensivo de nuestros recursos informáticos". Cuando aumentaron los gastos, la empresa decidió buscar un nuevo partner de nube como medida de reducción de costes.