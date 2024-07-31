eclicktech (in precedenza, Yeahmobi) è un'agenzia di acquisizione e un provider di servizi di marketing digitale, che offre elevate performance e reti pubblicitarie programmatiche per aiutare le aziende cinesi (tra cui Huawei, Alibaba, Tencent e Baidu) ad estendere la loro portata globale. Tramite le sue soluzioni, eclicktech aiuta oltre 5.000 aziende a raggiungere più di 900 milioni di utenti attivi con oltre 300 miliardi di annunci pubblicitari e più di 90 milioni di installazioni di app mobili al mese. Visto l'aumento delle sue spese IT, eclicktech ha ridotto notevolmente i costi legati al traffico e all'elaborazione grazie alle soluzioni di cloud computing di Akamai.
"Akamai ci ha già consentito di ridurre notevolmente i costi dell'IT e riteniamo che potrà supportare la nostra crescita futura".- Hunk Qin Peng, responsabile IT, eclicktech
Aiutare le aziende cinesi a raggiungere gli utenti in tutto il mondo
Un imprevisto aumento dei costi di elaborazione
Nell'intento di espandere la portata dei loro brand e le vendite nei mercati esteri, le aziende cinesi hanno bisogno di una gamma di servizi pubblicitari in grado di soddisfare le normative e le policy locali, offrendo, al contempo, un ROI significativo. Soddisfare le aspettative dei clienti implica per eclicktech la necessità di visualizzare annunci pubblicitari in 100 millisecondi o meno. Secondo Hunk Qin Peng, responsabile tecnico di eclicktech, "100 millisecondi sono un requisito imprescindibile per il settore pubblicitario. Se non rispettiamo questo requisito, perdiamo l'opportunità di commercializzare e di visualizzare un annuncio".
Nella necessità di garantire che la sua infrastruttura in Cina riuscisse a soddisfare questo requisito, eclicktech si è affidata ad una strategia multicloud per fornire la sua piattaforma e i suoi servizi digitali. Tuttavia, non aveva calcolato l'impatto dell'AI sui suoi costi.
"Con l'aumento dell'AI nel 2023, i nostri clienti hanno creato maggiormente immagini e video basati sull'intelligenza artificiale in tempo reale, che per noi ha richiesto una notevole capacità di elaborazione". Visto l'aumento delle spese, l'azienda ha deciso quindi di trovare un nuovo partner per i servizi cloud per tagliare i costi.
La scelta di Akamai per l'espansione del multicloud
Al momento di valutare i suoi potenziali partner, eclicktech ha dato priorità a tre criteri: risorse e presenza a livello globale, affidabilità della rete e risparmi in termini di costi. "Akamai ha soddisfatto tutte le nostre esigenze", ha affermato Qin Peng.
La transizione alla soluzione di Akamai è stata semplicissima. "Il team di Akamai ci ha aiutato per tutto il processo di migrazione nel cloud, che è stato rapidissimo", ha continuato.
eclicktech ha ridotto i costi per due aspetti principali. "Dopo la migrazione da altri provider di servizi cloud, i nostri costi complessivi per il traffico sono scesi del 60 - 70%, mentre i costi di elaborazione sono diminuiti in generale del 20%. Inoltre, l'affidabilità della nostra piattaforma è migliorata", ha spiegato Qin Peng.
Verso una crescita maggiore
Attualmente, elicktech elabora circa 200 miliardi di richieste di annunci pubblicitari al giorno e si stima che potrebbe gestire 1000-1500 miliardi di richieste di annunci pubblicitari entro il 2030. Nell'intento di diventare l'agenzia pubblicitaria di terze parti più grande al mondo, eclicktech ritiene che la partnership con Akamai sarà la chiave per raggiungere la portata globale e per conseguire i suoi obiettivi di espansione. "Poiché elaboriamo una maggiore quantità di AI inferencing e computing sui nodi sull'edge utilizzando più strumenti tecnologici per supportare l'aumento del nostro traffico, riteniamo che Akamai possa assisterci al meglio", ha concluso Qin Peng.
Informazioni su eclicktech
In quanto provider di servizi di marketing intelligenti, eclicktech aderisce al suo motto di aiutare il mondo con la tecnologia: ecco perché fornisce servizi di marketing a livello globale e aiuta i clienti a conquistare gli utenti, a promuovere la consapevolezza del proprio brand e a conseguire una monetizzazione commerciale. Con le sue eccellenti capacità di assistenza e la buona reputazione che gode nel settore, l'azienda ha accumulato diverse risorse multimediali su Internet e risorse di inserzionisti di alta qualità. In termini di risorse multimediali su Internet, l'azienda ha stabilito solide collaborazioni con società di media a livello globale o con i loro agenti, tra cui Google, Facebook, Ocean Engine, Kuaishou, Apple Ads, Twitter, Pinterest, Microsoft, ecc.; in termini di inserzionisti, l'azienda ha vinto la fiducia di Alibaba, Tencent, NetEase, ByteDance, Kuaishou, iQIYI e altre note aziende. L'azienda con sede a Xi’an ha aperto sue filiali a Pechino, Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, negli Stati Uniti, in India, Germania, Giappone e nella Corea del Sud.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.