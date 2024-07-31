Al momento di valutare i suoi potenziali partner, eclicktech ha dato priorità a tre criteri: risorse e presenza a livello globale, affidabilità della rete e risparmi in termini di costi. "Akamai ha soddisfatto tutte le nostre esigenze", ha affermato Qin Peng.

La transizione alla soluzione di Akamai è stata semplicissima. "Il team di Akamai ci ha aiutato per tutto il processo di migrazione nel cloud, che è stato rapidissimo", ha continuato.

eclicktech ha ridotto i costi per due aspetti principali. "Dopo la migrazione da altri provider di servizi cloud, i nostri costi complessivi per il traffico sono scesi del 60 - 70%, mentre i costi di elaborazione sono diminuiti in generale del 20%. Inoltre, l'affidabilità della nostra piattaforma è migliorata", ha spiegato Qin Peng.