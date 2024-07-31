À medida que as empresas chinesas buscam expandir o alcance de suas marcas e suas vendas em mercados internacionais, elas precisam de uma variedade de serviços de publicidade que atendam às políticas e regulamentações locais e, ao mesmo tempo, forneçam um ROI significativo. Para atender às expectativas dos clientes, a eclicktech precisa exibir anúncios em 100 milissegundos ou menos. Hunk Qin Peng, líder técnico da eclicktech, afirma: "100 milissegundos é uma exigência não negociável no setor de publicidade. Se excedemos esse tempo, perdemos a oportunidade de fazer lances e exibir os anúncios".

Para garantir que sua infraestrutura baseada na China atendesse a esses requisitos, a eclicktech passou a usar uma estratégia multinuvem para entregar seus serviços digitais e os de sua plataforma. No entanto, ela foi pega de surpresa pelo impacto da IA nos custos.

"Com a ascensão da IA em 2023, um número maior de clientes passou a criar imagens e vídeos com IA em tempo real, um processo com uso intensivo de processamento." Com o aumento das despesas, a empresa decidiu procurar um novo parceiro de nuvem para tentar reduzir os custos.