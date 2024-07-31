A eclicktech (antiga Yeahmobi) é uma provedora de serviços de marketing digital e agência de aquisições que oferece redes de publicidade programática e de desempenho para ajudar empresas chinesas, incluindo Huawei, Alibaba, Tencent e Baidu, a ampliar seu alcance global. Por meio de suas soluções, a eclicktech ajuda mais de 5.000 empresas a alcançar mais de 900 milhões de usuários ativos mensais por meio de mais de 300 bilhões de impressões mensais de anúncios e mais de 90 milhões de instalações mensais de aplicativos móveis. Com o aumento de suas despesas de TI, a eclicktech reduziu significativamente os custos de tráfego e computação usando as soluções computação em nuvem da Akamai.
"A Akamai já nos permitiu reduzir significativamente os custos de TI, e acreditamos que pode impulsionar nosso crescimento futuro."Hunk Qin Peng, líder de TI, eclicktech
Ajudando empresas chinesas a alcançar públicos globais
Aumentos inesperados nos custos de computação
À medida que as empresas chinesas buscam expandir o alcance de suas marcas e suas vendas em mercados internacionais, elas precisam de uma variedade de serviços de publicidade que atendam às políticas e regulamentações locais e, ao mesmo tempo, forneçam um ROI significativo. Para atender às expectativas dos clientes, a eclicktech precisa exibir anúncios em 100 milissegundos ou menos. Hunk Qin Peng, líder técnico da eclicktech, afirma: "100 milissegundos é uma exigência não negociável no setor de publicidade. Se excedemos esse tempo, perdemos a oportunidade de fazer lances e exibir os anúncios".
Para garantir que sua infraestrutura baseada na China atendesse a esses requisitos, a eclicktech passou a usar uma estratégia multinuvem para entregar seus serviços digitais e os de sua plataforma. No entanto, ela foi pega de surpresa pelo impacto da IA nos custos.
"Com a ascensão da IA em 2023, um número maior de clientes passou a criar imagens e vídeos com IA em tempo real, um processo com uso intensivo de processamento." Com o aumento das despesas, a empresa decidiu procurar um novo parceiro de nuvem para tentar reduzir os custos.
Akamai escolhida para expansão multinuvem
Ao avaliar possíveis parceiros, a eclicktech priorizou três critérios: presença e recursos globais, confiabilidade de rede e economia de custos. "A Akamai atendeu a todos os nossos requisitos", afirma Qin Peng.
A transição para a Akamai foi perfeita. "A equipe da Akamai nos ajudou durante todo o processo de migração para a nuvem, que foi rápido", continua.
A eclicktech teve uma redução de custos em dois aspectos principais. "Após a migração de outros provedores de nuvem, nosso custo geral de tráfego caiu de 60% a 70%, e os custos gerais de processamento diminuíram 20%. Além disso, a confiabilidade de nossa plataforma melhorou", explica Qin Peng.
Mais chances de crescimento
Hoje, a eclicktech processa cerca de 200 bilhões de solicitações de publicidade por dia e estima que poderá veicular de 1 a 1,5 trilhão de solicitações de exibição de anúncios até 2030. Com a visão de se tornar a maior empresa contratada de publicidade do mundo, a eclicktech acredita que a parceria com a Akamai será a chave para obter escala e atingir as metas de crescimento. "À medida que processamos mais inferência de IA e outros recursos de computação em nós de edge e aproveitamos mais tecnologias para impulsionar o crescimento de nosso tráfego, acreditamos que a Akamai pode nos ajudar", conclui Qin Peng.
Sobre a eclicktech
Como uma provedora inteligente de serviços de marketing, a eclicktech adere à sua visão de "aproximar o mundo através da tecnologia", fornecendo serviços globais de marketing e ajudando os clientes a alcançar usuários, promover o reconhecimento das marcas e concretizar a monetização comercial. Com sua excelente capacidade de serviço e boa reputação no setor, a empresa acumulou recursos diversificados de mídia na Internet e funcionalidades de alta qualidade para clientes anunciantes. Em termos de recursos de mídia na Internet, a empresa tem relações de cooperação estreitas e estáveis com a mídia global ou seus agentes, incluindo Google, Facebook, Ocean Engine, Kuaishou, Apple Ads, Twitter, Pinterest e Microsoft, entre outros. Em termos de anunciantes, a empresa conta com a confiança da Alibaba, Tencent, NetEase, ByteDance, Kuaishou, iQIYI e outras empresas conhecidas. Sediada em Xi'an, a empresa tem subsidiárias em Pequim, Xangai, Shenzhen, Hong Kong, nos EUA, na Índia, na Alemanha, no Japão e na Coreia do Sul.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.