Eyevinn Technology

Como consultora enfocada en las estrategias tecnológicas y el desarrollo de vídeo, Eyevinn conoce el potencial y los obstáculos del código abierto. Pasar de la fase de evaluación a la de implementación puede ser complejo y llevar mucho tiempo.

Por eso, Eyevinn lanzó Open Source Cloud para simplificar la adopción del código abierto a un solo clic. "Hemos diseñado nuestra arquitectura para que sea independiente de la nube y utilice herramientas de código abierto. Gracias a los Kubernetes, tenemos la flexibilidad de elegir el proveedor de cloud computing que mejor se adapte a nosotros", explica Jonas Birmé, vicepresidente de I+D de Eyevinn.