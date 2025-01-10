Desde su fundación en 2013, Eyevinn Technology se ha especializado en soluciones de streaming multimedia para los medios de difusión, la televisión y los distribuidores de vídeo. Eyevinn ha cosechado una gran reputación como consultora independiente y de confianza gracias a su amplia experiencia y sus contribuciones de código abierto. La empresa, pionera a nivel mundial en servicios gestionados y basados en código abierto de contenido multimedia, aprovecha los servicios de nube de Akamai.
"El tiempo es oro y, gracias a Akamai Cloud, lanzamos rápidamente nuestra plataforma Open Source Cloud".— Jonas Birmé, vicepresidente de I+D, Eyevinn Technology
Streaming de vídeo sostenible
Introducción sencilla al código abierto
Como consultora enfocada en las estrategias tecnológicas y el desarrollo de vídeo, Eyevinn conoce el potencial y los obstáculos del código abierto. Pasar de la fase de evaluación a la de implementación puede ser complejo y llevar mucho tiempo.
Por eso, Eyevinn lanzó Open Source Cloud para simplificar la adopción del código abierto a un solo clic. "Hemos diseñado nuestra arquitectura para que sea independiente de la nube y utilice herramientas de código abierto. Gracias a los Kubernetes, tenemos la flexibilidad de elegir el proveedor de cloud computing que mejor se adapte a nosotros", explica Jonas Birmé, vicepresidente de I+D de Eyevinn.
Akamai Cloud a la vanguardia
Eyevinn buscaba un proveedor que pudiera adaptarse a las crecientes demandas globales y garantizar la seguridad y la integridad de los datos. Tras realizar un cribado, eligió Akamai Cloud.
"Akamai nos ofrecía potencia informática, capacidades de red, Kubernetes como servicio y alcance global, todo ello a un precio competitivo", afirma Birmé. "Además, es una empresa líder en seguridad y privacidad".
La implementación fue muy sencilla. "Solo tuvimos que iniciar sesión, abrir el panel de control de Kubernetes e integrar nuestros flujos de streaming cómodamente", añade Birmé.
Una visión hecha realidad
Al ejecutar su plataforma basada en Kubernetes, Eyevinn ha descubierto las ventajas de colaborar con Akamai. "Akamai gestiona toda nuestra infraestructura y ofrece una asistencia excelente. Los desarrolladores de nuestra plataforma pueden aprovechar directamente una gran potencia informática", afirma Birmé.
Con este servicio gestionado que simplifica la implementación de software, desaparecen los problemas de configuración habituales y los desarrolladores pueden centrarse en integrar el código abierto en las soluciones. "Los desarrolladores pueden registrarse de forma gratuita y comenzar a trabajar con un solo clic. No tienen restricciones: pueden exportar su software de la plataforma siempre que lo deseen", añade Birmé.
Eyevinn fomenta un modelo de código abierto sostenible, basado en el reparto de ingresos con los desarrolladores que trabajan en la plataforma. "Al facilitar el acceso, aumentan los usuarios y los desarrolladores reciben más comentarios enriquecedores, lo que promueve una mejora constante. También detectamos automáticamente el momento en que un desarrollador puede comenzar a recibir ingresos. Todo esto contribuye a ofrecer el valor que deseábamos", concluye Birmé.
Acerca de Eyevinn Technology
Eyevinn es una consultora independiente especializada en tecnología de vídeo y distribución de contenido multimedia. Con sede en Estocolmo, Suecia, Eyevinn es famosa por sus soluciones de Internet y cuenta con un destacado equipo de expertos en el streaming de vídeo. La plantilla comparte su pasión por las soluciones multimedia y ayuda a los clientes con sus estrategias tecnológicas y el desarrollo de vídeo.
Eyevinn es el organizador de Streaming Tech Sweden, una conferencia tecnológica sobre streaming de vídeo. Creemos que compartir conocimientos y establecer contactos beneficia a nuestra comunidad.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.