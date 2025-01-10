Eyevinn Technology

Eyevinn ist ein Beratungsunternehmen, das seine Kunden dabei unterstützt, sich sicher in Technologiestrategien und Videoentwicklung zu bewegen. Daher ist man sich dort des vollen Potenzials – und den Hürden – von Open Source bewusst. Der Prozess von der Evaluierung bis zur Bereitstellung kann komplex und zeitaufwändig sein.

Um die Einführung von Open Source so einfach wie möglich zu gestalten, hat Eyevinn Open Source Cloud eingeführt. „Wir haben unsere Architektur so entwickelt, dass sie unabhängig von der Cloud ist und auf Open-Source-Tools basiert. Mit Kubernetes als Orchestrator haben wir die Flexibilität, den Anbieter für Cloud Computing auszuwählen, der am besten zu uns passt“, erklärt Jonas Birmé, VP für Forschung und Entwicklung bei Eyevinn.