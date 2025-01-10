Eyevinn Technology hat sich seit 2013 auf Streamingmedien-Technologie für Rundfunk, Fernsehen und Videostreaming spezialisiert. Mit fundiertem Fachwissen und Beiträgen zu Open Source festigte Eyevinn seinen Ruf als vertrauenswürdiges unabhängiges Beratungsunternehmen. Als Eyevinn beschloss, die weltweit ersten Open-Source-basierten Managed Media Services einzuführen, entschied sich das Unternehmen für Akamai als Cloudanbieter.
„Zeit ist Geld und wir konnten unsere Open‑Source-Cloudplattform mit Akamai Cloud schnell in Produktion nehmen.“– Jonas Birmé, VP F&E, Eyevinn Technology
Nachhaltiges Video-Streaming wird möglich gemacht
Einstieg in Open Source leicht gemacht
Eyevinn ist ein Beratungsunternehmen, das seine Kunden dabei unterstützt, sich sicher in Technologiestrategien und Videoentwicklung zu bewegen. Daher ist man sich dort des vollen Potenzials – und den Hürden – von Open Source bewusst. Der Prozess von der Evaluierung bis zur Bereitstellung kann komplex und zeitaufwändig sein.
Um die Einführung von Open Source so einfach wie möglich zu gestalten, hat Eyevinn Open Source Cloud eingeführt. „Wir haben unsere Architektur so entwickelt, dass sie unabhängig von der Cloud ist und auf Open-Source-Tools basiert. Mit Kubernetes als Orchestrator haben wir die Flexibilität, den Anbieter für Cloud Computing auszuwählen, der am besten zu uns passt“, erklärt Jonas Birmé, VP für Forschung und Entwicklung bei Eyevinn.
Akamai Cloud als optimale Lösung
Bei der Auswahl seiner Partner suchte Eyevinn nach einem Anbieter, der die wachsenden globalen Anforderungen skalieren und gleichzeitig Sicherheit und Datenintegrität gewährleisten kann. Nachdem die Optionen eingegrenzt wurden, entschied sich das Unternehmen für Akamai Cloud.
„Akamai bot uns Rechenleistung, Netzwerkfunktionen, Kubernetes-as-a-Service und globale Reichweite – und all das zu einem wettbewerbsfähigen Preis“, so Birmé. „Außerdem sind sie führend in den Bereichen Sicherheit und Datenschutz.“
Die Bereitstellung war ein Kinderspiel. „Wir haben uns einfach angemeldet, eine Kubernetes-Systemsteuerung eingerichtet und unsere Streaming-Pipelines nahtlos integriert“, fügte Birmé hinzu.
Eine Vision wird Wirklichkeit
Als die Kubernetes-basierte Plattform live ging, erkannte Eyevinn das umfassende Ausmaß der Vorteile einer Partnerschaft mit Akamai. „Akamai verwaltet unsere gesamte Infrastruktur und bietet hervorragenden Support. Und die Entwickler auf unserer Plattform profitieren von der greifbar nahen Rechenleistung“, so Birmé.
Eyevinn bietet einen verwalteten Service, der die Bereitstellung vereinfacht. So werden die üblichen Probleme bei der Einrichtung vermieden, und Entwickler können sich ganz darauf konzentrieren, Open-Source-Software in ihre Lösungen zu integrieren. „Entwickler können sich kostenlos anmelden und mit einem Klick loslegen. Und sie sind ungebunden – sie können ihre Software von der Plattform entfernen, wann immer sie möchten“, fügte Birmé hinzu.
Eyevinn fördert außerdem ein nachhaltiges Open-Source-Modell und teilt den Umsatz mit Entwicklern, die auf der Plattform aufbauen. „Einfacherer Zugriff bedeutet mehr Nutzer und wertvolles Feedback für Entwickler, was zu kontinuierlichen Verbesserungen führt. Wir erkennen sogar automatisch, wenn sich Entwickler für einen Umsatzanteil qualifizieren. All dies trägt dazu bei, dass wir den Mehrwert bieten können, den wir angestrebt haben“, so Birmé.
Über Eyevinn Technology
Eyevinn ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, das sich auf Videotechnologie und Medienvertrieb spezialisiert hat. Die Berater von Eyevinn im schwedischen Stockholm sind bekannt für ihre Vordenkerrolle im Bereich Video-Streaming und wurden durch unsere Leidenschaft für Medienlösungen zusammengebracht. Sie unterstützen unsere Kunden bei der Entwicklung von technischen Strategien und Videos.
Eyevinn ist Organisator der Streaming Tech Sweden, einer Technologiekonferenz über Video-Streaming. Wir sind davon überzeugt, dass der Austausch von Wissen und die Vernetzung unserer Community zugutekommt.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.