Eyevinn Technology

En tant que société de conseil qui accompagne les clients dans l'élaboration d'une stratégie technologique et le développement vidéo, Eyevinn comprend tout le potentiel de l'open source, tout comme ses obstacles. De l'évaluation au déploiement, il peut s'agir d'un processus complexe et chronophage.

Pour rendre l'open source accessible en un clic, Eyevinn a lancé Open Source Cloud. « Nous avons conçu notre architecture de manière à ce qu'elle soit indépendante du cloud, grâce à des outils open source. Grâce à Kubernetes en tant qu'orchestrateur, nous avons la flexibilité de choisir le fournisseur de Cloud Computing qui nous convient le mieux », explique Jonas Birmé, vice-président R&D chez Eyevinn.