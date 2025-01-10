Depuis 2013, l'entreprise Eyevinn Technology s'est spécialisée dans la technologie de streaming multimédia pour la diffusion, la télévision et le streaming vidéo. Son expertise approfondie et ses contributions open source ont renforcé la réputation d'Eyevinn en tant que société de conseil indépendante fiable. Lorsqu'elle a décidé de lancer les premiers services multimédias gérés basés sur l'open source au monde, elle a choisi Akamai comme fournisseur de services cloud.
« Le temps, c'est de l'argent, et nous avons pu rapidement déployer notre plateforme Open Source Cloud grâce à Akamai Cloud. »— Jonas Birmé, vice-président R&D, Eyevinn Technology
Assurer un streaming vidéo durable
Faciliter l'adoption de l'open source
En tant que société de conseil qui accompagne les clients dans l'élaboration d'une stratégie technologique et le développement vidéo, Eyevinn comprend tout le potentiel de l'open source, tout comme ses obstacles. De l'évaluation au déploiement, il peut s'agir d'un processus complexe et chronophage.
Pour rendre l'open source accessible en un clic, Eyevinn a lancé Open Source Cloud. « Nous avons conçu notre architecture de manière à ce qu'elle soit indépendante du cloud, grâce à des outils open source. Grâce à Kubernetes en tant qu'orchestrateur, nous avons la flexibilité de choisir le fournisseur de Cloud Computing qui nous convient le mieux », explique Jonas Birmé, vice-président R&D chez Eyevinn.
Pourquoi choisir Akamai Cloud ?
Lors de l'évaluation de potentiels partenaires, Eyevinn cherchait un fournisseur capable de s'adapter aux exigences mondiales en perpétuelle croissance, tout en garantissant la sécurité et l'intégrité des données. Après avoir réduit ses options, la société s'est tournée vers Akamai Cloud.
« Akamai nous a offert la puissance de calcul nécessaire, des capacités réseau, Kubernetes-as-a-Service et une portée mondiale, le tout à un prix compétitif », déclare Jonas Birmé. « En outre, Akamai est un chef de file en matière de sécurité et de confidentialité. »
Le déploiement a été un jeu d'enfant. « Nous n'avons eu qu'à nous connecter, à ouvrir un panneau de commande Kubernetes et à intégrer nos pipelines de streaming en toute transparence », ajoute Jonas Birmé.
Donner vie à sa vision
Grâce à sa plateforme live basée sur Kubernetes, Eyevinn a tiré le meilleur parti de son partenariat avec Akamai. « Akamai gère l'ensemble de notre infrastructure et offre une excellente assistance. Et les développeurs de notre plateforme apprécient le fait d'avoir une puissance de calcul à disposition », déclare Jonas Birmé.
En proposant un service géré qui simplifie le déploiement, Eyevinn élimine les problèmes de configuration habituels, et permet ainsi aux développeurs de se concentrer sur l'intégration de logiciels open source dans leurs solutions. « Les développeurs peuvent s'inscrire gratuitement et se lancer en un simple clic. De plus, ils ne sont pas restreints puisqu'ils peuvent déplacer leurs logiciels hors de la plateforme, quand ils le souhaitent », ajoute Jonas Birmé.
Eyevinn assure également un modèle open source durable, qui partage les revenus avec les développeurs ayant utilisé la plateforme. « Un accès plus facile signifie plus d'utilisateurs et des commentaires précieux pour les développeurs, ce qui contribue à des améliorations constantes. En outre, nous détectons automatiquement les développeurs ayant droit au partage de revenus. Tout cela nous permet d'atteindre nos objectifs en matière de valeur ajoutée », conclut Jonas Birmé.
À propos d'Eyevinn Technology
Eyevinn est une société de conseil indépendante spécialisée dans la technologie vidéo et la distribution multimédia. Située à Stockholm en Suède et reconnue en matière de technologie Internet, l'entreprise Eyevinn est composée de leaders dans le domaine du streaming vidéo, réunis par leur passion pour les solutions multimédias, et qui accompagnent les clients dans l'élaboration d'une stratégie technologique et le développement vidéo.
Eyevinn est l'organisateur de Streaming Tech Sweden, une conférence technologique sur le streaming vidéo. Nous sommes convaincus que le partage des connaissances et les réseaux constituent des atouts pour notre communauté.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.