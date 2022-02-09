GREE는 대량의 자산을 신속히 전송해 고객에게 빠르고 일관적인 사용자 경험을 제공하고 고객 만족을 보장해야 하는 다양한 실시간 멀티플레이어 게임을 제작합니다. 게임이 점차 복잡해지고 자산 크기가 계속 커지자 GREE는 서비스 문제를 발견하게 되었고 Akamai에 도움을 요청했습니다. Akamai는 전 세계의 엣지에 대규모 자산을 분산시켜 GREE가 사용자에게 뛰어난 게임 경험을 제공할 수 있도록 지원했습니다.