GREE는 대량의 자산을 신속히 전송해 고객에게 빠르고 일관적인 사용자 경험을 제공하고 고객 만족을 보장해야 하는 다양한 실시간 멀티플레이어 게임을 제작합니다. 게임이 점차 복잡해지고 자산 크기가 계속 커지자 GREE는 서비스 문제를 발견하게 되었고 Akamai에 도움을 요청했습니다. Akamai는 전 세계의 엣지에 대규모 자산을 분산시켜 GREE가 사용자에게 뛰어난 게임 경험을 제공할 수 있도록 지원했습니다.
GREE 소개
2004년 설립된 GREE는 '인터넷의 힘으로 더 나은 세상을 만든다'는 사명을 갖고 있습니다. 2007년에 전 세계 최초로 모바일 소셜 게임인 '피싱 스타(Fishing Star)'를 출시한 이래 게임, 광고, 미디어, 라이브 엔터테인먼트의 네 가지 비즈니스에 집중하고 있습니다. GREE는 오늘보다 더 나은 내일을 만드는 뛰어난 서비스를 제공하려 노력합니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.