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GREE

GREE colabora con Akamai para ofrecer una experiencia de juego multijugador de alto rendimiento en tiempo real y en todo el mundo

GREE crea varios juegos multijugador en tiempo real que requieren la capacidad de adaptar grandes cantidades de activos a gran velocidad, a fin de proporcionar una experiencia de usuario uniforme y rápida a los jugadores y garantizar la satisfacción del cliente. A medida que sus juegos se volvían cada vez más complejos y el tamaño de los activos aumentaba, GREE detectó problemas en el servicio y contactó con Akamai para obtener ayuda. GREE logró proporcionar experiencias de juego excepcionales a los jugadores gracias a la capacidad de Akamai para distribuir grandes activos desde el borde de Internet de manera global.

Acerca de GREE

GREE se fundó en 2004 con la misión corporativa de "hacer del mundo un lugar mejor a través del poder de Internet". Desde el lanzamiento en 2007 del primer juego social para móvil del mundo, "Fishing Star", nos centramos en cuatro sectores: juegos, publicidad, medios de comunicación y entretenimiento en directo. El objetivo de la empresa es crear servicios que nos enriquezcan todos los días, que nos permitan mejorar el futuro.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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