GREE crea diversi giochi multiplayer in tempo reale che richiedono la capacità di distribuire rapidamente grandi quantità di risorse per offrire ai giocatori una user experience rapida e coerente al fine di garantire la soddisfazione dei clienti. Man mano che i suoi giochi diventavano più complessi e le dimensioni delle risorse continuavano a crescere, GREE ha notato alcuni problemi nel servizio e si è rivolta ad Akamai per assistenza. La capacità di Akamai di distribuire globalmente enormi risorse dall'edge ha permesso a GREE di offrire ai suoi utenti eccellenti experience di gioco.