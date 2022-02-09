GREE crea diversi giochi multiplayer in tempo reale che richiedono la capacità di distribuire rapidamente grandi quantità di risorse per offrire ai giocatori una user experience rapida e coerente al fine di garantire la soddisfazione dei clienti. Man mano che i suoi giochi diventavano più complessi e le dimensioni delle risorse continuavano a crescere, GREE ha notato alcuni problemi nel servizio e si è rivolta ad Akamai per assistenza. La capacità di Akamai di distribuire globalmente enormi risorse dall'edge ha permesso a GREE di offrire ai suoi utenti eccellenti experience di gioco.
Informazioni su GREE
GREE è stata fondata nel 2004 con la missione aziendale di "rendere il mondo un luogo migliore grazie alla potenza di Internet". Dopo aver lanciato nel 2007 il primo social game per dispositivi mobili, "Fishing Star", l'azienda si è focalizzata su quattro settori principali: gaming, pubblicità, media e intrattenimento live. L'intento dell'azienda è creare servizi in grado di arricchire la nostra vita di tutti i giorni, per rendere il futuro migliore del presente.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.