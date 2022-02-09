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GREE

GREE s'associe à Akamai pour offrir des expériences de jeu multijoueur hautes performances et en temps réel dans le monde entier

Logo de Gree Group

Localisation géographique

Tokyo, Japon
https://corp.gree.net/jp/en/

Secteur

Jeux vidéo

Produits

Dynamic Site Delivery Download Delivery

GREE crée plusieurs jeux multijoueurs en temps réel qui demandent de livrer rapidement de grandes quantités d'actifs pour offrir à ses joueurs une expérience utilisateur rapide et stable afin de garantir la satisfaction des clients. Alors que leurs jeux devenaient de plus en plus complexes et que la taille des actifs continuait de croître, GREE a constaté des problèmes liés aux services et s'est tourné vers Akamai pour obtenir de l'aide. La capacité d'Akamai à distribuer d'importants actifs en bordure de l'Internet a permis à l'entreprise de proposer à ses utilisateurs des expériences de jeu exceptionnelles dans le monde entier.

À propos de GREE

GREE a été fondé en 2004 dans le but de « faire du monde un meilleur endroit grâce à la puissance d'Internet ». Depuis la sortie du premier jeu social mobile « Fishing Star » en 2007, l'entreprise se concentre sur quatre activités : jeux, publicité, médias et divertissement en direct. L'entreprise cherche à créer des services qui nous enrichissent tous les jours, pour que l'avenir soit meilleur qu'aujourd'hui.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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