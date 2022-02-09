GREE crée plusieurs jeux multijoueurs en temps réel qui demandent de livrer rapidement de grandes quantités d'actifs pour offrir à ses joueurs une expérience utilisateur rapide et stable afin de garantir la satisfaction des clients. Alors que leurs jeux devenaient de plus en plus complexes et que la taille des actifs continuait de croître, GREE a constaté des problèmes liés aux services et s'est tourné vers Akamai pour obtenir de l'aide. La capacité d'Akamai à distribuer d'importants actifs en bordure de l'Internet a permis à l'entreprise de proposer à ses utilisateurs des expériences de jeu exceptionnelles dans le monde entier.