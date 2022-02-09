GREE entwickelt verschiedene Echtzeit-Multiplayer-Spiele, die eine schnelle Bereitstellung großer Mengen an Assets erfordern, um Spielern ein schnelles, einheitliches Nutzererlebnis zu bieten und so die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Während die Spiele von GREE immer komplexer wurden und die Größe der Assets weiter zunahm, wurde GREE auf Service-Probleme aufmerksam und wandte sich an Akamai, um Unterstützung zu erhalten. Dank der Fähigkeit von Akamai, riesige Assets weltweit an der Edge bereitzustellen, konnte GREE seinen Nutzern ein außergewöhnliches Spielerlebnis bieten.
Über GREE
GREE wurde 2004 mit dem Ziel gegründet, „die Welt durch die Macht des Internets zu einem besseren Ort zu machen“. Seit der Veröffentlichung des weltweit ersten mobilen Social Games „Fishing Star“ im Jahr 2007 konzentriert sich das Unternehmen auf vier Geschäftszweige: Spiele, Werbung, Medien und Live-Unterhaltung. GREE strebt danach, Services zu schaffen, die uns jeden Tag bereichern – und für eine bessere Zukunft sorgen.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.