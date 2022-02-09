GREE entwickelt verschiedene Echtzeit-Multiplayer-Spiele, die eine schnelle Bereitstellung großer Mengen an Assets erfordern, um Spielern ein schnelles, einheitliches Nutzererlebnis zu bieten und so die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Während die Spiele von GREE immer komplexer wurden und die Größe der Assets weiter zunahm, wurde GREE auf Service-Probleme aufmerksam und wandte sich an Akamai, um Unterstützung zu erhalten. Dank der Fähigkeit von Akamai, riesige Assets weltweit an der Edge bereitzustellen, konnte GREE seinen Nutzern ein außergewöhnliches Spielerlebnis bieten.