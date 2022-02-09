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GREE

GREE 携手 Akamai，在全球范围内提供高性能的实时多人游戏体验

GREE 打造了多个实时多人游戏，这些游戏要求快速交付大量资产，以确保它们其为玩家提供快速、一致的用户体验，从而确保提高客户满意度。随着他们的游戏变得越来越复杂，资产规模不断增长，GREE 注意到了服务问题，并向 Akamai 寻求帮助。依托 Akamai 在边缘向全球分发大量资产的卓越能力，GREE 成功为其玩家交付了非凡的游戏体验。

GREE 简介

GREE 成立于 2004 年，其公司使命是“通过互联网的力量让世界变得更美好”。自 2007 年发布全球首款移动社交游戏《Fishing Star》以来，他们专注于四项业务：游戏、广告、媒体和现场娱乐。该公司的目标是创造每天让我们感到充实的服务——让未来更美好。

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

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