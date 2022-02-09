GREE 打造了多个实时多人游戏，这些游戏要求快速交付大量资产，以确保它们其为玩家提供快速、一致的用户体验，从而确保提高客户满意度。随着他们的游戏变得越来越复杂，资产规模不断增长，GREE 注意到了服务问题，并向 Akamai 寻求帮助。依托 Akamai 在边缘向全球分发大量资产的卓越能力，GREE 成功为其玩家交付了非凡的游戏体验。
GREE 简介
GREE 成立于 2004 年，其公司使命是“通过互联网的力量让世界变得更美好”。自 2007 年发布全球首款移动社交游戏《Fishing Star》以来，他们专注于四项业务：游戏、广告、媒体和现场娱乐。该公司的目标是创造每天让我们感到充实的服务——让未来更美好。
关于 Akamai
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