A GREE cria vários jogos multiplayers em tempo real que exigem a capacidade de entregar grandes quantidades de ativos rapidamente para certificar-se de que eles estejam fornecendo uma experiência de usuário rápida e consistente para seus jogadores, a fim de garantir a satisfação do cliente. À medida que seus jogos se tornaram mais complexos e os tamanhos dos ativos continuaram a crescer, a GREE percebeu problemas de serviço e procurou a Akamai para obter assistência. A capacidade da Akamai de distribuir ativos massivos na borda globalmente permitiu que a GREE oferecesse experiências excepcionais de jogo para seus usuários.