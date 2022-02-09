A GREE cria vários jogos multiplayers em tempo real que exigem a capacidade de entregar grandes quantidades de ativos rapidamente para certificar-se de que eles estejam fornecendo uma experiência de usuário rápida e consistente para seus jogadores, a fim de garantir a satisfação do cliente. À medida que seus jogos se tornaram mais complexos e os tamanhos dos ativos continuaram a crescer, a GREE percebeu problemas de serviço e procurou a Akamai para obter assistência. A capacidade da Akamai de distribuir ativos massivos na borda globalmente permitiu que a GREE oferecesse experiências excepcionais de jogo para seus usuários.
Sobre a GREE
A GREE foi fundada em 2004 com a missão corporativa de "tornar o mundo um lugar melhor através do poder da Internet". Desde o lançamento do primeiro jogo social para aplicações móveis, “Fishing Star”, em 2007, eles se concentram em quatro negócios: jogos, publicidade, mídia e entretenimento ao vivo. A empresa tem como objetivo criar serviços que nos desenvolva todos os dias, tornando o amanhã melhor do que hoje.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.