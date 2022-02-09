Akamai
Pular para o conteúdo principal
Akamai
Fazer login
Fazer login Close
Cloud Manager
Gerencie seus serviços de computação em nuvem
Fazer login Close
Control Center
Gerencie seus serviços de segurança e entrega
Background

GREE

A GREE se une à Akamai para ajudar a oferecer experiências de jogos multiplayer em tempo real de alto desempenho em todo o mundo

Logotipo do Gree Group

Localização

Tóquio, Japão
https://corp.gree.net/jp/en/

Setor

Jogos

Produtos

Dynamic Site Delivery Download Delivery

A GREE cria vários jogos multiplayers em tempo real que exigem a capacidade de entregar grandes quantidades de ativos rapidamente para certificar-se de que eles estejam fornecendo uma experiência de usuário rápida e consistente para seus jogadores, a fim de garantir a satisfação do cliente. À medida que seus jogos se tornaram mais complexos e os tamanhos dos ativos continuaram a crescer, a GREE percebeu problemas de serviço e procurou a Akamai para obter assistência. A capacidade da Akamai de distribuir ativos massivos na borda globalmente permitiu que a GREE oferecesse experiências excepcionais de jogo para seus usuários.

Sobre a GREE

A GREE foi fundada em 2004 com a missão corporativa de "tornar o mundo um lugar melhor através do poder da Internet". Desde o lançamento do primeiro jogo social para aplicações móveis, “Fishing Star”, em 2007, eles se concentram em quatro negócios: jogos, publicidade, mídia e entretenimento ao vivo. A empresa tem como objetivo criar serviços que nos desenvolva todos os dias, tornando o amanhã melhor do que hoje.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

Histórias de clientes relacionadas

Entrega de conteúdo

Líder global em segurança

Veja como a Akamai ajudou um líder global em segurança online a fortalecer o desempenho, impulsionar a conformidade com o PCI DSS e impedir milhões de ataques maliciosos.

Leia a história do cliente
Entrega de conteúdo

Housing.com

Para equilibrar a experiência do usuário e a segurança, a Housing.com utilizou soluções da Akamai para melhorar o SEO, acelerar a pesquisa e reduzir a carga de trabalho do desenvolvedor.

Leia a história do cliente
Entrega de conteúdo

Popken Fashion Group

Saiba como o Popken Fashion Group aprimorou as experiências online com desempenho e segurança incomparáveis por meio de uma parceria duradoura com a Akamai.

Leia a história do cliente