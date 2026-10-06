스트리밍 미디어 공급업체와 방송사가 주요 스포츠 이벤트를 온라인으로 전송할 때 성공이란 실제 문제와 잠재적 문제를 즉시 해결하는 것을 의미합니다. Akamai는 한 대표적인 미디어 공급업체가 연례 최대 스포츠 이벤트를 1억 2400만 명의 시청자에게 성공적으로 스트리밍하도록 지원하기 위해 Hydrolix 기반의 매니지드 옵저버빌리티 서비스인 TrafficPeak를 활용했습니다. Akamai는 스트리밍 데이터에 대한 실시간 가시성을 통해 여러 지역에 걸쳐 트래픽을 분산하고 시청자의 기대치를 뛰어넘는 원활하고 안정적인 경험을 제공할 수 있었습니다.
주요 스포츠 이벤트를 온라인으로 전송
트래픽이 폭주하는 상황에서의 데이터 관찰
이벤트 생중계 중에는 문제를 파악하고 이해하기가 어렵습니다. 이 미디어 공급업체는 시청자가 불편을 겪기 전에 성능 및 보안 문제를 해결하기 위한 즉각적인 트래픽 인사이트가 필요했습니다. 특히, 트래픽이 폭주하는 상황에서 지역, 도시, 주, Autonomous System Number(ASN), 서버 세부 정보 등의 데이터를 한곳에서 실시간으로 신속하게 수집, 분석, 시각화할 수 있는 기능이 필요했습니다.
이 미디어 공급업체는 Akamai에 도움을 요청했습니다. 요구사항에 부합하려면 Akamai는 몇 초 만에 CDN 로그를 쿼리해야 했습니다. 하지만 트래픽이 폭주할 때 DataStream 2 데이터와 Common Media Client Data를 수집 및 분석하는 데 20분이나 걸렸기 때문에 큰 이벤트에 대응하기에는 너무 느렸습니다.
시기적절하게 인사이트를 제공하는 TrafficPeak
Akamai는 충분히 빠르지 않은 ELK Stack과 같은 솔루션을 선택하는 대신 TrafficPeak 옵저버빌리티 플랫폼을 사용해 이 미디어 공급업체가 스트리밍 시청자의 기대치에 부합하도록 했습니다. 지능형 데이터 관리 기능을 갖춘 TrafficPeak는 이 미디어 공급업체의 요구사항에 완벽하게 부합하는 사용하기 쉬운 솔루션과 맞춤형 대시보드를 제공했습니다.
Akamai Cloud에서 실행되는 TrafficPeak는 다른 옵션에 비해 아주 적은 비용으로 대량의 데이터를 수집하고 쿼리하고 장기간 보관할 수 있습니다. 또한, 완전 매니지드 서비스로서 대용량 데이터를 관리 및 분석하는 데 필요한 리소스를 아낄 수 있습니다.
탁월한 시청자 경험 제공
상위 ASN, 응답 코드, 오류를 중심으로 시각화를 구축한 후 Akamai는 평균 비트레이트와 같은 전송 성능 지표를 모니터링할 수 있었습니다. TrafficPeak는 트래픽이 폭주하는 시간대에 초당 약 1100만 개의 레코드를 수집해 몇 초 내에 데이터를 슬라이스하고 쿼리했습니다. Akamai는 방대한 양의 데이터를 실시간으로 처리함으로써 문제와 그 위치를 신속하게 파악할 수 있었습니다.
Akamai는 공급업체별 이슈와 ASN 네트워크에 영향을 미치는 이슈를 즉시 구분함으로써 잠재적 문제를 신속하게 방어했습니다. 예를 들어, 특정 지역에서 성능이 저하되면 시청자가 영향을 받기 전에 트래픽 경로를 재지정했습니다. 또한, TrafficPeak는 오류에 대한 실시간 가시성을 제공함으로써 Akamai가 그 자리에서 문제를 해결하게 했습니다.
향후 이벤트 전송 개선
이 미디어 공급업체는 경기 당일 데이터에 대한 실시간 가시성을 확보하는 것 외에도 경기 후 분석을 위해 데이터를 경제적으로 저장할 수 있었습니다. 전체적으로 TrafficPeak는 530억 개의 레코드를 수집해 41테라바이트의 원시 데이터를 6테라바이트 미만의 데이터로 압축해 저장했습니다.
Akamai는 경기 후 분석에 TrafficPeak를 사용해 성능 이상값을 심층 분석하고, 원인을 파악하고, 그 영향을 명확히 이해했습니다. Akamai는 이러한 인사이트를 공유함으로써 이 미디어 공급업체가 향후 이벤트에서 그러한 이슈를 선제적으로 방어할 수 있게 했습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.