이벤트 생중계 중에는 문제를 파악하고 이해하기가 어렵습니다. 이 미디어 공급업체는 시청자가 불편을 겪기 전에 성능 및 보안 문제를 해결하기 위한 즉각적인 트래픽 인사이트가 필요했습니다. 특히, 트래픽이 폭주하는 상황에서 지역, 도시, 주, Autonomous System Number(ASN), 서버 세부 정보 등의 데이터를 한곳에서 실시간으로 신속하게 수집, 분석, 시각화할 수 있는 기능이 필요했습니다.

이 미디어 공급업체는 Akamai에 도움을 요청했습니다. 요구사항에 부합하려면 Akamai는 몇 초 만에 CDN 로그를 쿼리해야 했습니다. 하지만 트래픽이 폭주할 때 DataStream 2 데이터와 Common Media Client Data를 수집 및 분석하는 데 20분이나 걸렸기 때문에 큰 이벤트에 대응하기에는 너무 느렸습니다.