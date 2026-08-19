Cuando los proveedores de streaming y las emisoras transmiten grandes eventos deportivos en línea, el éxito implica identificar y resolver problemas reales y potenciales en tiempo real. Para garantizar que un importante proveedor de medios transmitiera con éxito uno de los mayores eventos deportivos anuales a un récord de 124 millones de espectadores, Akamai utilizó TrafficPeak, su servicio gestionado de observabilidad, impulsado por Hydrolix. La visibilidad en tiempo real de los datos de streaming permitió a Akamai equilibrar el tráfico entre distintas geografías y superar las expectativas de los espectadores con una experiencia fluida y confiable.
Transmisión en línea de grandes eventos deportivos
Observabilidad de datos bajo volúmenes máximos de tráfico
Es difícil detectar y comprender los problemas durante eventos en vivo. Este proveedor de medios de comunicación necesitaba información instantánea sobre el tráfico para abordar problemas de rendimiento y seguridad antes de que afectaran a los espectadores. En particular, necesitaba la capacidad de recopilar, analizar y visualizar rápidamente datos —como geografía, ciudad, estado, Número de Sistema Autónomo (ASN) y detalles del servidor— bajo volúmenes máximos de tráfico, en tiempo real y en una única vista.
El proveedor de medios de comunicación recurrió a Akamai en busca de ayuda. Para cumplir con sus requisitos, Akamai necesitaba consultar los registros de la CDN en cuestión de segundos. Pero durante los volúmenes máximos de tráfico, recopilar y analizar los datos de DataStream 2 y Common Media Client Data llevaba 20 minutos, demasiado lento para un evento de esta magnitud.
TrafficPeak proporciona información oportuna
En lugar de optar por una solución como ELK Stack, que no era lo suficientemente rápida, Akamai confió en su plataforma de observabilidad TrafficPeak para garantizar que el proveedor de medios cumpliera con las expectativas de los espectadores de streaming. TrafficPeak, con su gestión inteligente de datos, ofreció una solución fácil de usar y paneles personalizables que se ajustaban perfectamente a las necesidades del proveedor de medios.
Ejecutándose en Akamai Cloud, TrafficPeak puede ingerir, consultar y almacenar grandes volúmenes de datos durante largos períodos a una fracción del costo de otras opciones. Además, al ser un servicio totalmente gestionado, reduce los recursos necesarios para gestionar y analizar grandes volúmenes de datos.
Ofreciendo una experiencia superior al espectador
Después de crear visualizaciones sobre los principales ASN, códigos de respuesta y errores, Akamai pudo monitorear métricas de rendimiento de la entrega, como la tasa de bits promedio. En los momentos de mayor tráfico, TrafficPeak recopiló casi 11 millones de registros por segundo, segmentando y consultando los datos en fracciones de segundo. El procesamiento en tiempo real de enormes volúmenes de datos permitió a Akamai identificar rápidamente los problemas y sus ubicaciones.
Al distinguir instantáneamente los problemas específicos de un proveedor de aquellos que afectan a las redes ASN, Akamai mitigó rápidamente posibles incidencias. Por ejemplo, cuando el rendimiento disminuía en ciertas regiones, se redirigió el tráfico antes de que los espectadores se vieran afectados. Además, TrafficPeak proporcionó visibilidad en tiempo real de los errores, lo que permitió a Akamai resolverlos al instante.
Mejorando la transmisión de futuros eventos
Además de obtener visibilidad en tiempo real de los datos del día del partido, el proveedor de medios pudo almacenar la información de manera económica para su análisis posterior al evento. En total, TrafficPeak recopiló 53 mil millones de registros y condensó 41 terabytes de datos sin procesar en menos de 6 terabytes de datos comprimidos para almacenamiento.
Utilizando TrafficPeak para el análisis posterior al partido, Akamai examinó los valores atípicos de rendimiento, identificó sus fuentes y obtuvo una comprensión clara de su impacto. Al compartir estos conocimientos, Akamai permitió al proveedor de medios mitigar preventivamente este tipo de problemas en futuros eventos.
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