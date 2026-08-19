Es difícil detectar y comprender los problemas durante eventos en vivo. Este proveedor de medios de comunicación necesitaba información instantánea sobre el tráfico para abordar problemas de rendimiento y seguridad antes de que afectaran a los espectadores. En particular, necesitaba la capacidad de recopilar, analizar y visualizar rápidamente datos —como geografía, ciudad, estado, Número de Sistema Autónomo (ASN) y detalles del servidor— bajo volúmenes máximos de tráfico, en tiempo real y en una única vista.

El proveedor de medios de comunicación recurrió a Akamai en busca de ayuda. Para cumplir con sus requisitos, Akamai necesitaba consultar los registros de la CDN en cuestión de segundos. Pero durante los volúmenes máximos de tráfico, recopilar y analizar los datos de DataStream 2 y Common Media Client Data llevaba 20 minutos, demasiado lento para un evento de esta magnitud.