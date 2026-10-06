Es ist schwierig, Probleme bei Live-Events zu erkennen und nachzuvollziehen. Dieser Medienanbieter benötigte sofortige Informationen über den Traffic, um Performance- und Sicherheitsprobleme zu lösen, bevor diese das Zuschauererlebnis beeinträchtigen. Insbesondere musste das Unternehmen in der Lage sein, Daten wie Region, Stadt, Land, ASN (Autonomous System Number) und Serverdetails schnell zu erfassen, zu analysieren und zu visualisieren – und zwar bei Spitzen-Traffic in Echtzeit und in einer einzigen Ansicht.

Der Medienanbieter wandte sich mit diesem Anliegen an Akamai. Um die Anforderungen zu erfüllen, musste Akamai CDN-Protokolle innerhalb von Sekunden abfragen. Während Spitzenzeiten dauerte es jedoch 20 Minuten, um DataStream-2-Daten und CMCD (Common Media Client Data) zu erfassen und zu analysieren – viel zu langsam für diese große Veranstaltung.