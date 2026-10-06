Wenn Medienstreaminganbieter und Rundfunksender große Sportereignisse erfolgreich online bereitstellen möchten, müssen sie echte und potenzielle Probleme spontan beheben können. Damit ein führender Medienanbieter eines der größten jährlichen Sportereignisse erfolgreich an rekordverdächtige 124 Millionen Zuschauer streamen kann, nutzte Akamai seinen verwalteten Transparenzservice TrafficPeak von Hydrolix. Dank Echtzeittransparenz in Streamingdaten konnte Akamai den Traffic über verschiedene Regionen hinweg verteilen und die Erwartungen der Zuschauer an ein reibungsloses, zuverlässiges Erlebnis übertreffen.
Online-Bereitstellung großer Sportereignisse
Datenbeobachtung bei Spitzen-Traffic
Es ist schwierig, Probleme bei Live-Events zu erkennen und nachzuvollziehen. Dieser Medienanbieter benötigte sofortige Informationen über den Traffic, um Performance- und Sicherheitsprobleme zu lösen, bevor diese das Zuschauererlebnis beeinträchtigen. Insbesondere musste das Unternehmen in der Lage sein, Daten wie Region, Stadt, Land, ASN (Autonomous System Number) und Serverdetails schnell zu erfassen, zu analysieren und zu visualisieren – und zwar bei Spitzen-Traffic in Echtzeit und in einer einzigen Ansicht.
Der Medienanbieter wandte sich mit diesem Anliegen an Akamai. Um die Anforderungen zu erfüllen, musste Akamai CDN-Protokolle innerhalb von Sekunden abfragen. Während Spitzenzeiten dauerte es jedoch 20 Minuten, um DataStream-2-Daten und CMCD (Common Media Client Data) zu erfassen und zu analysieren – viel zu langsam für diese große Veranstaltung.
TrafficPeak bietet zeitnahe Einblicke
Anstatt sich für eine Lösung wie ELK Stack zu entscheiden, die nicht schnell genug war, verließ sich Akamai auf seine Transparenzplattform TrafficPeak, um sicherzustellen, dass der Medienanbieter die Erwartungen der Streamingzuschauer erfüllen konnte. TrafficPeak bot mit seiner intelligenten Datenverwaltung eine nutzerfreundliche Lösung und anpassbare Dashboards, die perfekt auf die Anforderungen des Medienanbieters zugeschnitten waren.
TrafficPeak wird auf Akamai Cloud ausgeführt und kann riesige Datenmengen erfassen, abfragen und aufbewahren – und das zu einem Bruchteil der Kosten anderer Anbieter. Darüber hinaus reduziert der vollständige Managed Service die benötigten Ressourcen für die Verwaltung und Analyse großer Datenmengen.
Herausragende Zuschauererlebnisse
Nachdem Akamai die wichtigsten ASNs, Antwortcodes und Fehler visualisiert hatte, konnten die Performancekennzahlen für die Bereitstellung, wie etwa die durchschnittliche Bitrate, überwacht werden. Zu Spitzenzeiten sammelte TrafficPeak fast 11 Millionen Datensätze pro Sekunde, wobei die Daten innerhalb von Sekundenbruchteilen zerlegt und abgefragt wurden. Dank der Echtzeitverarbeitung riesiger Datenmengen konnte Akamai Probleme und deren Ursprung schnell erkennen.
Durch die sofortige Unterscheidung zwischen anbieterspezifischen Problemen und Problemen, die ASN-Netzwerke betreffen, konnte Akamai potenzielle Probleme schnell mindern. Wenn sich beispielsweise die Performance in bestimmten Regionen verschlechterte, leitete Akamai den Traffic um, bevor die Zuschauer davon betroffen waren. Außerdem bot TrafficPeak Echtzeiteinblicke in Fehler, sodass Akamai diese direkt vor Ort beheben konnte.
Verbesserung zukünftiger Veranstaltungen
Der Medienanbieter konnte nicht nur Echtzeiteinblicke in die Daten des Spieltags gewinnen, sondern auch Daten für die Analyse nach dem Spiel kostengünstig speichern. Insgesamt sammelte TrafficPeak 53 Milliarden Datensätze und komprimierte 41 Terabyte Rohdaten zu weniger als 6 Terabyte komprimierter Daten zur Speicherung.
Indem Akamai TrafficPeak für die Analyse nach dem Spiel nutze, konnten Performanceausreißer untersucht, deren Quellen identifiziert und die Auswirkungen klar verstanden werden. Durch die Weitergabe dieser Erkenntnisse befähigte Akamai den Medienanbieter, derartige Probleme bei zukünftigen Veranstaltungen präventiv zu verhindern.
Über Akamai
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