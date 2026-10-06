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Provedor de mídia

Oferece uma experiência de streaming avançada para 124 milhões de espectadores com visibilidade de dados em tempo real habilitada pelo TrafficPeak

Logotipo do provedor de mídia

Setor

Mídia

Principais impactos

  • Coletou quase 11 milhões de registros por segundo durante o pico de tráfego
  • Dados segmentados e consultados em frações de segundo
  • Mitigou problemas em tempo real

Soluções

Computação em nuvem

TrafficPeak

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Entrega online de grandes eventos esportivos

Quando provedores de mídia de streaming e emissoras entregam grandes eventos esportivos online, o sucesso significa solucionar problemas reais e potenciais instantaneamente. Para garantir que um provedor de mídia líder do setor transmitisse um dos maiores eventos esportivos anuais para um recorde de 124 milhões de espectadores, a Akamai usou o TrafficPeak, seu serviço gerenciado de observabilidade com tecnologia da Hydrolix. Com a visibilidade em tempo real de dados de streaming, a Akamai pode equilibrar o tráfego entre regiões geográficas e superar as expectativas quanto a uma experiência tranquila e confiável.

Observação de dados durante o tráfego de pico

É difícil ver e entender problemas durante eventos ao vivo. Esse provedor de mídia precisava de informações instantâneas sobre o tráfego de dados para lidar com problemas de desempenho e segurança antes que os espectadores fossem afetados. Em particular, precisava da capacidade de coletar, analisar e visualizar dados rapidamente, como região geográfica, cidade, estado, ASN (Autonomous System Number, número de sistema autônomo) e detalhes de servidor, no pico de tráfego, em tempo real e em uma única visualização.

O provedor de mídia procurou a Akamai para obter ajuda. Para atender a seus requisitos, a Akamai precisava consultar os registros de CDN em segundos. Mas levou 20 minutos durante o pico de tráfego para coletar e analisar os dados do DataStream 2 e do tipo Common Media Client Data — tempo demais para este grande evento.

TrafficPeak oferece insights no tempo adequado

Em vez de optar por uma solução como ELK Stack, que não era rápida o suficiente, a Akamai confiou em sua plataforma de observabilidade TrafficPeak para garantir que o provedor de mídia atendesse às expectativas dos clientes de streaming. O TrafficPeak, com seu gerenciamento de dados inteligente, ofereceu uma solução fácil de usar e painéis personalizáveis que atenderam perfeitamente às necessidades do provedor de mídia.

Executado na Akamai Cloud, o TrafficPeak pode ingerir, consultar e reter grandes quantidades de dados por longos períodos a uma fração do custo de outras opções. Além disso, como um serviço totalmente gerenciado, ele reduz os recursos necessários para gerenciar e analisar grandes volumes de dados.

Uma experiência superior aos espectadores

Depois de gerar visualizações sobre os principais ASNs, códigos de resposta e erros, a Akamai conseguiu monitorar as métricas de desempenho de entrega, como taxa de bits média. No horário de pico do tráfego, o TrafficPeak coletou quase 11 milhões de registros por segundo, dividindo e consultando os dados em subsegundos. O processamento em tempo real de grandes volumes de dados permitiu que a Akamai identificasse rapidamente problemas e suas localizações.

Ao distinguir instantaneamente entre problemas específicos de provedores e os que afetavam as redes de ASN, a Akamai mitigou possíveis problemas com rapidez. Por exemplo, quando o desempenho caiu em determinadas regiões, o tráfego foi reencaminhado antes que os espectadores fossem afetados. Além disso, o TrafficPeak forneceu visibilidade em tempo real dos erros, permitindo que a Akamai os resolvesse na hora.

Melhoria da entrega de eventos futuros

Além de obter visibilidade dos dados em tempo real nos dias de jogo, o provedor de mídia pode armazenar dados de forma acessível para análises pós-jogo. No total, o TrafficPeak coletou 53 bilhões de registros e condensou 41 terabytes de dados brutos em menos de 6 terabytes de dados compactados para armazenamento.

Usando o TrafficPeak para análise pós-jogo, a Akamai se aprofundou em pontos de divergência de desempenho, identificou as fontes dessa divergência e obteve um entendimento claro de seu impacto. Compartilhando esses insights, a Akamai capacitou o provedor de mídia a mitigar tais problemas em eventos futuros de modo preventivo.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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