Quando provedores de mídia de streaming e emissoras entregam grandes eventos esportivos online, o sucesso significa solucionar problemas reais e potenciais instantaneamente. Para garantir que um provedor de mídia líder do setor transmitisse um dos maiores eventos esportivos anuais para um recorde de 124 milhões de espectadores, a Akamai usou o TrafficPeak, seu serviço gerenciado de observabilidade com tecnologia da Hydrolix. Com a visibilidade em tempo real de dados de streaming, a Akamai pode equilibrar o tráfego entre regiões geográficas e superar as expectativas quanto a uma experiência tranquila e confiável.
Entrega online de grandes eventos esportivos
Observação de dados durante o tráfego de pico
É difícil ver e entender problemas durante eventos ao vivo. Esse provedor de mídia precisava de informações instantâneas sobre o tráfego de dados para lidar com problemas de desempenho e segurança antes que os espectadores fossem afetados. Em particular, precisava da capacidade de coletar, analisar e visualizar dados rapidamente, como região geográfica, cidade, estado, ASN (Autonomous System Number, número de sistema autônomo) e detalhes de servidor, no pico de tráfego, em tempo real e em uma única visualização.
O provedor de mídia procurou a Akamai para obter ajuda. Para atender a seus requisitos, a Akamai precisava consultar os registros de CDN em segundos. Mas levou 20 minutos durante o pico de tráfego para coletar e analisar os dados do DataStream 2 e do tipo Common Media Client Data — tempo demais para este grande evento.
TrafficPeak oferece insights no tempo adequado
Em vez de optar por uma solução como ELK Stack, que não era rápida o suficiente, a Akamai confiou em sua plataforma de observabilidade TrafficPeak para garantir que o provedor de mídia atendesse às expectativas dos clientes de streaming. O TrafficPeak, com seu gerenciamento de dados inteligente, ofereceu uma solução fácil de usar e painéis personalizáveis que atenderam perfeitamente às necessidades do provedor de mídia.
Executado na Akamai Cloud, o TrafficPeak pode ingerir, consultar e reter grandes quantidades de dados por longos períodos a uma fração do custo de outras opções. Além disso, como um serviço totalmente gerenciado, ele reduz os recursos necessários para gerenciar e analisar grandes volumes de dados.
Uma experiência superior aos espectadores
Depois de gerar visualizações sobre os principais ASNs, códigos de resposta e erros, a Akamai conseguiu monitorar as métricas de desempenho de entrega, como taxa de bits média. No horário de pico do tráfego, o TrafficPeak coletou quase 11 milhões de registros por segundo, dividindo e consultando os dados em subsegundos. O processamento em tempo real de grandes volumes de dados permitiu que a Akamai identificasse rapidamente problemas e suas localizações.
Ao distinguir instantaneamente entre problemas específicos de provedores e os que afetavam as redes de ASN, a Akamai mitigou possíveis problemas com rapidez. Por exemplo, quando o desempenho caiu em determinadas regiões, o tráfego foi reencaminhado antes que os espectadores fossem afetados. Além disso, o TrafficPeak forneceu visibilidade em tempo real dos erros, permitindo que a Akamai os resolvesse na hora.
Melhoria da entrega de eventos futuros
Além de obter visibilidade dos dados em tempo real nos dias de jogo, o provedor de mídia pode armazenar dados de forma acessível para análises pós-jogo. No total, o TrafficPeak coletou 53 bilhões de registros e condensou 41 terabytes de dados brutos em menos de 6 terabytes de dados compactados para armazenamento.
Usando o TrafficPeak para análise pós-jogo, a Akamai se aprofundou em pontos de divergência de desempenho, identificou as fontes dessa divergência e obteve um entendimento claro de seu impacto. Compartilhando esses insights, a Akamai capacitou o provedor de mídia a mitigar tais problemas em eventos futuros de modo preventivo.
Sobre a Akamai
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