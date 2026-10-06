É difícil ver e entender problemas durante eventos ao vivo. Esse provedor de mídia precisava de informações instantâneas sobre o tráfego de dados para lidar com problemas de desempenho e segurança antes que os espectadores fossem afetados. Em particular, precisava da capacidade de coletar, analisar e visualizar dados rapidamente, como região geográfica, cidade, estado, ASN (Autonomous System Number, número de sistema autônomo) e detalhes de servidor, no pico de tráfego, em tempo real e em uma única visualização.

O provedor de mídia procurou a Akamai para obter ajuda. Para atender a seus requisitos, a Akamai precisava consultar os registros de CDN em segundos. Mas levou 20 minutos durante o pico de tráfego para coletar e analisar os dados do DataStream 2 e do tipo Common Media Client Data — tempo demais para este grande evento.