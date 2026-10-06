メディアプロバイダー

ライブイベント中に問題を確認して把握するのは困難な作業です。このメディアプロバイダーは、即座にトラフィックに関する知見を得る必要がありました。視聴者が被害を受ける前に、パフォーマンスとセキュリティの問題に対処するためです。特に、地理、都市、州、自律システム番号（ASN）、サーバーの詳細などのデータを、ピークトラフィック時に迅速に収集、リアルタイムで素早く分析、そして単一ビューで即座に視覚化する機能を必要としていました。

そこで、このメディアプロバイダーはAkamaiに支援を求めました。要件を満たすために、Akamaiは数秒でCDNログをクエリーする必要がありました。しかし、ピークトラフィック時の場合、DataStream 2データとCommon Media Client Dataの収集と分析に20分掛かってしまっていました。この大規模なイベントにとっては余りにも遅すぎます。