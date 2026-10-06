メディアプロバイダー

ストリーミング・メディア・プロバイダーや放送局が大規模なスポーツイベントをオンラインで配信する場合、成功とは、その場の問題や潜在的な問題をイベント中にトラブルシューティングすることを意味します。大手メディアプロバイダーが、ある年間最大規模のスポーツイベントを、1億2,400万人という過去最高の視聴者数でのストリーミング配信を成功させるため、AkamaiはHydrolixが提供する、マネージド型の可観測性サービスであるTrafficPeakを利用しました。ストリーミングデータをリアルタイムで可視化することで、Akamaiは地域間でトラフィックのバランスを調整し、視聴者の期待を上回るスムーズで信頼性の高い体験を実現しました。
大規模スポーツイベントをオンラインで配信
ピークトラフィック時のデータを監視
ライブイベント中に問題を確認して把握するのは困難な作業です。このメディアプロバイダーは、即座にトラフィックに関する知見を得る必要がありました。視聴者が被害を受ける前に、パフォーマンスとセキュリティの問題に対処するためです。特に、地理、都市、州、自律システム番号（ASN）、サーバーの詳細などのデータを、ピークトラフィック時に迅速に収集、リアルタイムで素早く分析、そして単一ビューで即座に視覚化する機能を必要としていました。
そこで、このメディアプロバイダーはAkamaiに支援を求めました。要件を満たすために、Akamaiは数秒でCDNログをクエリーする必要がありました。しかし、ピークトラフィック時の場合、DataStream 2データとCommon Media Client Dataの収集と分析に20分掛かってしまっていました。この大規模なイベントにとっては余りにも遅すぎます。
TrafficPeakがタイムリーな知見を提供
Akamaiは、速度が十分ではなかったElk Stackのようなソリューションを選択する代わりに、TrafficPeak可観測性プラットフォームを活用して、メディアプロバイダーがストリーミング視聴者の期待に確実に応えられるようにしました。TrafficPeakは、インテリジェントなデータ管理機能を備えており、使いやすいソリューションとカスタマイズ可能なダッシュボードで、メディアプロバイダーのニーズに完璧に応えます。
この製品はAkamai Cloud上で稼働しているため、他のソリューションの数分の1のコストで、膨大な量のデータを長期間インジェスト、クエリー、保持することができます。さらに、フルマネージドサービスとして、大規模なデータ量の管理と分析に必要なリソースを抑えることができます。
優れた視聴体験を提供する
上位ASN、応答コード、エラー周りを可視化した後、Akamaiは平均ビットレートなどの配信パフォーマンス指標を監視できました。トラフィックのピーク時、TrafficPeakは毎秒約1,100万件のレコードを収集し、データを1秒以内にスライスしてクエリーを実行します。Akamaiは膨大なデータ量をリアルタイムで処理することで、問題とその発生場所を迅速に特定できました。
プロバイダー固有の問題とASNネットワークに影響を与える問題とを即座に区別することで、潜在的な問題を迅速に緩和することもできました。たとえば、ある地域でパフォーマンスが低下した際、視聴者が影響を受ける前にトラフィックを再ルーティングしました。さらに、TrafficPeakはエラーをリアルタイムで可視化するため、Akamaiはその場で対応できました。
将来的なイベント配信の改善
メディアプロバイダーは、試合がある日のデータをリアルタイムで可視化することに加え、試合後の分析のためにデータを低コストで保存することもできます。TrafficPeakは全体で530億件のレコードを収集し、41テラバイトの未加工データを6テラバイト未満の圧縮データにして保存しました。
TrafficPeakを使って試合後の分析を行うことで、Akamaiはパフォーマンスの外れ値を掘り下げ、その原因を特定し、その影響を明確に理解することができました。Akamaiがこうした知見を共有することで、メディアプロバイダーは今後のイベントでこのような問題を事前に緩和できるようにしました。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。