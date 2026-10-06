Quando i provider di contenuti multimediali per lo streaming e le emittenti distribuiscono importanti eventi sportivi online, avere successo significa risolvere all'istante i problemi, sia reali che potenziali. Per garantire che un provider di contenuti multimediali leader del settore riuscisse a trasmettere in streaming uno dei più grandi eventi sportivi dell'anno a una platea da record di 124 milioni di spettatori, Akamai ha utilizzato TrafficPeak, il suo servizio gestito di osservabilità basato sulla piattaforma Hydrolix. La visibilità in tempo reale dei dati in streaming ha consentito ad Akamai di bilanciare il traffico in tutte le aree geografiche e superare le aspettative degli spettatori con un'experience fluida e affidabile.
Delivery online di importanti eventi sportivi
Osservazione dei dati durante i volumi di picchi di traffico
È difficile vedere e comprendere i problemi durante gli eventi dal vivo. Questo provider di contenuti multimediali aveva bisogno di informazioni immediate sul traffico per riuscire a gestire i problemi di performance e sicurezza prima che gli spettatori ne risentissero. In particolare, aveva l'esigenza di raccogliere, analizzare e visualizzare rapidamente dati come area geografica, città, stato, ASN (Autonomous System Number) e dettagli del server, in presenza di volumi di picchi di traffico, in tempo reale e in un'unica vista.
Il provider di contenuti multimediali si è rivolto ad Akamai per chiedere aiuto. Per soddisfare i suoi requisiti, Akamai ha dovuto interrogare i registri CDN in pochi secondi. Tuttavia, a causa dei volumi dei picchi di traffico, ha impiegato 20 minuti per raccogliere e analizzare i dati DataStream 2 e CMCD (Common Media Client Data), un periodo troppo lungo per questo evento importante.
TrafficPeak fornisce informazioni tempestive
Invece di optare per una soluzione come ELK Stack, non abbastanza veloce, Akamai si è affidata alla sua piattaforma di osservabilità TrafficPeak per garantire che il provider di contenuti multimediali riuscisse a soddisfare le aspettative degli spettatori della trasmissione in streaming. Grazie alla gestione intelligente dei dati, TrafficPeak ha fornito una soluzione facile da usare e dashboard personalizzabili in grado di adattarsi perfettamente alle esigenze del provider di contenuti multimediali.
Eseguita sull'Akamai Cloud, la soluzione TrafficPeak è in grado di acquisire, interrogare e conservare enormi quantità di dati per lunghi periodi, a costi ridotti rispetto ad altre tecnologie. Inoltre, in quanto servizio completamente gestito, riduce le risorse richieste per gestire e analizzare grandi volumi di dati.
Offrire un'experience di visualizzazione superiore
Dopo aver creato la visualizzazione dei principali ASN, codici di risposta ed errori, Akamai è riuscita a monitorare le metriche delle performance di delivery, come il bitrate medio. Durante il picco di traffico, TrafficPeak ha raccolto quasi 11 milioni di record al secondo, suddividendo e interrogando i dati in pochi secondi. Grazie all'elaborazione in tempo reale di enormi volumi di dati, Akamai è riuscita a individuare rapidamente i problemi e le relative posizioni.
Distinguendo all'istante i problemi specifici del provider da quelli che interessano le reti ASN, Akamai ha rapidamente mitigato i potenziali problemi. Ad esempio, quando le performance sono scese in alcune regioni, ha reindirizzato il traffico prima che gli spettatori ne subissero l'impatto. TrafficPeak ha inoltre fornito visibilità in tempo reale sugli errori, consentendo ad Akamai di risolverli immediatamente.
Migliorare la delivery degli eventi futuri
Oltre a ottenere visibilità in tempo reale sui dati della partita del giorno, il provider di contenuti multimediali è riuscito ad archiviare i dati a costi contenuti per l'analisi post-partita. Nel complesso, TrafficPeak ha raccolto 53 miliardi di record, comprimendo 41 terabyte di dati non elaborati in meno di 6 terabyte di dati pronti per l'archiviazione.
Utilizzando TrafficPeak per l'analisi post-partita, Akamai ha analizzato i valori anomali delle performance, identificato le loro fonti e acquisito una chiara comprensione del loro impatto. Condividendo queste informazioni, Akamai ha consentito al provider di servizi multimediali di mitigare preventivamente questi problemi negli eventi futuri.
Informazioni su Akamai
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