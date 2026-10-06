È difficile vedere e comprendere i problemi durante gli eventi dal vivo. Questo provider di contenuti multimediali aveva bisogno di informazioni immediate sul traffico per riuscire a gestire i problemi di performance e sicurezza prima che gli spettatori ne risentissero. In particolare, aveva l'esigenza di raccogliere, analizzare e visualizzare rapidamente dati come area geografica, città, stato, ASN (Autonomous System Number) e dettagli del server, in presenza di volumi di picchi di traffico, in tempo reale e in un'unica vista.

Il provider di contenuti multimediali si è rivolto ad Akamai per chiedere aiuto. Per soddisfare i suoi requisiti, Akamai ha dovuto interrogare i registri CDN in pochi secondi. Tuttavia, a causa dei volumi dei picchi di traffico, ha impiegato 20 minuti per raccogliere e analizzare i dati DataStream 2 e CMCD (Common Media Client Data), un periodo troppo lungo per questo evento importante.