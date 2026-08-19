Il est difficile de détecter et de comprendre les problèmes qui surviennent pendant les événements diffusés en live. Ce fournisseur de médias avait besoin d'informations instantanées sur son trafic pour résoudre les problèmes de performances et de sécurité avant que les spectateurs n'en pâtissent. Plus précisément, il lui fallait collecter, analyser et visualiser rapidement des données, telles que la région, la ville, l'État, le numéro de système autonome (ASN) et les détails du serveur, en temps réel et avec une vue unifiée, pendant les pics de trafic.

Le fournisseur de médias a sollicité l'aide d'Akamai. Pour répondre à ses attentes, Akamai devait interroger les journaux du réseau de diffusion de contenu (CDN) en quelques secondes. Cependant, la collecte et l'analyse des données de DataStream 2 et de Common Media Client Data prenaient 20 minutes durant les pics de trafic, un délai bien trop long pour un événement d'une telle ampleur.