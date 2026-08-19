Lorsque les fournisseurs de médias en streaming et les diffuseurs hébergent des événements sportifs majeurs en ligne, leur succès dépend de leur capacité à résoudre les problèmes réels et potentiels à la volée. Pour permettre à un fournisseur de médias de premier plan de réussir sa diffusion de l'un des plus grands événements sportifs annuels devant un nombre record de 124 millions de spectateurs, Akamai a utilisé TrafficPeak, son service d'observabilité géré, optimisé par Hydrolix. La visibilité en temps réel des données de streaming a aidé Akamai à équilibrer le trafic entre les zones géographiques et à surpasser les attentes des spectateurs en leur offrant une expérience fluide et fiable.
Diffuser en ligne des événements sportifs majeurs
Observation des données durant les pics de trafic
Il est difficile de détecter et de comprendre les problèmes qui surviennent pendant les événements diffusés en live. Ce fournisseur de médias avait besoin d'informations instantanées sur son trafic pour résoudre les problèmes de performances et de sécurité avant que les spectateurs n'en pâtissent. Plus précisément, il lui fallait collecter, analyser et visualiser rapidement des données, telles que la région, la ville, l'État, le numéro de système autonome (ASN) et les détails du serveur, en temps réel et avec une vue unifiée, pendant les pics de trafic.
Le fournisseur de médias a sollicité l'aide d'Akamai. Pour répondre à ses attentes, Akamai devait interroger les journaux du réseau de diffusion de contenu (CDN) en quelques secondes. Cependant, la collecte et l'analyse des données de DataStream 2 et de Common Media Client Data prenaient 20 minutes durant les pics de trafic, un délai bien trop long pour un événement d'une telle ampleur.
TrafficPeak fournit des informations en temps opportun
Au lieu d'opter pour une solution comme ELK Stack, qui offrait une vitesse insuffisante, Akamai a misé sur TrafficPeak, sa plateforme d'observabilité, pour aider le fournisseur de médias à répondre aux attentes de ses spectateurs en streaming. Grâce à une gestion intelligente des données, TrafficPeak s'est révélé une solution intuitive, proposant des tableaux de bord personnalisables en parfaite adéquation avec les besoins du fournisseur de médias.
Reposant sur Akamai Cloud, TrafficPeak peut capter, interroger et conserver des volumes de données considérables pendant de longues périodes, à un coût nettement moindre que celui des autres options disponibles sur le marché. En outre, ce service entièrement géré réduit les ressources nécessaires à la gestion et à l'analyse d'important volumes de données.
Proposer une expérience de visionnage de qualité
Après avoir articulé la visualisation autour des principaux ASN, codes de réponse et erreurs, Akamai a pu surveiller les indicateurs de performances de diffusion, tels que le débit binaire moyen. Durant les pics de trafic, TrafficPeak a collecté près de 11 millions d'enregistrements par seconde, en découpant et en interrogeant les données en quelques secondes seulement. Le traitement en temps réel de très grands volumes de données a permis à Akamai d'identifier rapidement les problèmes et leur origine.
En distinguant instantanément les problèmes spécifiques aux fournisseurs de ceux touchant les réseaux ASN, Akamai a rapidement minimisé les problèmes potentiels. Par exemple, lorsque les performances ont chuté dans certaines régions, le trafic a été redirigé avant même que les spectateurs n'en soient affectés. De plus, TrafficPeak a fourni une visibilité en temps réel sur les erreurs, permettant à Akamai de les corriger immédiatement.
Amélioration de la diffusion des événements futurs
En plus d'obtenir une visibilité en temps réel sur les données des jours de match, le fournisseur de médias a pu stocker ces données à moindre coût pour l'analyse d'après-match. Au total, TrafficPeak a collecté 53 milliards d'enregistrements et condensé 41 téraoctets de données brutes en moins de 6 téraoctets de données compressées pour le stockage.
En réalisant l'analyse d'après-match avec TrafficPeak, Akamai a pu décortiquer les valeurs aberrantes de performances, déceler leur origine et mesurer clairement leur impact. En partageant de telles informations, Akamai a permis au fournisseur de médias de résoudre ces problèmes de manière préventive afin qu'ils n'affectent pas les événement futurs.
À propos d'Akamai
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