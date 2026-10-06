当流媒体提供商和广播公司在线直播大型体育赛事时，能否即时排除实际问题和潜在问题是判断直播成败的标准。为了确保一家出色的媒体提供商能够成功地向创纪录的 1.24 亿观众在线直播年度某大型体育赛事，Akamai 使用了 Hydrolix TrafficPeak作为其托管式监测能力服务。流数据的实时可见性使 Akamai 能够平衡各个地域的流量，并为观众提供流畅度和可靠性远超预期的直播体验。
在线直播大型体育赛事
监测流量高峰期的数据
在直播赛事期间很难发现和了解问题。该媒体提供商需要即时流量洞察力，及时解决性能和安全问题，从而避免对观众产生影响。特别是，该媒体提供商需要能够在流量高峰期以单一视图对数据（如地理位置、城市、州、自治系统编号 (ASN) 和服务器详情）进行实时快速收集、分析和可视化。
该媒体提供商向 Akamai 寻求帮助。要满足其要求，Akamai 就需要在数秒内完成对 CDN 日志的查询。但在流量高峰期，要用 20 分钟时间才能完成对 DataStream 2 数据和通用媒体客户端数据的收集和分析，而对于该大型体育赛事来说，这样的数据处理速度显然慢得离谱。
TrafficPeak 可提供即时洞察力
Akamai 没有选择像 ELK Stack 这样速度较慢的解决方案，而是依靠其 TrafficPeak 监测能力服务平台来确保该媒体提供商能够满足流媒体观众的观赛期望。拥有智能数据管理功能的 TrafficPeak 提供了易于使用的解决方案和可定制的仪表板，这正好满足了媒体提供商的需求。
TrafficPeak 运行在 Akamai Cloud 之上，可长期提取、查询和保留海量数据，而其成本远低于其他解决方案的成本。此外，作为一项全托管式服务，它还减少了管理和分析大量数据所需的资源。
提供出色的观众体验
在实现对主要 ASN、响应代码和错误的可视化之后，Akamai 便能够监控平均比特率等交付性能指标。在流量高峰期，TrafficPeak 每秒可收集近 1100 万条记录，并可在亚秒级时间内对数据进行切分和查询。对海量数据的实时处理使 Akamai 能够迅速确定问题及其位置。
通过即时区分提供商特定问题和影响 ASN 网络的问题，Akamai 迅速地解决了潜在问题。例如，当某些地区的性能下降时，它可在观众受到影响之前重新路由流量。此外，TrafficPeak 还提供了对错误的实时可见性，使 Akamai 能够立即解决这些错误。
改善未来的赛事直播效果
除了可实时监测比赛当天的数据外，媒体提供商还可以经济实惠地存储数据，以用于赛后分析。TrafficPeak 总计收集了 530 亿条记录，并将 41 TB 的原始数据压缩成不到 6 TB 的压缩数据，以便于存储。
Akamai 利用 TrafficPeak 进行了赛后分析，深入研究了性能异常值，确定了其来源，并清楚地了解了其影响。通过分享这些见解，Akamai 使媒体提供商能够在未来的赛事直播中提前解决此类问题。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，使企业能够构建并扩展下一代 AI 应用程序，同时提供全方位的多层安全防护，保护企业免受不断演变的网络威胁如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者关注我们的微信公众号「Akamai阿卡迈」。