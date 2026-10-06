在直播赛事期间很难发现和了解问题。该媒体提供商需要即时流量洞察力，及时解决性能和安全问题，从而避免对观众产生影响。特别是，该媒体提供商需要能够在流量高峰期以单一视图对数据（如地理位置、城市、州、自治系统编号 (ASN) 和服务器详情）进行实时快速收集、分析和可视化。

该媒体提供商向 Akamai 寻求帮助。要满足其要求，Akamai 就需要在数秒内完成对 CDN 日志的查询。但在流量高峰期，要用 20 分钟时间才能完成对 DataStream 2 数据和通用媒体客户端数据的收集和分析，而对于该大型体育赛事来说，这样的数据处理速度显然慢得离谱。