보안 및 컴플라이언스를 중요시하는 NSoft는 급증하는 네트워킹 수요에도 면밀한 주의를 기울이고 있습니다. 잘못된 공급업체를 만나면 트래픽 할당량에 드는 비용으로 인해 회사 예산이 크게 줄어들 수 있습니다.



NSoft는 Akamai의 네트워킹 백본, 트래픽 정책 및 NodeBalancer를 활용하므로 빠르게 확장할 때도 가격 변동에 대한 걱정 없이 성장에 집중할 수 있습니다.



NSoft는 높은 수준의 고객 서비스가 성공의 결정적인 이유라고 말합니다. Akamai 성공팀은 NSoft와 협력해 지속적인 전략적 지원을 제공합니다. 또한 Akamai에 바로 전체 인프라에서 워크로드를 확장하고 최적화할 수 있는 권장 사항을 요청할 수도 있습니다. NSoft 마케팅 담당 부사장인 안나 드지다(Ana Dzida)는 이렇게 말합니다. "Akamai의 성공팀은 Linode[현재 Akamai]의 인프라뿐만 아니라, 추가 비용 없이 추가적인 가치를 제공합니다."



NSoft는 기업들이 확장하면서 어려움을 겪고 있는 시장에서 성공을 이뤘습니다. 안나는 이렇게 말합니다. "우리는 함께 성장했습니다." Akamai는 "우리의 요구사항을 이행해줄 뿐만 아니라 우리의 비즈니스 모델에 잘 부합하며 가장 비용 효율적인 공급업체입니다."



NSoft는 인프라 비용 절감을 통해 연구 및 개발 예산을 늘리고 제품 가격을 인하할 수 있었습니다. 또한 '결코 안주하지 않는' 태도와 혁신에 중점을 둘 수 있었습니다. 최근 NSoft는 새로운 AI 소프트웨어, 핵심 베팅 비즈니스 운영을 관리하기 위한 턴키 플랫폼, NSoft 플랫폼 및 가상 게임에 식별 기능 및 암호화된 보안 계층을 추가하는 얼굴 인식 소프트웨어를 개발하기도 했습니다.