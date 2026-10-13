Hexa Research에 따르면 글로벌 온라인 게임 시장은 2024년까지 734억 5천만 달러의 규모에 이를 것으로 예상됩니다. Grand View Research는 2019년부터 2025년까지 이 업계의 복합 연간 성장률을 11.5%로 예상합니다.
호황을 누리고 있는 게임 및 베팅 업계와 함께, NSoft는 글로벌 인프라를 확장할 수 있는 파트너를 찾고 있었습니다. NSoft는 혁신적인 제품으로 기존 및 신규 시장에서 고객 기반을 늘리고 있지만 전 세계 리테일 기업, 큐레이터 및 플레이어에게 서비스를 제공해야 하는 과제에 직면했습니다.
NSoft는 유럽 연합의 GDPR(일반 데이터 보호 규정)을 엄격히 준수하면서 자체 데이터 보호 계획을 개발했습니다. 보스니아헤르체고비나에 본사를 둔 이 기업은 엄격한 국가별 법률 컴플라이언스, 세금 정책 및 보안 프로토콜을 준수해야 하기 때문에 Akamai(기존의 Linode)의 글로벌 입지와 유럽 전역의 수많은 네트워크 거점에 의존하고 있습니다.
Akamai 성공팀은 Linode[현재 Akamai]의 인프라뿐만 아니라, 추가 비용 없이 추가적인 가치를 제공합니다.안나 드지다(Ana Dzida), NSoft 마케팅 담당 부사장
Hexa Research에 따르면 글로벌 온라인 게임 시장은 2024년까지 734억 5천만 달러의 규모에 이를 것으로 예상됩니다. Grand View Research는 2019년부터 2025년까지 이 업계의 복합 연간 성장률을 11.5%로 예상합니다.
네트워크 요구 사항의 증가
보안 및 컴플라이언스를 중요시하는 NSoft는 급증하는 네트워킹 수요에도 면밀한 주의를 기울이고 있습니다. 잘못된 공급업체를 만나면 트래픽 할당량에 드는 비용으로 인해 회사 예산이 크게 줄어들 수 있습니다.
NSoft는 Akamai의 네트워킹 백본, 트래픽 정책 및 NodeBalancer를 활용하므로 빠르게 확장할 때도 가격 변동에 대한 걱정 없이 성장에 집중할 수 있습니다.
NSoft는 높은 수준의 고객 서비스가 성공의 결정적인 이유라고 말합니다. Akamai 성공팀은 NSoft와 협력해 지속적인 전략적 지원을 제공합니다. 또한 Akamai에 바로 전체 인프라에서 워크로드를 확장하고 최적화할 수 있는 권장 사항을 요청할 수도 있습니다. NSoft 마케팅 담당 부사장인 안나 드지다(Ana Dzida)는 이렇게 말합니다. "Akamai의 성공팀은 Linode[현재 Akamai]의 인프라뿐만 아니라, 추가 비용 없이 추가적인 가치를 제공합니다."
NSoft는 기업들이 확장하면서 어려움을 겪고 있는 시장에서 성공을 이뤘습니다. 안나는 이렇게 말합니다. "우리는 함께 성장했습니다." Akamai는 "우리의 요구사항을 이행해줄 뿐만 아니라 우리의 비즈니스 모델에 잘 부합하며 가장 비용 효율적인 공급업체입니다."
NSoft는 인프라 비용 절감을 통해 연구 및 개발 예산을 늘리고 제품 가격을 인하할 수 있었습니다. 또한 '결코 안주하지 않는' 태도와 혁신에 중점을 둘 수 있었습니다. 최근 NSoft는 새로운 AI 소프트웨어, 핵심 베팅 비즈니스 운영을 관리하기 위한 턴키 플랫폼, NSoft 플랫폼 및 가상 게임에 식별 기능 및 암호화된 보안 계층을 추가하는 얼굴 인식 소프트웨어를 개발하기도 했습니다.
NSoft 소개
NSoft는 국제적으로 인정받는 프리미엄 스포츠 베팅 소프트웨어 공급업체입니다. NSoft는 고객의 영업 기회를 극대화하고 고객이 한 단계 더 성장할 수 있도록 첨단 솔루션을 개발하고 있습니다. NSoft의 사명은 아름다운 디자인, 안전하고 유연한 소프트웨어, 손쉬운 설치 및 통합, 지속적인 지원을 통해 솔루션을 제공하고 문제를 해결하며 35개가 넘는 국가의 고객에게 지식을 제공하는 것입니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.