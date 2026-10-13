Hexa Researchによると、世界のオンラインゲーム市場は2024年までに734億5000万米ドルに達する見込みです。Grand View Researchは、2019年から2025年に同業界の複合年間成長率は11.5%になると予想しています。
急成長するゲームとベッティング業界と時期を同じくして、NSoftはグローバルなインフラを拡張するためのパートナーを探していました。同社の革新的な製品は、既存市場や新興市場で顧客基盤が拡大していますが、世界中にいる小売企業、キュレーター、プレーヤーといったオーディエンスにサービスを提供することは困難です。
NSoftは、欧州連合の一般データ保護規則を遵守しながら、独自のデータ保護計画を策定しました。ボスニア・ヘルツェゴビナを拠点とする同社は、各国特有の厳格な法令、税務ポリシー、セキュリティプロトコルを遵守する必要があるため、Akamai（旧称Linode）のグローバルな拠点と、ヨーロッパ各地にある多数の施設を頼りにしています。
NSoftはLinode（現Akamai）からインフラを取得しているだけでありません。Akamaiのサクセスチームは追加コストなしで付加価値を提供してくれます。Ana Dzida氏（NSoft、Vice President of Marketing）
Hexa Researchによると、世界のオンラインゲーム市場は2024年までに734億5000万米ドルに達する見込みです。Grand View Researchは、2019年から2025年に同業界の複合年間成長率は11.5%になると予想しています。
拡大するネットワークニーズ
NSoftは、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いているだけでなく、急成長するネットワーク需要にも細心の注意を払っています。不適切なプロバイダーと提携すると、トラフィック枠を超過するコストが発生し、会社の予算が大幅に費やされる可能性があります。
NSoftは、Akamaiのネットワーキングバックボーン、トラフィックポリシー、およびNodeBalancersを活用しているため、迅速な拡張に伴う価格変動を気にすることなく、成長に集中できます。
また、NSoftは、ハイレベルのカスタマーサービスを受けられることを重要な成功要因として挙げています。AkamaiのサクセスチームはNSoftと連携して、継続的な戦略的サポートを提供します。また、Akamaiに直接連絡を取り、インフラ全体におけるワークロードのスケーリングと最適化に関するアドバイスを求めることもできます。NSoftのVice President of MarketingであるAna Dzida氏は次のように述べています。「NSoftはLinode（現Akamai）からインフラを調達しているだけではありません。「Akamaiのサクセスチームは、追加コストなしで付加価値を提供してくれます」
企業が成長し拡大するためには痛みを伴う市場で、NSoftは発展を遂げました。「私たちは一緒に成長してきました」とAna氏は言います。Akamaiは「私たちのニーズを満たすだけでなく、NSoftのビジネスモデルに適合し、最もコスト効率の良いプロバイダーです」
インフラコストの削減により、NSoftは研究開発予算を増やし、製品の価格を下げることができました。また、「決して満足しない」姿勢や革新性を重視する姿勢の育成にも役立っています。最近の開発には、新しいAIソフトウェア、中核であるベッティング事業の運営を管理するターンキープラットフォーム、NSoftプラットフォームと仮想ゲームに本人確認と暗号化セキュリティのレイヤーを追加する顔認識ソフトウェアが含まれています。
NSoftについて
NSoftは、国際的に認知されている優れたスポーツ・ベッティング・ソフトウェア・プロバイダーです。同社は、お客様の販売機会を最大化し、新たなレベルの成長の達成を後押しする、最先端のソリューションを開発しています。NSoftのミッションは、美しい設計、安全で柔軟なソフトウェア、簡単なインストールと統合、継続的なサポートを通じて、35か国以上でソリューションを提供し、問題を解決し、お客様に知識を提供することです。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。