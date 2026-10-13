NSoftは、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いているだけでなく、急成長するネットワーク需要にも細心の注意を払っています。不適切なプロバイダーと提携すると、トラフィック枠を超過するコストが発生し、会社の予算が大幅に費やされる可能性があります。



NSoftは、Akamaiのネットワーキングバックボーン、トラフィックポリシー、およびNodeBalancersを活用しているため、迅速な拡張に伴う価格変動を気にすることなく、成長に集中できます。



また、NSoftは、ハイレベルのカスタマーサービスを受けられることを重要な成功要因として挙げています。AkamaiのサクセスチームはNSoftと連携して、継続的な戦略的サポートを提供します。また、Akamaiに直接連絡を取り、インフラ全体におけるワークロードのスケーリングと最適化に関するアドバイスを求めることもできます。NSoftのVice President of MarketingであるAna Dzida氏は次のように述べています。「NSoftはLinode（現Akamai）からインフラを調達しているだけではありません。「Akamaiのサクセスチームは、追加コストなしで付加価値を提供してくれます」



企業が成長し拡大するためには痛みを伴う市場で、NSoftは発展を遂げました。「私たちは一緒に成長してきました」とAna氏は言います。Akamaiは「私たちのニーズを満たすだけでなく、NSoftのビジネスモデルに適合し、最もコスト効率の良いプロバイダーです」



インフラコストの削減により、NSoftは研究開発予算を増やし、製品の価格を下げることができました。また、「決して満足しない」姿勢や革新性を重視する姿勢の育成にも役立っています。最近の開発には、新しいAIソフトウェア、中核であるベッティング事業の運営を管理するターンキープラットフォーム、NSoftプラットフォームと仮想ゲームに本人確認と暗号化セキュリティのレイヤーを追加する顔認識ソフトウェアが含まれています。