Además de centrarse en la seguridad y el cumplimiento, NSoft presta especial atención a las crecientes demandas de red. Asociarse con el proveedor equivocado podría traducirse en costes de cuota de tráfico que mermarían considerablemente los presupuestos de la empresa.



La empresa NSoft utiliza nuestra red troncal, nuestras políticas de tráfico y NodeBalancers para centrarse en el crecimiento sin tener que preocuparse por cambios de precios mientras se escala rápidamente.



NSoft también cita el alto nivel de servicio al cliente que recibe como una razón crítica para su éxito. El equipo de éxito de Akamai trabaja con NSoft para proporcionar asistencia estratégica continua. La empresa también obtiene una línea directa con Akamai para pedir recomendaciones sobre la escalabilidad y optimización de las cargas de trabajo en toda su infraestructura. "No solo obtenemos la infraestructura de Linode [ahora Akamai]", afirma Ana Dzida, vicepresidenta de marketing de NSoft. "Su equipo de éxito aporta valor añadido sin coste adicional".



NSoft ha prosperado en un mercado en el que las empresas experimentan cada vez más problemas durante su expansión. "Hemos crecido juntos", afirma Ana. Akamai "no solo satisface nuestras necesidades, sino que también es compatible con nuestro modelo de negocio y es el proveedor más rentable".



El ahorro en costes de infraestructura ha permitido a NSoft aumentar su presupuesto para investigación y desarrollo, así como reducir los precios de los productos. También ha ayudado a fomentar una actitud de "mejora continua" y el énfasis en la innovación. Los desarrollos recientes incluyen un nuevo software de IA, una plataforma lista para usar para gestionar operaciones empresariales de apuestas básicas y un software de reconocimiento facial que añade una capa de identificación y seguridad cifrada a la plataforma de NSoft y a los juegos virtuales.