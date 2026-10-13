Según Hexa Research, se prevé que el mercado mundial de juegos en línea alcance los 73,45 mil millones de USD en 2024. Grand View Research espera que el sector experimente una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,5 % entre 2019 y 2025.
Coincidiendo con el auge del sector de los juegos y las apuestas, NSoft buscaba un partner que le ayudara a ampliar su infraestructura global. Los innovadores productos de la empresa cuentan con una base de clientes creciente en los mercados existentes y emergentes, pero prestar servicio a un público mundial de retailers, responsable de contenidos y jugadores es un desafío.
NSoft desarrolló su propio Plan de protección de datos siguiendo de cerca el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Puesto que debe cumplir estrictamente las normativas legales, las políticas fiscales y los protocolos de seguridad específicos de cada país, la empresa con sede en Bosnia y Herzegovina se apoya en la presencia global de Akamai (anteriormente Linode) y en nuestros numerosos puntos de presencia en toda Europa.
No solo obtenemos la infraestructura de Linode [ahora Akamai], sino que su equipo de éxito añade valor adicional sin coste adicional.Ana Dzida, vicepresidenta de marketing de NSoft
Según Hexa Research, se prevé que el mercado mundial de juegos en línea alcance los 73,45 mil millones de USD en 2024. Grand View Research espera que el sector experimente una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,5 % entre 2019 y 2025.
Necesidades de red crecientes
Además de centrarse en la seguridad y el cumplimiento, NSoft presta especial atención a las crecientes demandas de red. Asociarse con el proveedor equivocado podría traducirse en costes de cuota de tráfico que mermarían considerablemente los presupuestos de la empresa.
La empresa NSoft utiliza nuestra red troncal, nuestras políticas de tráfico y NodeBalancers para centrarse en el crecimiento sin tener que preocuparse por cambios de precios mientras se escala rápidamente.
NSoft también cita el alto nivel de servicio al cliente que recibe como una razón crítica para su éxito. El equipo de éxito de Akamai trabaja con NSoft para proporcionar asistencia estratégica continua. La empresa también obtiene una línea directa con Akamai para pedir recomendaciones sobre la escalabilidad y optimización de las cargas de trabajo en toda su infraestructura. "No solo obtenemos la infraestructura de Linode [ahora Akamai]", afirma Ana Dzida, vicepresidenta de marketing de NSoft. "Su equipo de éxito aporta valor añadido sin coste adicional".
NSoft ha prosperado en un mercado en el que las empresas experimentan cada vez más problemas durante su expansión. "Hemos crecido juntos", afirma Ana. Akamai "no solo satisface nuestras necesidades, sino que también es compatible con nuestro modelo de negocio y es el proveedor más rentable".
El ahorro en costes de infraestructura ha permitido a NSoft aumentar su presupuesto para investigación y desarrollo, así como reducir los precios de los productos. También ha ayudado a fomentar una actitud de "mejora continua" y el énfasis en la innovación. Los desarrollos recientes incluyen un nuevo software de IA, una plataforma lista para usar para gestionar operaciones empresariales de apuestas básicas y un software de reconocimiento facial que añade una capa de identificación y seguridad cifrada a la plataforma de NSoft y a los juegos virtuales.
Acerca de NSoft
NSoft es un proveedor de software de apuestas deportivas premium reconocido internacionalmente. La empresa desarrolla soluciones de vanguardia para maximizar las oportunidades de venta de los clientes y ayudarles a alcanzar nuevos niveles de crecimiento. La misión de NSoft es proporcionar soluciones, resolver problemas y educar a sus clientes en más de 35 países mediante un diseño atractivo, un software seguro y flexible, una instalación y una integración sencillas, y una asistencia constante.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.