Selon Hexa Research, le marché mondial des jeux en ligne devrait atteindre 73,45 milliards de dollars d'ici 2024. Grand View Research s'attend à ce que le secteur connaisse un taux de croissance annuel composé de 11,5 % entre 2019 et 2025.
Parallèlement à l'essor du secteur des jeux et des paris, NSoft cherchait un partenaire pour l'aider à faire évoluer son infrastructure mondiale. Les produits innovants de l'entreprise ont une clientèle croissante sur les marchés existants et émergents, mais servir un public mondial de détaillants, de spécialistes et de joueurs reste un défi.
NSoft a développé son propre plan de protection des données tout en suivant de près le Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne. Parce qu'elle doit respecter des règles strictes de conformité légale, des politiques fiscales et des protocoles de sécurité spécifiques à chaque pays, cette entreprise basée en Bosnie-Herzégovine s'appuie sur la portée mondiale d'Akamai (anciennement Linode) et sur nos nombreux points de présence à travers l'Europe.
Linode [aujourd'hui Akamai] ne se contente pas de nous offrir une infrastructure ; leur équipe Success apporte une valeur ajoutée sans frais supplémentaires.Ana Dzida, vice-présidente du marketing chez NSoft
Selon Hexa Research, le marché mondial des jeux en ligne devrait atteindre 73,45 milliards de dollars d'ici 2024. Grand View Research s'attend à ce que le secteur connaisse un taux de croissance annuel composé de 11,5 % entre 2019 et 2025.
Des besoins croissants en matière de réseau
En plus de mettre l'accent sur la sécurité et la conformité, NSoft accorde une attention particulière aux demandes croissantes en matière de réseaux. Le choix d'un mauvais fournisseur peut entraîner des coûts liés aux quotas de trafic qui pèsent lourdement sur le budget de l'entreprise.
NSoft exploite notre réseau d'infrastructure, nos politiques de trafic et nos NodeBalancers afin que l'entreprise puisse se concentrer sur sa croissance sans avoir à se soucier des changements de prix qui accompagnent son évolution rapide.
NSoft cite également le niveau élevé du service client qu'elle reçoit comme une raison essentielle de son succès. L'équipe Success d'Akamai travaille avec NSoft pour fournir un soutien stratégique continu. L'entreprise dispose également d'une ligne directe avec Akamai pour demander des recommandations sur la mise à l'échelle et l'optimisation des charges de travail dans l'ensemble de son infrastructure. « Linode [aujourd'hui Akamai] ne se contente pas de nous offrir une infrastructure », a déclaré Ana Dzida, vice-présidente du marketing chez NSoft. « Leur équipe Success apporte une valeur ajoutée sans frais supplémentaires. »
NSoft a prospéré sur un marché où les entreprises connaissent des difficultés de croissance au cours de leur expansion. « Nous avons grandi ensemble », a déclaré Ana. Akamai « non seulement répond à nos besoins, mais est également compatible avec notre modèle économique et constitue le fournisseur le plus rentable ».
Les économies réalisées sur les coûts d'infrastructure ont permis à NSoft d'augmenter son budget pour la recherche et le développement, mais aussi de baisser les prix de ses produits. Cela a également contribué à favoriser la volonté de toujours faire mieux et de mettre l'accent sur l'innovation. Les développements récents comprennent un nouveau logiciel d'IA, une plateforme clé en main pour la gestion des opérations de base de l'activité de paris, et un logiciel de reconnaissance faciale qui ajoute une couche d'identification et de sécurité chiffrée à la plateforme NSoft et aux jeux virtuels.
À propos de NSoft
NSoft est un fournisseur de logiciels de paris sportifs premium internationalement reconnu. L'entreprise développe des solutions de pointe pour maximiser les opportunités de vente des clients et les aider à atteindre de nouveaux niveaux de croissance. La mission de NSoft est de fournir des solutions, de résoudre les problèmes et d'éduquer ses clients dans plus de 35 pays grâce à un design élégant, des logiciels sécurisés et flexibles, une installation et une intégration sans effort et un support constant.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.