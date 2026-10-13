En plus de mettre l'accent sur la sécurité et la conformité, NSoft accorde une attention particulière aux demandes croissantes en matière de réseaux. Le choix d'un mauvais fournisseur peut entraîner des coûts liés aux quotas de trafic qui pèsent lourdement sur le budget de l'entreprise.



NSoft exploite notre réseau d'infrastructure, nos politiques de trafic et nos NodeBalancers afin que l'entreprise puisse se concentrer sur sa croissance sans avoir à se soucier des changements de prix qui accompagnent son évolution rapide.



NSoft cite également le niveau élevé du service client qu'elle reçoit comme une raison essentielle de son succès. L'équipe Success d'Akamai travaille avec NSoft pour fournir un soutien stratégique continu. L'entreprise dispose également d'une ligne directe avec Akamai pour demander des recommandations sur la mise à l'échelle et l'optimisation des charges de travail dans l'ensemble de son infrastructure. « Linode [aujourd'hui Akamai] ne se contente pas de nous offrir une infrastructure », a déclaré Ana Dzida, vice-présidente du marketing chez NSoft. « Leur équipe Success apporte une valeur ajoutée sans frais supplémentaires. »



NSoft a prospéré sur un marché où les entreprises connaissent des difficultés de croissance au cours de leur expansion. « Nous avons grandi ensemble », a déclaré Ana. Akamai « non seulement répond à nos besoins, mais est également compatible avec notre modèle économique et constitue le fournisseur le plus rentable ».



Les économies réalisées sur les coûts d'infrastructure ont permis à NSoft d'augmenter son budget pour la recherche et le développement, mais aussi de baisser les prix de ses produits. Cela a également contribué à favoriser la volonté de toujours faire mieux et de mettre l'accent sur l'innovation. Les développements récents comprennent un nouveau logiciel d'IA, une plateforme clé en main pour la gestion des opérations de base de l'activité de paris, et un logiciel de reconnaissance faciale qui ajoute une couche d'identification et de sécurité chiffrée à la plateforme NSoft et aux jeux virtuels.