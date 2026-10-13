NSoft konzentriert sich nicht nur auf Sicherheit und Compliance, sondern achtet auch genau auf die wachsenden Netzwerkanforderungen. Die Zusammenarbeit mit dem falschen Anbieter kann zu Kosten für Trafficquoten führen, die große Löcher in das Budget des Unternehmens reißen.



NSoft setzt auf unseren Netzwerk-Backbone, unsere Trafficrichtlinien und NodeBalancer, damit sich das Unternehmen auf das Wachstum konzentrieren kann. Aufgrund der schnellen Skalierung muss sich das Unternehmen keine Gedanken über Preisänderungen machen.



NSoft nennt auch den hochqualitativen Akamai-Kundenservice als einen wichtigen Grund für seinen Erfolg. Das Success-Team von Akamai arbeitet mit NSoft zusammen, um kontinuierliche strategische Unterstützung zu bieten. Das Unternehmen erhält außerdem einen direkten Draht zu Akamai, um Empfehlungen zur Skalierung und Optimierung von Workloads in der gesamten Infrastruktur einzuholen. „Wir beziehen nicht nur die Infrastruktur von Linode [jetzt Akamai]“, so Ana Dzida, Vice President of Marketing bei NSoft. „Das Customer-Success-Team bietet uns zusätzlichen Mehrwert ohne zusätzliche Kosten.“



NSoft hat Erfolge in einem Markt erzielt, in dem für Unternehmen im Zuge der Expansion immer mehr Probleme auftreten. „Wir sind zusammen gewachsen“, sagte Ana. Akamai „erfüllt nicht nur unsere Anforderungen, sondern ist auch mit unserem Geschäftsmodell kompatibel und zudem der kostengünstigste Anbieter.“



Durch Einsparungen bei den Infrastrukturkosten konnte NSoft sein Budget für Forschung und Entwicklung erhöhen und gleichzeitig die Preise für seine Produkte senken. Sie hat auch dazu beigetragen, ein ständiges Streben nach Verbesserung sowie einen Schwerpunkt auf Innovation zu fördern. Zu den jüngsten Entwicklungen gehören neue KI-Software, eine sofort einsatzbereite Plattform für die Verwaltung von zentralen Vorgängen des Wettgeschäfts sowie eine Gesichtserkennungssoftware, die der NSoft-Plattform und virtuellen Spielen eine zusätzliche Ebene der Identifizierung und verschlüsselten Sicherheit verleiht.