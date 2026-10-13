Hexa Research zufolge wird der globale Onlinegaming-Markt bis 2024 voraussichtlich 73,45 Milliarden US-Dollar erreichen. Grand View Research geht davon aus, dass die Branche von 2019 bis 2025 eine jährliche Wachstumsrate von 11,5 % verzeichnen wird.
Inmitten dieses Booms der Gaming- und Wettbranche suchte NSoft nach einem Partner für die Skalierung der globalen Infrastruktur. Für die innovativen Produkte des Unternehmens existiert ein wachsender Kundenstamm in bestehenden und aufstrebenden Märkten. Allerdings ist es eine Herausforderung, ein weltweites Publikum von Einzelhändlern, Kuratoren und Spielern zu bedienen.
NSoft entwickelte einen eigenen Datenschutzplan und folgte dabei eng der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union. Da das Unternehmen mit Sitz in Bosnien und Herzegowina strenge länderspezifische Compliance-Vorschriften, Steuerrichtlinien und Sicherheitsprotokolle einhalten muss, vertraut es auf die globale Präsenz von Akamai (ehemals Linode) und unsere zahlreichen Standorte in Europa.
Wir beziehen nicht nur die Infrastruktur von Linode [jetzt Akamai]. Durch ihr Success-Team erhalten wir zusätzlichen Mehrwert ohne zusätzliche Kosten.Ana Dzida, Vice President of Marketing, NSoft
Hexa Research zufolge wird der globale Onlinegaming-Markt bis 2024 voraussichtlich 73,45 Milliarden US-Dollar erreichen. Grand View Research geht davon aus, dass die Branche von 2019 bis 2025 eine jährliche Wachstumsrate von 11,5 % verzeichnen wird.
Wachsende Netzwerkanforderungen
NSoft konzentriert sich nicht nur auf Sicherheit und Compliance, sondern achtet auch genau auf die wachsenden Netzwerkanforderungen. Die Zusammenarbeit mit dem falschen Anbieter kann zu Kosten für Trafficquoten führen, die große Löcher in das Budget des Unternehmens reißen.
NSoft setzt auf unseren Netzwerk-Backbone, unsere Trafficrichtlinien und NodeBalancer, damit sich das Unternehmen auf das Wachstum konzentrieren kann. Aufgrund der schnellen Skalierung muss sich das Unternehmen keine Gedanken über Preisänderungen machen.
NSoft nennt auch den hochqualitativen Akamai-Kundenservice als einen wichtigen Grund für seinen Erfolg. Das Success-Team von Akamai arbeitet mit NSoft zusammen, um kontinuierliche strategische Unterstützung zu bieten. Das Unternehmen erhält außerdem einen direkten Draht zu Akamai, um Empfehlungen zur Skalierung und Optimierung von Workloads in der gesamten Infrastruktur einzuholen. „Wir beziehen nicht nur die Infrastruktur von Linode [jetzt Akamai]“, so Ana Dzida, Vice President of Marketing bei NSoft. „Das Customer-Success-Team bietet uns zusätzlichen Mehrwert ohne zusätzliche Kosten.“
NSoft hat Erfolge in einem Markt erzielt, in dem für Unternehmen im Zuge der Expansion immer mehr Probleme auftreten. „Wir sind zusammen gewachsen“, sagte Ana. Akamai „erfüllt nicht nur unsere Anforderungen, sondern ist auch mit unserem Geschäftsmodell kompatibel und zudem der kostengünstigste Anbieter.“
Durch Einsparungen bei den Infrastrukturkosten konnte NSoft sein Budget für Forschung und Entwicklung erhöhen und gleichzeitig die Preise für seine Produkte senken. Sie hat auch dazu beigetragen, ein ständiges Streben nach Verbesserung sowie einen Schwerpunkt auf Innovation zu fördern. Zu den jüngsten Entwicklungen gehören neue KI-Software, eine sofort einsatzbereite Plattform für die Verwaltung von zentralen Vorgängen des Wettgeschäfts sowie eine Gesichtserkennungssoftware, die der NSoft-Plattform und virtuellen Spielen eine zusätzliche Ebene der Identifizierung und verschlüsselten Sicherheit verleiht.
Über NSoft
NSoft ist ein international anerkannter Premiumanbieter von Sportwettensoftware. Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Lösungen, um neue Verkaufschancen für Kunden zu generieren und ihnen mehr Wachstum zu ermöglichen. NSoft hat es sich zum Ziel gesetzt, Lösungen anzubieten, Probleme zu lösen und seine Kunden in mehr als 35 Ländern durch ansprechendes Design, sichere und flexible Software, mühelose Installation und Integration sowie ständigen Support voranzubringen.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.