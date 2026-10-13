De acordo com a Hexa Research, o mercado global de jogos online deverá atingir US$ 73,45 bilhões até 2024. A Grand View Research espera que o setor apresente uma taxa de crescimento anual composta de 11,5% de 2019 a 2025.
Coincidindo com a expansão do setor de jogos e apostas, a NSoft estava procurando um parceiro para ajudar a expandir sua infraestrutura global. Os produtos inovadores da empresa têm uma base crescente de clientes em mercados existentes e emergentes, mas atender a um público mundial de varejistas, curadores e jogadores é um desafio.
A NSoft desenvolveu seu próprio Plano de Proteção de Dados, seguindo de perto o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Como é necessário seguir rigorosamente a conformidade legal específica do país, as políticas fiscais e os protocolos de segurança, a empresa sediada na Bósnia e Herzegovina conta com a presença global da Akamai (antiga Linode) e com nossos inúmeros pontos de presença em toda a Europa.
Não estamos apenas recebendo a infraestrutura da Linode [agora Akamai]; sua equipe de sucesso agrega mais valor sem nenhum custo extra.Ana Dzida, vice-presidente de marketing da NSoft
De acordo com a Hexa Research, o mercado global de jogos online deverá atingir US$ 73,45 bilhões até 2024. A Grand View Research espera que o setor apresente uma taxa de crescimento anual composta de 11,5% de 2019 a 2025.
Necessidades crescentes da rede
Além de seu foco em segurança e conformidade, a NSoft presta muita atenção às crescentes demandas de rede. A parceria com o provedor errado pode acarretar custos de cota de tráfego que afetam profundamente os orçamentos da empresa.
A NSoft aproveita nosso backbone de rede, políticas de tráfego e NodeBalancers para que a empresa possa se concentrar no crescimento sem se preocupar com alterações de preços à medida que se expande rapidamente.
A NSoft também cita o alto nível de atendimento ao cliente que recebe como um dos principais motivos de seu sucesso. A equipe de sucesso da Akamai trabalha com a NSoft para fornecer suporte estratégico contínuo. A empresa também recebe uma linha direta com a Akamai para solicitar recomendações sobre escalonamento e otimização de cargas de trabalho em toda a sua infraestrutura. "Não estamos apenas obtendo infraestrutura da Linode [agora Akamai]", disse Ana Dzida, vice-presidente de marketing da NSoft. "Sua equipe de sucesso agrega mais valor sem nenhum custo extra."
A NSoft prosperou em um mercado no qual as empresas passam por dificuldades de crescimento em meio à expansão. "Crescemos juntos", disse Ana. A Akamai "não apenas atende às nossas necessidades, mas também é compatível com nosso modelo de negócios, além de ser o provedor mais econômico".
A economia nos custos de infraestrutura permitiu que a NSoft aumentasse seu orçamento para pesquisa e desenvolvimento e diminuísse os preços dos produtos. Isso também ajudou a promover uma atitude "nunca satisfeita" e a ênfase na inovação. Os desenvolvimentos recentes incluem um novo software de IA, uma plataforma pronta para gerenciar as principais operações comerciais de apostas e um software de reconhecimento facial que adiciona uma camada de identificação e segurança criptografada à plataforma NSoft e aos jogos virtuais.
Sobre a NSoft
A NSoft é uma fornecedora de software de apostas esportivas premium reconhecida internacionalmente. A empresa desenvolve soluções de última geração para maximizar as oportunidades de vendas dos clientes e ajudá-los a atingir novos níveis de crescimento. A missão da NSoft é fornecer soluções, resolver problemas e educar seus clientes em mais de 35 países por meio de um belo design, software seguro e flexível, instalação e integração fácil e suporte constante.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.