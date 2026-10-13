Além de seu foco em segurança e conformidade, a NSoft presta muita atenção às crescentes demandas de rede. A parceria com o provedor errado pode acarretar custos de cota de tráfego que afetam profundamente os orçamentos da empresa.



A NSoft aproveita nosso backbone de rede, políticas de tráfego e NodeBalancers para que a empresa possa se concentrar no crescimento sem se preocupar com alterações de preços à medida que se expande rapidamente.



A NSoft também cita o alto nível de atendimento ao cliente que recebe como um dos principais motivos de seu sucesso. A equipe de sucesso da Akamai trabalha com a NSoft para fornecer suporte estratégico contínuo. A empresa também recebe uma linha direta com a Akamai para solicitar recomendações sobre escalonamento e otimização de cargas de trabalho em toda a sua infraestrutura. "Não estamos apenas obtendo infraestrutura da Linode [agora Akamai]", disse Ana Dzida, vice-presidente de marketing da NSoft. "Sua equipe de sucesso agrega mais valor sem nenhum custo extra."



A NSoft prosperou em um mercado no qual as empresas passam por dificuldades de crescimento em meio à expansão. "Crescemos juntos", disse Ana. A Akamai "não apenas atende às nossas necessidades, mas também é compatível com nosso modelo de negócios, além de ser o provedor mais econômico".



A economia nos custos de infraestrutura permitiu que a NSoft aumentasse seu orçamento para pesquisa e desenvolvimento e diminuísse os preços dos produtos. Isso também ajudou a promover uma atitude "nunca satisfeita" e a ênfase na inovação. Os desenvolvimentos recentes incluem um novo software de IA, uma plataforma pronta para gerenciar as principais operações comerciais de apostas e um software de reconhecimento facial que adiciona uma camada de identificação e segurança criptografada à plataforma NSoft e aos jogos virtuais.