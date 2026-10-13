Oltre a focalizzarsi sui temi della sicurezza e della conformità, NSoft presta una particolare attenzione alle crescenti esigenze in termini di connettività di rete. La scelta del provider errato potrebbe implicare costi del traffico che vanno a incidere profondamente sui budget della società.



NSoft utilizza la dorsale di rete, le policy relative al traffico e i NodeBalancer di Akamai in modo da potersi concentrare sulla sua espansione senza preoccuparsi dei cambiamenti dei prezzi dovuti alla sua rapida crescita.



NSoft, inoltre, parla dell'elevato livello del servizio di assistenza clienti che riceve da Akamai come motivo fondamentale del suo successo. L'Akamai Success Team collabora con NSoft per fornire costantemente un supporto strategico. La società usufruisce anche di una linea diretta con Akamai tramite cui può chiedere consigli sulla scalabilità e sull'ottimizzazione di carichi di lavoro in tutta la sua infrastruttura. "Linode [ora Akamai] non ci fornisce solo l'infrastruttura", ha affermato Ana Dzida, vicepresidente del marketing di NSoft, "ma il suo Success Team aggiunge ulteriori servizi senza alcun costo".



NSoft sta registrando un notevole successo in un mercato in cui altre società risentono di problemi crescenti durante la fase di espansione. "Siamo cresciuti insieme", ha affermato Ana. Akamai "non solo soddisfa le nostre esigenze, ma supporta il nostro modello aziendale e rappresenta per noi il provider più vantaggioso in termini di costi".



I ridotti costi dell'infrastruttura hanno consentito a NSoft di incrementare il suo budget per la ricerca e lo sviluppo e di abbassare i prezzi dei suoi prodotti. Inoltre, Akamai ha contribuito a favorire un approccio della "ricerca dell'eccellenza" con una particolare enfasi sull'innovazione. I recenti sviluppi includono un nuovo software basato sull'IA, una piattaforma pronta all'uso per la gestione delle principali attività del settore delle scommesse e un software per il riconoscimento facciale che aggiunge un livello di identificazione e sicurezza crittografata alla piattaforma e ai giochi virtuali di NSoft.