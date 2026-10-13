Secondo Hexa Research, il mercato del gaming online a livello globale dovrebbe raggiungere i 73,45 miliardi di dollari entro il 2024. Grand View Research prevede che il settore registrerà un tasso di crescita annuale composito dell'11,5% dal 2019 al 2025.
Nel mezzo della concomitante esplosione del settore del gaming e delle scommesse, NSoft era alla ricerca di un partner che l'aiutasse ad adattare la sua infrastruttura globale. Gli innovativi prodotti della società vedono aumentare la loro clientela nei mercati esistenti ed emergenti, ma fornire servizi ad utenti in tutto il mondo (retailer, curatori e giocatori) rappresenta una vera sfida.
NSoft ha sviluppato un proprio piano per la protezione dei dati rispettando, nel contempo, il regolamento GDPR (General Data Protection Regulation) europeo. Poiché deve attenersi ai requisiti legali di conformità nazionali, alle policy sulle imposte e ai protocolli di sicurezza, la società che ha sede in Bosnia ed Erzegovina si affida ad Akamai (in precedenza Linode) per la sua presenza a livello globale e per i suoi numerosi PoP (Point of Presence) in tutta Europa.
Linode [ora Akamai] non ci fornisce solo l'infrastruttura, ma il suo Success Team aggiunge ulteriori servizi senza alcun costo.Ana Dzida, vicepresidente del marketing, NSoft
Secondo Hexa Research, il mercato del gaming online a livello globale dovrebbe raggiungere i 73,45 miliardi di dollari entro il 2024. Grand View Research prevede che il settore registrerà un tasso di crescita annuale composito dell'11,5% dal 2019 al 2025.
Le crescenti esigenze della rete
Oltre a focalizzarsi sui temi della sicurezza e della conformità, NSoft presta una particolare attenzione alle crescenti esigenze in termini di connettività di rete. La scelta del provider errato potrebbe implicare costi del traffico che vanno a incidere profondamente sui budget della società.
NSoft utilizza la dorsale di rete, le policy relative al traffico e i NodeBalancer di Akamai in modo da potersi concentrare sulla sua espansione senza preoccuparsi dei cambiamenti dei prezzi dovuti alla sua rapida crescita.
NSoft, inoltre, parla dell'elevato livello del servizio di assistenza clienti che riceve da Akamai come motivo fondamentale del suo successo. L'Akamai Success Team collabora con NSoft per fornire costantemente un supporto strategico. La società usufruisce anche di una linea diretta con Akamai tramite cui può chiedere consigli sulla scalabilità e sull'ottimizzazione di carichi di lavoro in tutta la sua infrastruttura. "Linode [ora Akamai] non ci fornisce solo l'infrastruttura", ha affermato Ana Dzida, vicepresidente del marketing di NSoft, "ma il suo Success Team aggiunge ulteriori servizi senza alcun costo".
NSoft sta registrando un notevole successo in un mercato in cui altre società risentono di problemi crescenti durante la fase di espansione. "Siamo cresciuti insieme", ha affermato Ana. Akamai "non solo soddisfa le nostre esigenze, ma supporta il nostro modello aziendale e rappresenta per noi il provider più vantaggioso in termini di costi".
I ridotti costi dell'infrastruttura hanno consentito a NSoft di incrementare il suo budget per la ricerca e lo sviluppo e di abbassare i prezzi dei suoi prodotti. Inoltre, Akamai ha contribuito a favorire un approccio della "ricerca dell'eccellenza" con una particolare enfasi sull'innovazione. I recenti sviluppi includono un nuovo software basato sull'IA, una piattaforma pronta all'uso per la gestione delle principali attività del settore delle scommesse e un software per il riconoscimento facciale che aggiunge un livello di identificazione e sicurezza crittografata alla piattaforma e ai giochi virtuali di NSoft.
Informazioni su NSoft
NSoft è un provider di programmi software per scommesse sportive di qualità superiore riconosciuto a livello internazionale. La società sviluppa soluzioni innovative per massimizzare le opportunità di vendita dei clienti e aiutarli a raggiungere nuovi livelli di espansione. NSoft si propone di fornire soluzioni, risolvere i problemi tecnici e formare i loro clienti in più di 35 paesi tramite la progettazione di programmi software straordinari, sicuri e flessibili, facili da installare e integrare grazie anche ad un costante supporto.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.