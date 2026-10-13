除了强调安全性和合规性外，NSoft 还密切关注新兴的网络需求。与错误的提供商合作可能会导致流量配额成本过高，从而严重削减公司的预算。



利用我们的主干网、流量政策和 NodeBalancers，NSoft 将能够集中精力关注业务增长，而不必担心在快速扩展时可能出现的价格变动问题。



NSoft 还将卓越的客户服务视为其成功的关键因素。Akamai 的成功团队与 NSoft 携手合作，为其提供持续的战略支持。该公司还与 Akamai 建立了直线联系，可以随时获得关于如何扩展和优化其整个基础架构工作负载的专业建议。NSoft 营销副总裁 Ana Dzida 表示：“Linode（现在为 Akamai）带给我们的不仅仅是基础架构，他们的成功团队也无偿为我们提供了很多有价值的服务。”



企业在不断扩张的过程中往往会经历成长之痛。然而，NSoft 却能够在这样的市场环境中取得成功。Ana 表示：“我们与 Akamai 携手并肩，共同成长。Akamai 不但能满足我们的需求，他们的服务也与我们的商业模式相契合，因此毫无疑问是最具成本效益的提供商。”



由于基础架构成本的降低，NSoft 得以将更多的预算投入到研发上，因此也降低了其产品的价格。此外，这也培养了他们“永不止步”的态度以及对创新的重视。他们最近还开发了新的 AI 软件、管理核心博彩业务运营的交钥匙平台以及面部识别软件，为 NSoft 平台和虚拟博彩业增加了一层身份识别和加密安全性。