Hexa Research 指出，预计到 2024 年，全球在线博彩市场的规模将达到 734.5 亿美元。Grand View Research 发布预测，从 2019 年到 2025 年，该行业预计将实现 11.5% 的复合年增长率。
随着博彩行业的迅速发展，NSoft 正在寻找合作伙伴帮助其拓展全球基础架构。该公司凭借其创新产品在现有市场和新兴市场赢得了越来越多的客户，但要为全球的零售商、策展人和玩家提供服务却是一项艰巨的挑战。
Nsoft 在严格遵守欧盟的《一般数据保护条例》的基础上，还制定了自身的数据保护计划。该公司的总部位于波斯尼亚和黑塞哥维那，由于需要严格遵守特定国家/地区的法律法规、税收政策和安全协议，因此依赖于Akamai（以前称为 Linode）的全球足迹以及我们在欧洲的众多入网点。
Linode（现在为 Akamai）带给我们的不仅仅是基础架构，他们的成功团队也无偿为我们提供了很多有价值的服务。NSoft 营销副总裁 Ana Dzida
Hexa Research 指出，预计到 2024 年，全球在线博彩市场的规模将达到 734.5 亿美元。Grand View Research 发布预测，从 2019 年到 2025 年，该行业预计将实现 11.5% 的复合年增长率。
日益增长的网络需求
除了强调安全性和合规性外，NSoft 还密切关注新兴的网络需求。与错误的提供商合作可能会导致流量配额成本过高，从而严重削减公司的预算。
利用我们的主干网、流量政策和 NodeBalancers，NSoft 将能够集中精力关注业务增长，而不必担心在快速扩展时可能出现的价格变动问题。
NSoft 还将卓越的客户服务视为其成功的关键因素。Akamai 的成功团队与 NSoft 携手合作，为其提供持续的战略支持。该公司还与 Akamai 建立了直线联系，可以随时获得关于如何扩展和优化其整个基础架构工作负载的专业建议。NSoft 营销副总裁 Ana Dzida 表示：“Linode（现在为 Akamai）带给我们的不仅仅是基础架构，他们的成功团队也无偿为我们提供了很多有价值的服务。”
企业在不断扩张的过程中往往会经历成长之痛。然而，NSoft 却能够在这样的市场环境中取得成功。Ana 表示：“我们与 Akamai 携手并肩，共同成长。Akamai 不但能满足我们的需求，他们的服务也与我们的商业模式相契合，因此毫无疑问是最具成本效益的提供商。”
由于基础架构成本的降低，NSoft 得以将更多的预算投入到研发上，因此也降低了其产品的价格。此外，这也培养了他们“永不止步”的态度以及对创新的重视。他们最近还开发了新的 AI 软件、管理核心博彩业务运营的交钥匙平台以及面部识别软件，为 NSoft 平台和虚拟博彩业增加了一层身份识别和加密安全性。
NSoft 简介
NSoft 是国际公认的优质体育博彩软件提供商。该公司致力于开发先进的解决方案，帮助客户充分挖掘销售商机，从而实现更高的增长水平。NSoft 的使命是为客户提供设计美观、安全灵活的软件以及轻松无忧的安装和集成服务，同时提供持续的支持服务，从而解决超过 35 个国家/地区的客户所面临的问题，并提供相应的解决方案和培训。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。