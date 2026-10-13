모든 디지털 커머스 비즈니스에서 느린 웹사이트와 다운타임은 판매 손실과 매출 손실로 이어집니다.



Pressidium의 창립자들은 온라인 비즈니스 기업이 이러한 문제에 직면해서는 안 된다고 믿습니다. 이들은 호스팅 업계에 합리적인 가격대의 안정적인 인프라가 필요하다는 것을 깨닫고 Pressidium을 시작했습니다.



Pressidium은 기업이 트래픽이 급증할 때 확장이 가능한 고속 웹사이트가 필요하다고 생각합니다. Pressidium는 이러한 요구를 최우선으로 고려해 설계된 WordPress 웹사이트 호스팅에 집중하고 있습니다. Pressidium 팀은 사용자가 복잡한 시스템을 탐색하도록 방치하는 대신, 고객이 웹사이트에 대해 걱정하지 않고 비즈니스 성장에 집중할 수 있는 간단하고 사용하기 쉬운 플랫폼을 만들었습니다.



Pressidium의 공동 설립자 지아니스 자카리아디스(Giannis Zachariadis)는 "호스팅 업계에서 안정적인 아키텍처와 중소규모 웹사이트가 사용할 수 있는 아키텍처 사이에 큰 격차가 있음을 확인했습니다."라며 "비즈니스에서 웹사이트의 중요성이 날로 커지면서 뛰어난 업타임과 지원을 제공할 수 있는 공급업체를 통해 사이트를 호스팅하는 것이 얼마나 중요한지 잘 알게 되었습니다. 오늘날 디지털 에이전시부터 대학, 이커머스 리테일 기업에 이르는 다양한 비즈니스에서Pressidium을 신뢰하고 미션 크리티컬 웹사이트를 호스팅하고 있습니다."라고 말했습니다.



고객에게 최고의 경험을 제공하기 위한 노력은 기술 지원으로도 이어집니다. Pressidium은 기업 고객에게 하루 24시간, 5분 이내에 숙련된 WordPress 엔지니어의 서비스 응답을 약속합니다. 이러한 지원 철학은 2014년 회사 설립 이래로 고객들이 Pressidium을 찾게 만든 차별화 요소입니다. 98%에 육박하는 고객 유지율은 Pressidium이 고객들에게 꾸준히 서비스를 제공하고 있음을 잘 보여주며, 일부 고객은 설립 초창기부터 함께하고 있습니다. 자카리아디스는 "고객의 문제를 해결하는 것이 중요하다고 생각합니다."라며 "고객에게 문제가 발생하면 이를 해결하는 것, Pressidium은 바로 그 일을 해냅니다."라고 말했습니다.



Pressidium은 최첨단 WordPress 호스팅 솔루션으로 고객의 성장을 지속적으로 지원하는 데 앞장서고 있습니다. 혁신적인 대시보드가 그 예입니다. 이 대시보드는 고객이 웹사이트 호스팅의 모든 측면을 제어하는 중심점 역할을 하며, 특히 웹사이트 포트폴리오를 관리할 때 유용합니다.



기본 호스팅 아키텍처에도 상당한 관심과 주의를 기울이고 있습니다. Pressidium의 커뮤니케이션 이사 알렉산더 뉴햄(Alexander Newnham)은 "Pressidium은 WooCommerce와 같은 리소스 집약적인 웹사이트나 LearnDash와 같이 LMS 시스템을 운영하는 고객의 성공을 도울 수 있습니다. 대부분의 호스트는 이러한 종류의 WordPress 사이트에 문제가 발생하면 책임을 전가하지만, Pressidium은 처음부터 웹사이트가 원활하게 운영되도록 시간과 노력을 투자합니다."라며 "이는 고객에게 매우 높은 수준의 편안함과 보안을 제공합니다."라고 말했습니다.