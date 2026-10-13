Para cualquier empresa de comercio digital, la lentitud de los sitios web y el tiempo de inactividad se traducen en pérdidas de ventas e ingresos.



Los fundadores de Pressidium opinan que las empresas que hacen negocios online nunca deberían tener que enfrentarse a este problema. Fundaron Pressidium con la idea de que el sector del alojamiento necesitaba contar con una infraestructura fiable a un precio razonable.



Pressidium tiene el convencimiento de que las empresas necesitan sitios web de alta velocidad con capacidad para escalar cuando se producen picos de tráfico. La empresa se centra en un alojamiento de sitios web en WordPress diseñado con estas necesidades como la máxima prioridad. Como solución a los complejos sistemas por los que debía navegar el usuario, el equipo de Pressidium ha diseñado una plataforma sencilla y fácil de usar que permite a los clientes centrarse en el crecimiento de sus negocios en lugar de preocuparse por sus sitios web.



"Observamos que en el sector del alojamiento existía una enorme brecha entre la arquitectura fiable y la oferta disponible para sitios web pequeños y medianos", afirma Giannis Zachariadis, cofundador de Pressidium. "Con la importancia cada vez mayor que cobran los sitios web para las empresas, cada vez éramos más conscientes de que era vital alojar su sitio con un proveedor que pudiera ofrecer un tiempo de actividad y una asistencia excelentes. Hoy en día, una amplia gama de empresas, desde agencias digitales hasta universidades y retailers de comercio electrónico, confían en nosotros para alojar sus sitios web cruciales".



El compromiso de ofrecer la mejor experiencia a sus clientes también se extiende al servicio de asistencia técnica. Pressidium promete a los clientes empresariales una respuesta de servicio en menos de cinco minutos, las 24 horas al día, por parte de un experimentado ingeniero de WordPress. Esta filosofía de soporte es el aspecto diferenciador que atrae a los clientes a Pressidium desde que se fundó la empresa en 2014. Por otro lado, su tasa de retención de clientes de casi el 98 % evidencia de que Pressidium cumple constantemente con sus clientes, algunos de los cuales han sido socios desde sus inicios. "Creo que la clave no es otra que resolver sus problemas", sostiene Zachariadis. "Cuando un cliente tiene un problema, solo desea que se resuelva, y eso es precisamente lo que hacemos".



Pressidium es pionero en estimular de forma continua el crecimiento de sus clientes con soluciones de alojamiento en WordPress de vanguardia. Su innovador panel de instrumentos es un ejemplo de ello. Este actúa como punto central a través del cual los clientes pueden controlar todos los aspectos del alojamiento de su sitio web, lo que resulta especialmente útil a la hora de gestionar una cartera de sitios web.



También se presta un cuidado y una atención considerables a la arquitectura de alojamiento subyacente. "Podemos ayudar a los clientes que ejecutan sitios web que utilizan muchos recursos, como WooCommerce o los sistemas LMS (por ejemplo, LearnDash) a tener éxito. La mayoría de los hosts no se responsabilizarán si surgen problemas con estos tipos de sitios de WordPress, pero nosotros invertiremos tiempo y esfuerzo para garantizar que su sitio web funcione sin problemas desde el principio", sostiene Alexander Newnham, director de Comunicaciones de Pressidium. "Esto proporciona un gran nivel de comodidad y seguridad a los clientes".