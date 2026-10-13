Für jedes digitale Handelsunternehmen führen langsame Websites und Ausfallzeiten unweigerlich zu Verkaufsverlusten und Umsatzeinbußen.



Die Gründer von Pressidium glauben, dass Unternehmen, die Geschäfte im Internet tätigen, niemals derartigen Problemen gegenüber stehen sollten. Sie erkannten, dass es in der Hosting-Branche einen Bedarf an zuverlässiger Infrastruktur zu vernünftigen Preisen gab – und gründeten Pressidium.



Pressidium ist der Ansicht, dass Unternehmen schnelle Websites benötigen, die skalierbar sind, wenn das Trafficvolumen zunimmt. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Hosting von WordPress-Websites, die diesen Anforderungen als oberste Priorität gerecht werden sollen. Statt dass sich Nutzer mit komplexen Systemen herumschlagen müssen, hat das Team von Pressidium eine einfache, nutzerfreundliche Plattform entwickelt. Hiermit können sich Kunden ganz auf das Wachstum ihres Unternehmens konzentrieren, anstatt sich um ihre Websites zu kümmern.



„Wir haben in der Hosting-Branche eine große Lücke zwischen zuverlässiger Architektur und den verfügbaren Optionen für kleine und mittlere Websites gesehen“, so Giannis Zachariadis, Mitbegründer von Pressidium. „Angesichts der stetig wachsenden Bedeutung von Websites für Unternehmen wurde uns zunehmend bewusst, wie wichtig es ist, Websites bei einem Anbieter zu hosten, der hervorragende Verfügbarkeit und Support bietet. Heute vertrauen zahlreiche Unternehmen auf uns, wenn es um die Bereitstellung ihrer missionskritischen Websites geht: von digitalen Agenturen über Universitäten bis hin zu E‑Commerce-Einzelhändlern.“



Die Verpflichtung, Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten, erstreckt sich auch auf den technischen Support. Pressidium verspricht Unternehmenskunden rund um die Uhr innerhalb von fünf Minuten eine Serviceantwort von einem erfahrenen WordPress-Techniker. Diese Supportphilosophie ist das Alleinstellungsmerkmal, das Kunden seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2014 zu Pressidium zieht. Und mit einer Kundenbindungsrate von fast 98 % ist klar, dass Pressidium seinen Kunden, von denen einige schon von Beginn an Partner sind, konsequent liefert, was es verspricht. „Es geht einfach nur darum, Probleme zu lösen“, sagte Zachariadis. „Wenn ein Kunde ein Problem hat, muss es gelöst werden, und genau das tun wir.“



Pressidium unterstützt seine Kunden bei ihrem Geschäftswachstum mit modernsten WordPress-Hosting-Lösungen und ist in diesem Bereich absoluter Marktführer. Das innovative Dashboard ist nur ein Beispiel dafür. Es fungiert als zentraler Punkt, über den Kunden jeden Aspekt des Website-Hostings steuern können, was besonders bei der Verwaltung eines Website-Portfolios extrem nützlich ist.



Auch die zugrunde liegende Hosting-Architektur wird mit großer Sorgfalt behandelt. „Wir können Kunden, die ressourcenintensive Websites wie WooCommerce oder LMS-Systeme wie LearnDash betreiben, zum Erfolg verhelfen. Bei Problemen mit solchen WordPress-Seiten schieben die meisten Hosts die Schuld von sich. Doch wir investieren die Zeit und den Aufwand, um sicherzustellen, dass die Websites von Anfang an reibungslos funktionieren“, so Alexander Newnham, Director of Communications bei Pressidium. „Das bietet den Kunden ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit.“