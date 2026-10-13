Para qualquer negócio de comércio digital, websites lentos e tempo de inatividade se traduzem na perda de vendas e receita.



Os fundadores da Pressidium acreditam que as empresas que fazem negócios online nunca devem enfrentar esse problema. Eles começaram a Pressidium com a constatação de que havia uma necessidade no setor de hospedagem de infraestrutura confiável a um preço razoável.



A Pressidium acredita que as empresas precisam de websites de alta velocidade com capacidade de escalonamento quando há picos de tráfego. A empresa se concentra em hospedar websites WordPress projetados com essas necessidades como a prioridade principal. Em vez de deixar os usuários navegarem por sistemas complicados, a equipe da Pressidium criou uma plataforma simples e fácil de usar que permite que os clientes se concentrem no crescimento de seus negócios em vez de se preocuparem com seus websites.



"Vimos no setor de hospedagem uma enorme lacuna entre a arquitetura confiável e o que estava disponível para websites de pequeno e médio porte", afirma o cofundador da Pressidium, Giannis Zachariadis. "Com a crescente importância dos websites para as empresas, estávamos cada vez mais conscientes de como era vital hospedar o website delas com um provedor que pudesse oferecer excelente tempo de atividade e suporte. Atualmente, uma grande variedade de empresas, desde agências digitais a universidades e varejistas de comércio eletrônico, confia em nós para hospedar seus websites de missão crítica."



Um compromisso de oferecer a melhor experiência para seus clientes também se estende ao suporte técnico. A Pressidium promete aos clientes empresariais uma resposta de serviço em cinco minutos, 24 horas por dia, de um experiente engenheiro em WordPress. Essa filosofia de suporte é o diferencial que tem levado os clientes à Pressidium desde o início da empresa em 2014. E, com uma taxa de retenção de clientes de quase 98%, fica claro que a Pressidium está sempre oferecendo resultados para seus clientes, alguns dos quais são parceiros desde os primeiros dias. "Acho que a questão é simplesmente resolver os problemas deles", disse Zachariadis. "Quando um cliente tem um problema, eles apenas precisam que ele seja resolvido, e é exatamente isso que fazemos."



A Pressidium está liderando o caminho para capacitar continuamente o crescimento de seus clientes com soluções de hospedagem WordPress de ponta. Seu inovador painel é um exemplo. Ele funciona como um ponto central por meio do qual os clientes podem controlar todos os aspectos da hospedagem de seus websites, o que é especialmente útil ao gerenciar um portfólio de websites.



Um cuidado e uma atenção consideráveis também são direcionados à arquitetura de hospedagem subjacente. "Podemos ajudar os clientes que estão executando websites com muitos recursos, como o WooCommerce, ou sistemas LMS, como o LearnDash, a ser bem-sucedidos. A maioria dos provedores de hospedagem vai transferir a culpa se surgirem problemas com este tipo de websites WordPress, mas nós investiremos tempo e esforço para garantir que o website deles funcione perfeitamente desde o início", afirma Alexander Newnham, diretor de comunicações da Pressidium. "Isso proporciona um enorme nível de conforto e segurança para os clientes."