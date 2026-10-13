Pour les entreprises de commerce digital, la lenteur des sites Web et les temps d'arrêt se traduisent par une perte de ventes et de revenus.



Selon les fondateurs de Pressidium, les entreprises qui font du commerce en ligne ne devraient jamais être confrontées à ce problème. Ils ont créé Pressidium d'après le constat que le secteur de l'hébergement nécessitait une infrastructure fiable à un prix raisonnable.



Pressidium estime que les entreprises ont besoin de sites Web haut débit capables de s'adapter en cas de pics de trafic. L'entreprise se concentre sur l'hébergement de sites WordPress conçus en fonction de ces besoins. Plutôt que de laisser les utilisateurs naviguer dans des systèmes complexes, l'équipe Pressidium a conçu une plateforme simple d'utilisation qui permet aux clients de se concentrer sur la croissance de leur entreprise au lieu de se soucier de leurs sites Web.



« Nous avons constaté qu'il existe dans le secteur de l'hébergement un énorme fossé entre une architecture fiable et ce qui était disponible pour les sites Web de petite et moyenne taille », a déclaré Giannis Zachariadis, co-fondateur de Pressidium. « Avec l'importance croissante des sites Web d'entreprises, nous étions de plus en plus conscients qu'il était vital d'héberger son site chez un fournisseur capable d'offrir une disponibilité et une assistance d'excellence. Aujourd'hui, un large éventail d'entreprises, des agences digitales aux universités et aux détaillants de commerce électronique, nous font confiance pour héberger leurs sites Web stratégiques. »



L'engagement consistant à fournir la meilleure expérience à ses clients s'étend également à l'assistance technique. Pressidium promet aux entreprises clientes une réponse dans les cinq minutes, 24 heures sur 24, de la part d'un ingénieur WordPress expérimenté. Cette philosophie d'assistance est ce qui distingue Pressidium et pousse les clients à faire appel à l'entreprise depuis sa création en 2014. Avec un taux de fidélisation de la clientèle de près de 98 %, il est clair que Pressidium est toujours à la hauteur de ses clients, dont certains sont partenaires depuis ses débuts. « Je pense qu'il s'agit simplement de résoudre leurs problèmes », déclare Giannis Zachariadis. « Lorsqu'un client a un problème, il lui suffit de le résoudre, et c'est exactement ce que nous faisons. »



Pressidium montre la voie en favorisant continuellement la croissance de ses clients grâce à des solutions d'hébergement WordPress de pointe. Leur tableau de bord innovant en est un exemple. Il s'agit d'un point central qui permet aux clients de contrôler chaque aspect de leur hébergement de site Web, ce qui est particulièrement utile lors de la gestion d'un portefeuille de sites Web.



Un soin et une attention considérables sont également portés à leur architecture d'hébergement sous-jacente. « Nous sommes en mesure d'aider les clients qui exploitent des sites Web gourmands en ressources comme WooCommerce, ou des systèmes LMS comme LearnDash. La plupart des hébergeurs se rejettent la responsabilité en cas de problèmes avec ces types de sites WordPress, mais nous investissons du temps et des efforts pour assurer le bon fonctionnement de votre site Web dès le début », déclare Alexander Newnham, directeur des communications de Pressidium. « Cela offre aux client un excellent niveau de confort et de sécurité. »