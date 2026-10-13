あらゆるデジタル・コマース・ビジネスにおいて、Webサイトの低速化やダウンタイムは売上と収益の損失につながります。
Pressidiumの創設者は、オンラインでビジネスを行う企業がこの問題に直面することはあってはならないと考えています。そして、ホスティング業界では適切な価格で信頼性の高いインフラが求められていることに気付き、Pressidiumを創設しました。
Pressidiumは、企業にはトラフィックが急増したときにキャパシティを拡張できる高速のWebサイトが必要であると考えています。同社は、このニーズに応えることを最優先に考えて設計されたWordPress Webサイトのホスティングに注力しています。Pressidiumチームは、ユーザーに複雑なシステムを操作させるのではなく、シンプルで使いやすいプラットフォームを構築し、クライアントがWebサイトを気にすることなくビジネスの拡大に集中できるようにしました。
Pressidiumの共同創設者であるGiannis Zachariadis氏は次のように述べています。「ホスティング業界では、信頼性の高いアーキテクチャと、中小規模のWebサイトで利用できるアーキテクチャとの間に、大きなギャップがありました。企業にとってWebサイトの重要性がますます高まっていることから、優れたアップタイムとサポートを提供できるプロバイダーを使用してサイトをホストすることがどれほど重要であるかを、私たちはますます強く認識するようになりました。現在、デジタル広告代理店から大学やEコマース小売企業まで、幅広い企業が当社を利用してミッションクリティカルなWebサイトを運営しています」
お客様に最高の体験を提供するというコミットメントは、テクニカルサポートの領域にも及びます。Pressidiumは、経験豊富なWordPressエンジニアによる5分以内のサービス対応を24時間提供することを、エンタープライズ顧客に約束しています。同社は2014年の創設以来、このサポート理念を差別化要素として、顧客を引き付けてきました。顧客維持率が約98%であることから、同社が一貫して顧客に貢献していることは明らかであり、顧客の中には同社の草創期からパートナーとなっている企業もあります。Zachariadis氏はこのように述べています。「重要なのは、何よりもお客様の問題を解決することです。問題を抱えているお客様が必要としているのは、解決策です。当社の役割は、その解決策を提供することです」
Pressidiumは、最先端のWordPressホスティングソリューションにより、お客様の成長を継続的に支援しています。同社の革新的なダッシュボードはその一例であり、顧客はこれを中枢としてWebサイトホスティングのあらゆる側面をコントロールできます。これは特に、Webサイトのポートフォリオを管理する場合に便利です。
また、基盤となるホスティングアーキテクチャにも十分な注意を払っています。「当社は、WooCommerceや、LearnDashなどのLMSシステムをはじめとする、リソースを大量に消費するWebサイトを運用しているお客様の成功を支援することができます。これらのタイプのWordPressサイトで問題が発生した場合、ほとんどのホストは責任を転嫁します。しかし、当社は時間と労力を費やし、お客様のWebサイトが最初からスムーズかつ適切に動作するようにしています」と、PressidiumのDirector of CommunicationsであるAlexander Newnham氏は述べています。「これにより、クライアントに極めてハイレベルの快適性とセキュリティがもたらされます」
「当社はLinode（現Akamai）と真の関係を築いています。今では技術レベルにとどまらず、信頼を寄せています。強力なゲームチェンジャーである同社とパートナーシップを結んでいるため、当社はホスティングプロバイダーを変える予定はありません」—Alexander Newnham氏、Pressidium、Director of Communications
あらゆるデジタル・コマース・ビジネスにおいて、Webサイトの低速化やダウンタイムは売上と収益の損失につながります。
ベンチマークによって意思決定を促進
Pressidiumのカスタマーサービスの取り組みとイノベーションは、Linode（現Akamai）とのパートナーシップによって支えられています。Pressidiumの創設以来、Akamaiとその子会社はクラウド・サービス・プロバイダーとして同社にサービスを提供しており、同社が現在のような一流のプラットフォームに成長するための後押しをしてきました。
Akamaiのサービスにより、Pressidiumは他の方法よりも優れた信頼性を顧客に提供できます。Akamaiは世界中の新しい市場に進出し続けているため、Presidiumも同様に拡大しながら、業界トップクラスのWordPress Webサイトと一流のカスタマーサービスを顧客に提供し続けることができます。
Pressidiumについて
PressidiumはWordPressホスティングプラットフォームの業界リーダーへと成長しました。ユーザー体験とカスタマーサービスに対するコミットメントを土台として構築されたPressidiumは、使いやすいインターフェースと高速で可用性の高いECサイトをクライアントに提供しています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。