Pressidium

あらゆるデジタル・コマース・ビジネスにおいて、Webサイトの低速化やダウンタイムは売上と収益の損失につながります。



Pressidiumの創設者は、オンラインでビジネスを行う企業がこの問題に直面することはあってはならないと考えています。そして、ホスティング業界では適切な価格で信頼性の高いインフラが求められていることに気付き、Pressidiumを創設しました。



Pressidiumは、企業にはトラフィックが急増したときにキャパシティを拡張できる高速のWebサイトが必要であると考えています。同社は、このニーズに応えることを最優先に考えて設計されたWordPress Webサイトのホスティングに注力しています。Pressidiumチームは、ユーザーに複雑なシステムを操作させるのではなく、シンプルで使いやすいプラットフォームを構築し、クライアントがWebサイトを気にすることなくビジネスの拡大に集中できるようにしました。



Pressidiumの共同創設者であるGiannis Zachariadis氏は次のように述べています。「ホスティング業界では、信頼性の高いアーキテクチャと、中小規模のWebサイトで利用できるアーキテクチャとの間に、大きなギャップがありました。企業にとってWebサイトの重要性がますます高まっていることから、優れたアップタイムとサポートを提供できるプロバイダーを使用してサイトをホストすることがどれほど重要であるかを、私たちはますます強く認識するようになりました。現在、デジタル広告代理店から大学やEコマース小売企業まで、幅広い企業が当社を利用してミッションクリティカルなWebサイトを運営しています」



お客様に最高の体験を提供するというコミットメントは、テクニカルサポートの領域にも及びます。Pressidiumは、経験豊富なWordPressエンジニアによる5分以内のサービス対応を24時間提供することを、エンタープライズ顧客に約束しています。同社は2014年の創設以来、このサポート理念を差別化要素として、顧客を引き付けてきました。顧客維持率が約98%であることから、同社が一貫して顧客に貢献していることは明らかであり、顧客の中には同社の草創期からパートナーとなっている企業もあります。Zachariadis氏はこのように述べています。「重要なのは、何よりもお客様の問題を解決することです。問題を抱えているお客様が必要としているのは、解決策です。当社の役割は、その解決策を提供することです」



Pressidiumは、最先端のWordPressホスティングソリューションにより、お客様の成長を継続的に支援しています。同社の革新的なダッシュボードはその一例であり、顧客はこれを中枢としてWebサイトホスティングのあらゆる側面をコントロールできます。これは特に、Webサイトのポートフォリオを管理する場合に便利です。



また、基盤となるホスティングアーキテクチャにも十分な注意を払っています。「当社は、WooCommerceや、LearnDashなどのLMSシステムをはじめとする、リソースを大量に消費するWebサイトを運用しているお客様の成功を支援することができます。これらのタイプのWordPressサイトで問題が発生した場合、ほとんどのホストは責任を転嫁します。しかし、当社は時間と労力を費やし、お客様のWebサイトが最初からスムーズかつ適切に動作するようにしています」と、PressidiumのDirector of CommunicationsであるAlexander Newnham氏は述べています。「これにより、クライアントに極めてハイレベルの快適性とセキュリティがもたらされます」