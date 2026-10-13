Per qualsiasi azienda che opera nel commercio digitale, la lentezza dei siti web e i problemi di downtime si traducono in perdita di vendite e di profitti.



I fondatori di Pressidium ritengono che le aziende che operano online non dovrebbero mai fronteggiare questo problema. Pressidium è stata fondata perché si avvertiva la necessità di un'infrastruttura affidabile ad un prezzo ragionevole nel settore dei servizi di hosting.



Pressidium ritiene che alle aziende servano siti web ad alta velocità con la capacità di scalare in base ai picchi di traffico. L'azienda si focalizza sui servizi di hosting dei siti web WordPress progettati con queste esigenze come priorità principali. Anziché lasciare gli utenti a spostarsi in sistemi complessi, il team di Pressidium ha realizzato una piattaforma semplice e facile da usare che consente ai clienti di focalizzarsi sull'espansione delle loro attività aziendali invece di preoccuparsi dei loro siti web.



"Abbiamo visto nel settore dei servizi di hosting un enorme divario tra un'architettura affidabile e ciò che era a disposizione dei siti web medio-piccoli", ha affermato Giannis Zachariadis, cofondatore di Pressidium. "Con i siti web che assumono sempre maggiore importanza per le aziende, siamo diventati ancora più consapevoli di quanto sia vitale offrire servizi di hosting dei siti da parte di un provider in grado di offrire un eccellente supporto e un tempo di attività elevato. Oggi, un'ampia gamma di aziende, dalle società digitali alle università fino ai retailer di e-commerce, si affida a noi per i servizi di hosting dei loro siti web mission-critical".



L'impegno di fornire le migliori experience ai suoi clienti si estende anche al supporto tecnico. Pressidium promette alle aziende un servizio di risposta fornito entro 5 minuti, 24 ore al giorno, da un tecnico WordPress esperto. Questa filosofia del supporto è l'elemento distintivo che ha attratto i clienti in Pressidium dalla sua fondazione nel 2014. Con un tasso di fidelizzazione pari quasi al 98%, è chiaro che Pressidium soddisfa costantemente le aspettative dei suoi clienti, alcuni dei quali sono suoi partner fin dagli esordi. "Ritengo che la questione sia semplicemente quella di riuscire a risolvere i loro problemi", ha affermato Zachariadis. "Se un cliente ha un problema, vuole semplicemente che venga risolto e noi lo facciamo".



Pressidium è un'azienda leader del settore che offre innovative soluzioni di hosting WordPress per favorire continuamente l'espansione dei suoi clienti. Il suo dashboard innovativo ne è un esempio poiché agisce come un punto centrale tramite cui i clienti possono controllare ogni aspetto del loro servizio di hosting del sito web, una funzione particolarmente utile se si gestiscono più siti web.



Una notevole dose di attenzione e cura vengono dirette anche verso la loro architettura di hosting sottostante. "Possiamo favorire il successo di clienti che dispongono di siti web ad alta intensità di risorse, come WooCommerce, o di sistemi LMS, come LearnDash. La maggior parte dei clienti diffonderà la notizia se si verificano problemi con questi tipi di siti WordPress, ma investiamo tempo e fatica per garantire il perfetto funzionamento dei siti web fin dall'inizio", ha affermato Alexander Newnham, direttore delle comunicazioni di Pressidium. "Pertanto, i clienti si sentono enormemente rassicurati da questo approccio".