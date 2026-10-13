对于任何数字商务公司来说，网站加载速度慢或经常出现停机问题会导致销售额和收入下降。



Pressidium 的创始人认为，在网上开展业务的公司永远不应该面对这种问题。他们创立 Pressidium 的初衷是意识到托管行业应以合理的价格提供可靠的基础架构。



Pressidium 认为，企业需要具备能够在流量高峰期间进行扩展的高速网站。该公司专注于托管那些以满足这些需求为首要任务的 WordPress 网站。Pressidium 团队并没有让用户去浏览复杂的系统，而是精心打造了一个简单易用的平台，让客户能够集中精力发展业务，而不必为他们的网站劳心费力。



Pressidium 的联合创始人 Giannis Zachariadis 表示：“我们发现，在托管行业中，可靠的架构与中小型网站可用的架构之间有着天壤之别。随着网站对企业的重要性与日俱增，我们越来越意识到，选择能够提供卓越正常运行时间和优质支持服务的托管提供商至关重要。如今，从数字化机构、大学到电子商务零售商，各种企业都信赖我们来托管他们的任务关键型网站。”



他们承诺为客户提供出色的体验，这一承诺也涵盖了技术支持。Pressidium 向企业客户承诺，在遇到问题时，经验丰富的 WordPress 工程师会在 5 分钟内提供服务响应，并且提供全天候服务。自 2014 年成立以来，这种支持服务理念一直是 Pressidium 吸引客户的独特优势。Pressidium 的客户保留率接近 98%，这表明公司一直致力于为客户提供优质服务。事实上，一些客户自公司创立之初便与他们建立了合作关系，并一直持续至今。Zachariadis 表示：“我认为关键在于解决客户所面临的问题。当客户遇到问题时，他们最需要的就是我们能够及时解决这些问题，而我们正是这样做的。”



Pressidium 一直稳居行业前列，通过非凡的 WordPress 托管解决方案持续助力客户向前发展。而他们创新推出的仪表板完美地诠释了这一点。作为一个核心枢纽，该仪表板让客户能够全面掌控其网站托管情况的方方面面，这在管理众多网站时尤为实用。



此外，他们还高度重视底层托管架构。Pressidium 的传播总监 Alexander Newnham 表示：“我们能够协助运行资源密集型网站（如 WooCommerce）或 LMS 系统（如 LearnDash）的客户取得成功。尽管许多托管提供商会在这些类型的 WordPress 网站出现问题时推卸责任，但我们始终愿意投入时间和精力，竭力确保您的网站从一开始便能顺利运行。这大大提升了客户的舒适感和安全感。”