서비스 운영 책임자인 로베르토 카바기온(Roberto Cavaggion)은 네덜란드 최대의 TV 네트워크 중 하나인 RTL Nederland의 방송 품질과 보안을 담당하고 있습니다. RTL은 성능 유지를 위해 Akamai의 콘텐츠 전송 네트워크를 통해 콘텐츠를 방송합니다. 시청자는 가까운 서버에서 프로그램에 접속할 수 있기 때문에 짧은 지연 시간으로 중단 없이 시청할 수 있습니다. 이러한 서비스에는 스트리밍 플랫폼인 Videoland와 최신 실시간 날씨 앱인 Buienradar가 있습니다.

Akamai App & API Protector와 Prolexic은 비즈니스 서버에 트래픽을 폭증시켜 속도를 늦추거나 심지어 오프라인 상태로 만들려 하는 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 공격으로부터 RTL의 인프라를 보호합니다. RTL은 DDoS 인시던트를 방지함으로써 시청자에게 항상 끊김 없는 고품질 스트리밍 서비스를 제공하고 있습니다. Akamai 솔루션은 비디오 스트리밍, 재방송 서비스, 스마트폰 앱을 통해 시청자를 늘리고자 하는 RTL의 광범위한 디지털 방송 전략을 지원하고 있습니다.

RTL과 Akamai에 대해 더 알아보려면 사례 연구와 블로그를 참고하세요.