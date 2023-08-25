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RTL

이 선도적인 방송사는 Akamai를 통해 수백만 명의 시청자에게 중단 없는 고품질 시청 경험과 수준 높은 일기 예보를 제공합니다

RTL 로고

위치

네덜란드 힐베르쉼

www.rtl.nl

업계

미디어

주요 효과

  • DDoS 인시던트 제거
  • 중단 없는 고품질 스트리밍
  • 시청자 증가

솔루션

App & API Protector Prolexic
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서비스 운영 책임자인 로베르토 카바기온(Roberto Cavaggion)은 네덜란드 최대의 TV 네트워크 중 하나인 RTL Nederland의 방송 품질과 보안을 담당하고 있습니다. RTL은 성능 유지를 위해 Akamai의 콘텐츠 전송 네트워크를 통해 콘텐츠를 방송합니다. 시청자는 가까운 서버에서 프로그램에 접속할 수 있기 때문에 짧은 지연 시간으로 중단 없이 시청할 수 있습니다. 이러한 서비스에는 스트리밍 플랫폼인 Videoland와 최신 실시간 날씨 앱인 Buienradar가 있습니다. 

Akamai App & API Protector와 Prolexic은 비즈니스 서버에 트래픽을 폭증시켜 속도를 늦추거나 심지어 오프라인 상태로 만들려 하는 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 공격으로부터 RTL의 인프라를 보호합니다. RTL은 DDoS 인시던트를 방지함으로써 시청자에게 항상 끊김 없는 고품질 스트리밍 서비스를 제공하고 있습니다. Akamai 솔루션은 비디오 스트리밍, 재방송 서비스, 스마트폰 앱을 통해 시청자를 늘리고자 하는 RTL의 광범위한 디지털 방송 전략을 지원하고 있습니다.

RTL과 Akamai에 대해 더 알아보려면 사례 연구블로그를 참고하세요.

RTL Nederland 소개

RTL Nederland는 네덜란드에서 가장 선도적이고 유명한 미디어 기업 중 하나입니다. 이들은 모든 관련 플랫폼에서 24시간 연중무휴로 감동적인 이야기를 전함으로써 수많은 시청자에게 즐거움을 선사하고 정보를 제공하는 것을 목표로 합니다. 만능 미디어 및 엔터테인먼트 기업으로서 무료 방송국 5개(RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, RTL Z), 독립 뉴스 기업, 선도적인 지역 주문형 비디오 플랫폼 Videoland, 디지털 채널 3개(RTL Lounge, RTL Crime, RTL Telekids), 디지털 날씨 플랫폼 Buienradar를 운영하고 있습니다. 여러 채널과 플랫폼은 주로 네덜란드 프로그램과 국제 콘텐츠, 다큐멘터리, 영화, 드라마 등 다양한 프로그램을 제공합니다. RTL Nederland는  RTL Group의 자회사이이자 세계적 기업인 Bertelsmann에 소속되어 있습니다.
www.rtl.nl

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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