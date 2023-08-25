In qualità di direttore delle operazioni di servizio, Roberto Cavaggion è responsabile della qualità e della sicurezza delle trasmissioni di RTL Nederland, una delle più grandi reti televisive olandesi. Per consentire di mantenere elevate le performance, RTL effettua le sue trasmissioni tramite la rete per la distribuzione dei contenuti di Akamai. Il pubblico può accedere alla programmazione da un server vicino, che consente di garantire una bassa latenza e una visione ininterrotta. Questi servizi includono una piattaforma di streaming, Videoland e Buienradar, un'app meteo in tempo reale avanzata.
Le soluzioni Akamai App & API Protector e Prolexic aiutano a proteggere l'infrastruttura di RTL dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service), che mirano a inondare i server aziendali di traffico per rallentarli o addirittura metterli offline. Eliminando gli incidenti DDoS, RTL offre agli spettatori uno streaming ininterrotto e di alta qualità in ogni momento. Le soluzioni Akamai aiutano RTL a supportare la sua più ampia strategia di trasmissione digitale volta ad aumentare il proprio pubblico tramite streaming video, servizi di recupero e app per smartphone.
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