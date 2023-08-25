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Background

RTL

Un'emittente leader offre visione ininterrotta e di alta qualità e previsioni meteo avanzate a milioni di persone con Akamai

Logo di RTL

Sede

Hilversum, Paesi Bassi

www.rtl.nl

Settore

Media

Vantaggi principali

  • Eliminazione degli incidenti DDoS
  • Streaming ininterrotto e di alta qualità
  • Aumento del pubblico di utenti

Soluzione

App & API Protector Prolexic
Scarica come PDF

In qualità di direttore delle operazioni di servizio, Roberto Cavaggion è responsabile della qualità e della sicurezza delle trasmissioni di RTL Nederland, una delle più grandi reti televisive olandesi. Per consentire di mantenere elevate le performance, RTL effettua le sue trasmissioni tramite la rete per la distribuzione dei contenuti di Akamai. Il pubblico può accedere alla programmazione da un server vicino, che consente di garantire una bassa latenza e una visione ininterrotta. Questi servizi includono una piattaforma di streaming, Videoland e Buienradar, un'app meteo in tempo reale avanzata. 

Le soluzioni Akamai App & API Protector e Prolexic aiutano a proteggere l'infrastruttura di RTL dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service), che mirano a inondare i server aziendali di traffico per rallentarli o addirittura metterli offline. Eliminando gli incidenti DDoS, RTL offre agli spettatori uno streaming ininterrotto e di alta qualità in ogni momento. Le soluzioni Akamai aiutano RTL a supportare la sua più ampia strategia di trasmissione digitale volta ad aumentare il proprio pubblico tramite streaming video, servizi di recupero e app per smartphone.

Per ulteriori informazioni su RTL e Akamai, leggi il case study e il blog.

Informazioni su RTL Nederland

RTL Nederland è una delle aziende che operano nel settore dei media più importanti e illustri dei Paesi Bassi. Il suo obiettivo è intrattenere e informare un vasto pubblico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutte le piattaforme pertinenti, con storie che toccano sia il cuore che la mente. L'azienda che opera nel settore Media & Entertainment dispone di cinque stazioni televisive che trasmettono in chiaro (RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 e RTL Z), una testata giornalistica indipendente, l'innovativa piattaforma locale di video on-demand Videoland, tre canali digitali (RTL Lounge, RTL Crime e RTL Telekids) e la piattaforma meteorologica digitale Buienradar. I suoi canali e piattaforme offrono un'ampia varietà di programmi prevalentemente olandesi e contenuti internazionali, documentari, film e fiction. RTL Nederland è una società controllata del gruppo RTL e parte  dell'organizzazione internazionale Bertelsmann.
www.rtl.nl

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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