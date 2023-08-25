RTL Nederland è una delle aziende che operano nel settore dei media più importanti e illustri dei Paesi Bassi. Il suo obiettivo è intrattenere e informare un vasto pubblico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutte le piattaforme pertinenti, con storie che toccano sia il cuore che la mente. L'azienda che opera nel settore Media & Entertainment dispone di cinque stazioni televisive che trasmettono in chiaro (RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 e RTL Z), una testata giornalistica indipendente, l'innovativa piattaforma locale di video on-demand Videoland, tre canali digitali (RTL Lounge, RTL Crime e RTL Telekids) e la piattaforma meteorologica digitale Buienradar. I suoi canali e piattaforme offrono un'ampia varietà di programmi prevalentemente olandesi e contenuti internazionali, documentari, film e fiction. RTL Nederland è una società controllata del gruppo RTL e parte dell'organizzazione internazionale Bertelsmann.

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