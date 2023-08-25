En tant que responsable des opérations de service, Roberto Cavaggion est responsable de la qualité et de la sécurité de la diffusion de RTL Nederland, l'un des plus grands réseaux de télévision néerlandais. Pour maintenir les performances, RTL diffuse du contenu via le réseau de diffusion de contenu d'Akamai. L'audience peut accéder à la programmation à partir d'un serveur à proximité, ce qui contribue à offrir une faible latence et un visionnage sans interruption. Ces services comprennent une plateforme de streaming, Videoland, et Buienradar, une application météo avancée en temps réel.

Akamai App & API Protector et Prolexic permettent de protéger l'infrastructure de RTL contre les attaques DDoS (déni de service distribué), qui visent à inonder les serveurs d'entreprise de trafic pour les ralentir ou même les forcer à se déconnecter. En éliminant les incidents DDoS, RTL offre aux téléspectateurs un streaming de haute qualité sans interruption, à tout moment. Les solutions Akamai aident RTL à réaliser sa stratégie globale de diffusion digitale, qui consiste à augmenter son audience grâce au streaming vidéo, aux services de vidéo à la demande et aux applications pour smartphones.

Pour en savoir plus sur RTL et Akamai, consultez l'étude de cas et le blog.