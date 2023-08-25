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RTL

Grâce à Akamai, un diffuseur de premier plan permet à des millions de personnes de bénéficier d'un visionnage et de prévisions météorologiques avancées de haute qualité et sans interruption

Logo RTL

Localisation géographique

Hilversum, Pays-Bas

www.rtl.nl

Secteur

Médias

Principaux impacts

  • Élimination des incidents DDoS
  • Streaming de haute qualité sans interruption
  • Augmentation du nombre d'utilisateurs

Solution

App & API Protector Prolexic
Télécharger au format PDF

En tant que responsable des opérations de service, Roberto Cavaggion est responsable de la qualité et de la sécurité de la diffusion de RTL Nederland, l'un des plus grands réseaux de télévision néerlandais. Pour maintenir les performances, RTL diffuse du contenu via le réseau de diffusion de contenu d'Akamai. L'audience peut accéder à la programmation à partir d'un serveur à proximité, ce qui contribue à offrir une faible latence et un visionnage sans interruption. Ces services comprennent une plateforme de streaming, Videoland, et Buienradar, une application météo avancée en temps réel. 

Akamai App & API Protector et Prolexic permettent de protéger l'infrastructure de RTL contre les attaques DDoS (déni de service distribué), qui visent à inonder les serveurs d'entreprise de trafic pour les ralentir ou même les forcer à se déconnecter. En éliminant les incidents DDoS, RTL offre aux téléspectateurs un streaming de haute qualité sans interruption, à tout moment. Les solutions Akamai aident RTL à réaliser sa stratégie globale de diffusion digitale, qui consiste à augmenter son audience grâce au streaming vidéo, aux services de vidéo à la demande et aux applications pour smartphones.

Pour en savoir plus sur RTL et Akamai, consultez l'étude de cas et le blog.

À propos de RTL Nederland

RTL Nederland est l'une des sociétés de média les plus importantes et les plus renommées des Pays-Bas. Son objectif est de divertir et d'informer un large public 24 h/24, 7 j/7 sur toutes les plateformes pertinentes avec des histoires qui touchent à la fois le cœur et l'esprit. Cette société de média et de divertissement polyvalente dispose de cinq chaînes de télévision gratuites (RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 et RTL Z), un organe de presse indépendant, la première plateforme locale de vidéo à la demande Videoland, trois chaînes digitales (RTL Lounge, RTL Crime et RTL Telekids) et la plateforme météorologique digitale Buienradar. Ses chaînes et plateformes offrent une grande variété de programmes principalement néerlandais et de contenus internationaux, de documentaires, de films et de drames. RTL Nederland est une filiale du groupe RTL et fait partie de l'organisation internationale Bertelsmann.
www.rtl.nl

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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