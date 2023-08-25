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RTL

大手放送局がAkamaiを利用し、中断のない高品質な視聴と高度な天気予報を数百万人もの人々に提供

RTLのロゴ

所在地

オランダ、ヒルフェルスム

www.rtl.nl

業種

メディア

主な効果

  • DDoSインシデントの排除
  • 高品質で中断のないストリーミング
  • ユーザーオーディエンスの増加

ソリューション

App & API Protector Prolexic
PDFとしてダウンロード

オランダで最大規模のテレビネットワークの1つであるRTL NederlandでHead of Service Operationsを務めるRoberto Cavaggion氏は、放送の品質とセキュリティを担当しています。パフォーマンスを維持するために、RTLはAkamaiのコンテンツ・デリバリー・ネットワークを介してコンテンツを放送しています。視聴者は近くのサーバーから番組にアクセスできるため、低レイテンシーで中断のない視聴を楽しむことができます。そのサービスには、ストリーミングプラットフォームのVideolandや、高度なリアルタイム天気予報アプリであるBuienradarなどがあります。 

Akamai App & API ProtectorとProlexicが、RTLのインフラをDDoS（分散型サービス妨害）攻撃から保護しています。DDoS攻撃は、大量のトラフィックをビジネスサーバーに送り込んで、速度を低下させたりオフラインに追い込んだりすることを目的とするものです。RTLは、DDoSインシデントを排除することで、視聴者に常に高品質で中断のないストリーミングを提供しています。Akamaiのソリューションは、動画ストリーミング、キャッチアップサービス、スマートフォンアプリを通じて視聴者数を増やすという幅広いデジタル放送戦略をサポートできるようRTLを支援しています。

RTLおよびAkamaiの詳細については、ケーススタディブログをご覧ください。

RTL Nederlandについて

RTL Nederlandは、オランダを代表する最も著名なメディア企業の1つです。その目標は、感性と知性の両方に触れるストーリーを、すべての関連プラットフォームを通じて24時間体制で提供し、幅広い視聴者に向けて娯楽を提供し情報を伝えることです。この総合的なメディアおよびエンターテインメント企業は、5つの無料放送局（RTL 4、RTL 5、RTL 7、RTL 8、RTL Z）、独立ニュース組織、大手ローカル・ビデオ・オン・デマンド・プラットフォームのVideoland、3つのデジタルチャネル（RTL Lounge、RTL Crime、RTL Telekids）、デジタル気象プラットフォームのBuienradarを保有しています。同社のチャンネルとプラットフォームは、主にオランダの番組や国際的なコンテンツ、ドキュメンタリー、映画、ドラマを幅広く提供しています。RTL NederlandはRTL Groupの子会社であり、国際的なBertelsmannの企業群の一部です。  
www.rtl.nl

Akamaiについて

Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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