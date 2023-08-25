オランダで最大規模のテレビネットワークの1つであるRTL NederlandでHead of Service Operationsを務めるRoberto Cavaggion氏は、放送の品質とセキュリティを担当しています。パフォーマンスを維持するために、RTLはAkamaiのコンテンツ・デリバリー・ネットワークを介してコンテンツを放送しています。視聴者は近くのサーバーから番組にアクセスできるため、低レイテンシーで中断のない視聴を楽しむことができます。そのサービスには、ストリーミングプラットフォームのVideolandや、高度なリアルタイム天気予報アプリであるBuienradarなどがあります。

Akamai App & API ProtectorとProlexicが、RTLのインフラをDDoS（分散型サービス妨害）攻撃から保護しています。DDoS攻撃は、大量のトラフィックをビジネスサーバーに送り込んで、速度を低下させたりオフラインに追い込んだりすることを目的とするものです。RTLは、DDoSインシデントを排除することで、視聴者に常に高品質で中断のないストリーミングを提供しています。Akamaiのソリューションは、動画ストリーミング、キャッチアップサービス、スマートフォンアプリを通じて視聴者数を増やすという幅広いデジタル放送戦略をサポートできるようRTLを支援しています。

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