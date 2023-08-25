Como chefe de operações de serviço, Roberto Cavaggion é responsável pela qualidade e segurança das transmissões da RTL Nederland, uma das maiores redes de TV da Holanda. Para ajudar a manter o desempenho, a RTL transmite conteúdo por meio da Rede de Entrega de Conteúdo da Akamai. O público pode acessar a programação a partir de um servidor próximo, o que contribui para uma baixa latência e uma experiência de visualização ininterrupta. Esses serviços incluem uma plataforma de streaming, a Videoland, e o Buienradar, um aplicativo meteorológico avançado em tempo real.

O Akamai App & API Protector e o Prolexic ajudam a proteger a infraestrutura da RTL contra ataques DDoS (negação de serviço distribuída), que têm como objetivo sobrecarregar os servidores da empresa com tráfego para deixá-los mais lentos ou até mesmo forçá-los a ficar fora do ar. Ao eliminar os incidentes de DDoS, a RTL oferece aos telespectadores uma transmissão de alta qualidade e ininterrupta em todos os momentos. As soluções da Akamai ajudam a RTL a apoiar sua estratégia mais ampla de transmissão digital, que visa aumentar sua audiência por meio de streaming de vídeo, serviços sob demanda e aplicativos para smartphones.

Para saber mais sobre a RTL e a Akamai, leia o estudo de caso e o blog.