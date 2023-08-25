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RTL

Emissora líder do mercado oferece programação ininterrupta e de alta qualidade, além de previsões meteorológicas avançadas, para milhões de pessoas com a Akamai

Logotipo do RTL

Localização

Hilversum, Países Baixos

www.rtl.nl

Setor

Mídia

Principais impactos

  • Incidentes de DDoS eliminados
  • Streaming ininterrupto e de alta qualidade
  • Aumento da audiência

Solução

App and API Protector Prolexic
Baixar como PDF

Como chefe de operações de serviço, Roberto Cavaggion é responsável pela qualidade e segurança das transmissões da RTL Nederland, uma das maiores redes de TV da Holanda. Para ajudar a manter o desempenho, a RTL transmite conteúdo por meio da Rede de Entrega de Conteúdo da Akamai. O público pode acessar a programação a partir de um servidor próximo, o que contribui para uma baixa latência e uma experiência de visualização ininterrupta. Esses serviços incluem uma plataforma de streaming, a Videoland, e o Buienradar, um aplicativo meteorológico avançado em tempo real. 

O Akamai App & API Protector e o Prolexic ajudam a proteger a infraestrutura da RTL contra ataques DDoS (negação de serviço distribuída), que têm como objetivo sobrecarregar os servidores da empresa com tráfego para deixá-los mais lentos ou até mesmo forçá-los a ficar fora do ar. Ao eliminar os incidentes de DDoS, a RTL oferece aos telespectadores uma transmissão de alta qualidade e ininterrupta em todos os momentos. As soluções da Akamai ajudam a RTL a apoiar sua estratégia mais ampla de transmissão digital, que visa aumentar sua audiência por meio de streaming de vídeo, serviços sob demanda e aplicativos para smartphones.

Para saber mais sobre a RTL e a Akamai, leia o estudo de caso e o blog.

Sobre a RTL Nederland

A RTL Nederland é uma das principais e mais distintas empresas de mídia da Holanda. Seu objetivo é entreter e informar um público amplo 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todas as plataformas relevantes com histórias que tocam o coração e a mente. A empresa completa de mídia e entretenimento possui cinco estações de televisão de acesso livre (RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 e RTL Z), uma organização de notícias independente, a principal plataforma de vídeo local sob demanda, a Videoland, três canais digitais (RTL Lounge, RTL Crime e RTL Telekids) e a plataforma meteorológica digital Buienradar. Seus canais e plataformas oferecem uma ampla variedade de programas predominantemente holandeses e conteúdo internacional, documentários, filmes e dramas. A RTL Nederland é uma empresa subsidiária do RTL Group e parte da organização internacional Bertelsmann.
www.rtl.nl

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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